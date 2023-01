Le soutien de la Pologne aux réfugiés ukrainiens mis à l’épreuve à l’approche de l’hiver

Des organisations à travers la Pologne se préparent à une nouvelle vague de réfugiés ukrainiens alors que la Russie continue de cibler les infrastructures énergétiques de l’Ukraine. Mais certaines ONG disent qu’elles craignent que les nouveaux arrivants fassent face à un accueil plus froid cet hiver.

“Il y a beaucoup d’incertitudes”, a déclaré Benjamin Cope, coordinateur de Our Choice, une ONG locale qui aide les réfugiés ukrainiens à Varsovie.

“Inviter quelqu’un qui s’est échappé de la guerre, quelqu’un que vous ne connaissez pas chez vous… c’est quelque chose que vous faites peut-être une fois. Cela a un certain niveau d’épuisement. Vous n’avez pas le même enthousiasme la deuxième fois.”

Près d’un an après l’invasion russe, plus de huit millions Les Ukrainiens ont traversé la frontière polonaise. Quelque 1,5 million de personnes y sont enregistrées pour une protection temporaire, selon le Agence des Nations Unies pour les réfugiés , faisant de la Pologne l’un des pays les plus accueillants pour les Ukrainiens. Ils représentent désormais plus de trois pour cent de la population polonaise de 37,8 millions d’habitants.

Mais à mesure que l’hiver s’installe, la Pologne, comme de nombreux pays européens, est confrontée à des prix et des coûts énergétiques plus élevés – une situation qui pourrait créer des tensions entre les communautés d’accueil et de réfugiés, rendant plus difficile pour les Ukrainiens de trouver un logement dans des familles d’accueil alors qu’ils fuient la guerre. .

“Plus difficile pour les Polonais de subvenir à leurs besoins”

“Cela commence à être plus difficile pour les Polonais de subvenir à leurs besoins, [even] sans accueillir d’invités supplémentaires. Maintenant, peu de gens accueillent des réfugiés ukrainiens… La communauté d’accueil aura peut-être aussi besoin d’aide. Nous devons donc veiller à ce que le soutien soit équilibré pour les deux groupes et ne cause pas de problèmes supplémentaires », a déclaré Weronika Zeżutka-Wróblewska, de la section polonaise du Comité international de secours.

Le gouvernement polonais veut réduire l’impact des coûts des nouveaux réfugiés. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a récemment déclaré qu’il souhaitait que “le système soit préparé en conséquence afin que les contribuables polonais paient le moins possible pour cette éventuelle prochaine vague”.

Fin novembre, la Pologne a approuvé des changements au loi sur l’assistance aux réfugiés ukrainiens. À partir de mars 2023, ceux qui vivent dans un logement public pendant plus de 120 jours se verront facturer 50 % des frais de subsistance. Après 180 jours, ce serait 75 %.

Certaines exceptions s’appliqueront, mais les changements inquiètent les ONG, qui affirment qu’ils auront un impact direct sur les plus vulnérables.

“Les groupes qui vivent depuis longtemps dans les centres de résidence sont précisément ceux qui ont le plus de difficulté à trouver un autre endroit où vivre. Leur demander de payer ne semble pas être une solution fructueuse”, a déclaré Cope.

Le gouvernement polonais n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC News.

La crise du logement en Pologne

“Les deux situations sont difficiles”, a déclaré Yulia Kostereva, une Ukrainienne qui vit à Varsovie depuis mars, faisant référence à son partenaire qui a dû rester à Kyiv.

“Rester ici est difficile car les prix augmentent pour tout, mais au moins vous êtes dans un endroit chaud avec de l’électricité”, a-t-elle déclaré.

Yulia Kostereva, vue ici à Varsovie en décembre 2022, a quitté Kyiv 10 jours après le début de la guerre et vit à Varsovie depuis mars. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Après s’être réfugiée dans sa cave à Kyiv pendant les 10 premiers jours de la guerre, elle s’est enfuie avec sa mère à Lviv, puis à Varsovie. Son emploi actuel est un logement, mais se terminera dans quelques semaines. Sans avoir de logement assuré, elle se dit encore plus inquiète pour son avenir.

“J’essaie de construire des plans, mais mon avenir ici n’est pas clair.”

La Pologne et sa capitale Varsovie font face, comme beaucoup d’autres pays européens, à un crise du logement ce qui a ajouté encore plus de défis aux Ukrainiens à la recherche d’un logement à long terme. Des études suggèrent le pays manque de plus de deux millions de logements.

En mars, le gouvernement polonais a financé un énorme abri temporaire au centre de conférences Expo de Varsovie en réponse à l’afflux de nouveaux arrivants. Plus de 1 000 Ukrainiens y vivent temporairement, avec peu d’intimité et de confort. Certains n’y resteront que quelques jours, mais d’autres sont là depuis le début de la guerre, selon un représentant du gouvernement voïvode (semblable au provincial).

Une réfugiée ukrainienne nettoie sa zone au centre d’aide humanitaire installé dans le hall d’exposition Global Expo à Varsovie le 15 juillet 2022. Le centre de fortune pour réfugiés était censé être une solution temporaire, mais alors que la guerre se prolonge, leur vie est toujours en attente. (Alik Keplicza/AFP/Getty Images)

“Nous pouvons encore trouver des places, mais elles ne sont pas nécessairement dans les grandes villes. Certains réfugiés ont déjà des enfants à l’école ou ont trouvé un emploi, alors ils veulent continuer à vivre autour de Varsovie. C’est un énorme problème”, a déclaré Cope.

L’ONG Our Choice aidait les immigrants ukrainiens à commencer une nouvelle vie en Pologne. Aujourd’hui, ils aident les réfugiés avec le projet Maison ukrainienne, qui, entre autres aspects, fournit une plate-forme en ligne pour jumeler les Ukrainiens avec des options de logement.

Valeriia Shakhunova, qui travaille pour le projet, dit avoir aidé plus de 10 000 réfugiés à trouver un logement depuis février. Mais elle souligne qu’ils ne peuvent pas le faire seuls.

“Nous ne sommes que des ONG. Nous ne pouvons pas tout faire. Cela devrait être géré par le gouvernement. Ensuite, toutes les ONG peuvent coopérer et travailler ensemble”, a déclaré Shakhunova.

Valeriia Shakhunova, à gauche, et Benjamin Cope sont vus dans le bureau de Varsovie de l’ONG Our Choice en décembre 2022. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Entre espoir et résilience

Le logement n’est qu’un des défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants ukrainiens. Faire correspondre les compétences aux emplois, trouver une garderie et la barrière de la langue en sont d’autres.

“Ils ont dû quitter un pays et ils ne connaissaient pas la langue polonaise. C’est difficile pour eux. Ils ne se sentent pas capables d’aller quelque part et de faire quelque chose par eux-mêmes”, a déclaré Shakhunova.

La grande majorité des réfugiés ukrainiens en Pologne sont des femmes et des enfants, selon un rapport du Conseil de l’Europe et beaucoup ont encore de la famille en Ukraine.

“Ils se sentent fatigués, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils se sentent misérables et perdent la compréhension de qui ils sont”, a déclaré Inna Chapko, une psychologue ukrainienne qui a également fui Kyiv pour la Pologne quelques semaines après la guerre. a débuté.

Inna Chapko, une psychologue ukrainienne qui a fui son pays d’origine vers la Pologne, est photographiée en décembre 2022 à Varsovie. (Romain Chauvet/Radio-Canada)

Comme elle, de nombreux Ukrainiens ont tout laissé derrière eux, arrivant parfois en Pologne avec seulement un petit sac à dos. Depuis mai, Chapko a utilisé sa propre évasion de la guerre et ses expériences professionnelles passées avec des réfugiés de Donetsk pour aider d’autres réfugiés dans un centre établi par le HCR à Varsovie.

“C’est une situation plus longue qu’on ne l’espérait au début, c’est pourquoi parfois quand on comprend que ce n’est pas la fin, que la guerre ne s’est jamais arrêtée cette année, on a des sentiments mitigés”, a-t-elle dit.

La demande de soutien psychologique est élevée, a-t-elle dit, et pourrait concerner diverses situations, comme un décès dans la famille, la perte d’une maison ou le traumatisme de l’occupation.

“L’évacuation cause beaucoup de problèmes familiaux. Les mères avec leurs enfants ne voulaient pas quitter leur maison ni les maris de leur famille. Même si la décision a été prise de déménager dans un autre pays comme la Pologne, elles ne sont pas d’accord avec cette décision.”

Comme beaucoup d’autres Ukrainiens, Kostereva a décidé de ne pas déménager dans un autre pays européen, car elle réfléchit déjà à la manière dont l’Ukraine va se reconstruire.

“J’ai choisi la Pologne parce qu’elle est proche de l’Ukraine. Je serai donc utile une fois la guerre terminée.”

