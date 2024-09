Le soutien de Kamala Harris à Taylor Swift attire 9 millions de « j’aime », le lien d’inscription sur les listes électorales reçoit plus de 300 000 clics

Ouvrir cette photo dans la galerie : Taylor Swift participe à un événement de conversation avec Taylor Swift au Festival international du film de Toronto le 9 septembre 2022. La publication Instagram de Swift a encouragé les nouveaux électeurs à s’assurer de s’inscrire pour l’élection.Evan Agostini/Associated Press

La mégastar de la pop Taylor Swift a attiré plus de 9 millions de « j’aime » sur sa publication Instagram soutenant la vice-présidente Kamala Harris pour la présidence, de la part de célébrités telles que Jennifer Aniston, la star américaine du basket-ball Caitlin Clark et Selena Gomez.

Peu de temps après que Harris, une démocrate, ait terminé son débat avec son rival républicain Donald Trump mardi soir, Swift, 34 ans, a déclaré à ses 283 millions d’abonnés que Harris et son colistier Tim Walz obtiendraient son vote lors de l’élection du 5 novembre.

Son message encourageait les nouveaux électeurs à s’inscrire pour l’élection, et un porte-parole de l’Administration des services généraux des États-Unis a rapporté mercredi avoir reçu 337 826 visiteurs sur vote.gov à partir d’une URL personnalisée que Swift avait partagée.

« Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre », a posté Swift. Elle a qualifié Harris de « leader doué et stable » qui pourrait diriger le pays avec calme plutôt que dans le chaos.

Swift a été photographiée avec son chat dans son message, qu’elle a signé « Childless Cat Lady » (Dame aux chats sans enfant) en guise de pique au colistier de Trump, JD Vance, qui dans une interview de 2021 a qualifié certains démocrates de « bande de dames aux chats sans enfants ». Il a depuis déclaré qu’il s’agissait simplement d’une remarque sarcastique.

Le mannequin Karlie Kloss, mariée au frère de Jared Kushner, le gendre de Trump, a aimé la publication de Swift.

L’actrice de « Parks and Recreation » et « The White Lotus », Aubrey Plaza, a fait écho au soutien de Swift dans sa propre publication Instagram mercredi, où elle tenait un chat à côté de la légende « HARRIS WALZ » avec un emoji du drapeau américain.

Elon Musk, partisan de Trump, qui est le directeur général de Tesla et propriétaire de la plateforme de médias sociaux X, a écrit sur sa plateforme : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. »

Son message a été qualifié de « dégoûtant », « misogyne » et « effrayant ». « J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix », a écrit Swift à ses abonnés sur Instagram. « Vos recherches vous appartiennent et le choix vous appartient. Je veux aussi dire, en particulier aux nouveaux électeurs : n’oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit ! » Swift a écrit qu’elle avait été impressionnée par Walz, le gouverneur du Minnesota, et l’a décrit comme quelqu’un « qui défend les droits LGBTQ+, la FIV et le droit des femmes à disposer de leur propre corps depuis des décennies ».

Walz, qui était sur MSNBC lorsque le soutien a été annoncé, a déclaré qu’il était « incroyablement reconnaissant » et a exhorté la large base de fans du chanteur de « Swifties » à « faire avancer les choses ».

Peu de temps après le soutien de Swift, la campagne Harris-Walz a annoncé des précommandes pour ses derniers produits de campagne : des bracelets d’amitié inspirés des fans de Swift.

Trump rejette son soutien

Mercredi, Trump a rejeté le soutien de Swift à Harris, affirmant qu’il « n’était pas un fan de Taylor ».

« Ce n’était qu’une question de temps », a déclaré Trump à Fox News lors d’une interview. « C’est une personne très libérale. Elle semble toujours soutenir un démocrate. Et elle en paiera probablement le prix… sur le marché. »

En août, Trump a publié sur les réseaux sociaux une fausse image de Swift demandant aux gens de voter pour lui lors des élections de novembre.

Swift y a fait référence dans son message de mardi, affirmant que Trump avait « vraiment suscité mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations ».

Elle a ajouté : « Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. »

Les sondages d’opinion montrent que la course est essentiellement à égalité entre les deux candidats.

Harris, qui soutient le droit à l’avortement, a critiqué Trump pour avoir nommé trois des juges de la Cour suprême qui, en 2022, ont contribué à annuler l’arrêt Roe v Wade de 1973 garantissant un droit constitutionnel à l’avortement.

Trump a défendu la décision de la Cour suprême sur l’avortement, mais a déclaré qu’une interdiction fédérale de l’avortement était inutile et que le problème devrait être résolu au niveau de l’État.

Swift a soutenu le président Joe Biden en 2020. De nombreux acteurs, producteurs et cinéastes hollywoodiens ont déclaré qu’ils considéraient Harris, une ancienne sénatrice américaine de Californie, comme leur candidate locale.