À l’heure du petit-déjeuner, la publication Instagram de Swift, avec une photo d’elle TEMPS La séance photo de la personnalité de l’année où elle fait des câlins au seul et unique Benjamin Button (le chat, pas Brad Pitt en prothèses), avait accumulé plus de 8,7 millions de likes et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Les conservateurs ont également eu le temps de s’exprimer, notamment Elon Musk tweetant une « offre » agressivement effrayante de « te donner un enfant et de protéger tes chats avec ma vie », ce qui, beurket Trump appelle à Renard et ses amis Mercredi pour paraphraser essentiellement le pont de « Nous ne nous remettrons jamais ensemble » et dire qu’il a toujours aimé Brittany Mahomes meilleur que Taylor de toute façon, donc làIl ne le fait même pas vouloir son soutien, ok ? Même s’il a dit à plusieurs reprises dans le passé qu’il l’avait fait, et même utilisé des images générées par l’IA pour prétendre qu’elle l’avait soutenu, il n’a pas. Nyah nyah, etc. et ainsi de suite.

« En fait, je préfère de loin Mme Mahomes, si vous voulez savoir la vérité », a déclaré Trump lorsqu’on lui a demandé si Swift avait son mot à dire. « C’est une grande fan de Trump. Je n’étais pas un fan de Taylor Swift. Ce n’était qu’une question de temps. On ne pouvait pas soutenir Biden. Mais c’est une personne très libérale. Elle semble toujours soutenir un démocrate et elle en paiera probablement le prix sur le marché. Mais j’aime Brittany. Brittany est géniale. C’est celle que je préfère de loin à Taylor Swift. L’épouse du grand quarterback. Je pense qu’elle est formidable. »

Les représentants de Brittany Mahomes n’ont pas répondu à La foire aux vanitésDemande de commentaire de.

Le groupe d’organisation politique Swifties for Kamala, qui n’est pas officiellement affilié à Swift et a déclaré qu’il n’estimait pas nécessaire d’attendre un soutien officiel de Swift pour se mettre en mouvement, a prédit dans un communiqué de presse que « cet impact ne fera que croître grâce au soutien de Taylor ». Co-fondateur et directeur exécutif Irène Kim « Nous savions qu’elle parlerait au moment opportun et nous sommes très impatients de poursuivre le combat », a-t-elle déclaré.

Le groupe a déclaré qu’il comptait plus de 3 500 bénévoles actifs et qu’il avait récolté plus de 158 000 dollars pour la campagne de Harris. La conférence téléphonique de lancement du groupe a réuni des intervenants tels que les sénateurs. Élisabeth Warren et Kirsten Gillibrandavec icône de musique Carole King interprétant un extrait improvisé de « Shake It Off » de Swift.

Bébé, que les jeux commencent, en effet.