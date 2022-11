Le soutien de “Boogaloo” arrêté et fait face à des accusations fédérales à Detroit

DETROIT (AP) – Le FBI de Detroit a arrêté un homme qui s’est décrit comme un partisan du mouvement «boogaloo» anti-gouvernemental et pro-armes.

Timothy Teagan devrait comparaître plus tard mercredi devant un tribunal fédéral, où les accusations ne seront pas scellées, a déclaré la porte-parole du FBI, Mara Schneider.

Son arrestation mardi est intervenue une semaine avant les élections de mi-mandat et les forces de l’ordre sont de plus en plus préoccupées par la violence politique des groupes d’extrême droite. Les travailleurs électoraux sont de plus en plus la cible de menaces et de harcèlement depuis les élections de 2020, et la situation n’a fait qu’empirer ces dernières semaines, les autorités fédérales ayant déjà inculpé au moins cinq personnes. À l’échelle nationale, les responsables électoraux s’inquiètent d’un flot de théoriciens du complot qui s’engagent à travailler comme observateurs de sondages, certains groupes qui ont trafiqué des mensonges sur le recrutement et la formation des observateurs des élections de 2020.

Teagan faisait partie d’une douzaine de personnes qui portaient ouvertement des armes à feu lors d’une manifestation en janvier devant le Capitole du Michigan à Lansing. Certains ont promu le mouvement “boogaloo”, un terme d’argot qui fait référence à une seconde guerre civile américaine.

Teagan a alors déclaré aux journalistes que le but de la manifestation était “d’exhorter un message de paix et d’unité à gauche et à droite, aux membres du BLM, aux partisans de Trump aux milices Three Percenter aux antifa”. BLM fait référence à Black Lives Matter.

Certains promoteurs de boogaloo insistent sur le fait qu’ils ne prônent pas véritablement la violence. Mais le mouvement a été lié à une série de complots de terrorisme intérieur. Le département de la Sécurité intérieure a mis en garde contre les menaces potentielles de terrorisme intérieur posées par les partisans de boogaloo.

Corey Williams, l’Associated Press