Le soutien de Biden aux syndicats met en péril le soutien du monde des affaires

WASHINGTON — L’alliance étroite de Joe Biden avec les syndicats a énervé certains de ses partisans du monde des affaires, qui craignent que sa rhétorique et les actions de son administration ne rendent difficile la mobilisation des dirigeants d’entreprise et des PDG et l’obtention de leur soutien énergique à sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Les conseillers ont directement exhorté Biden à déclarer sans détour qu’il souhaitait aider les entreprises à réussir – un message qui a tendance à se perdre alors qu’il courtise les électeurs de la classe ouvrière et adhère à leur cause pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, a déclaré un allié politique de premier plan qui a requis l’anonymat. parler franchement des discussions internes.

« Vous méritez ce que vous avez gagné, et vous avez gagné bien plus que ce que vous êtes payé actuellement », a déclaré Biden le mois dernier lors d’une première apparition en son genre avec des grévistes sur une ligne de piquetage. Dans le Michigan. Parlant à travers un porte-voix, il se tenait aux côtés du président de United Auto Workers, Shawn Fain, qui, lorsque ce fut son tour de parler, a déclaré que les PDG « s’assoient dans leur bureau, ils participent à des réunions et prennent des décisions ». Mais nous fabriquons le produit. »

Le cadre était naturel pour Biden, fruit de ses débuts difficiles dans la ville de Scranton, en Pennsylvanie, dans la Rust Belt, et dont la carrière n’a jamais vraiment croisé les conseils d’administration d’entreprises. Cependant, en mettant en valeur ses liens avec le mouvement syndical, Biden aggrave les tensions avec les intérêts commerciaux qui se sont irrités sous ses nominations politiques à la tête d’agences de réglementation qui exercent une grande influence sur leurs industries.

Les critiques auxquelles Biden fait face pourraient être motivées en partie par le changement pendulaire depuis l’administration Trump, lorsque les affaires ont prospéré grâce aux réductions d’impôts et aux mesures de déréglementation. La plupart des réductions d’impôts promulguées par Donald Trump en 2017 ont finalement profité aux entreprises et aux particuliers aux revenus plus élevés, un Service de recherche du Congrès rapport a montré.

Aujourd’hui, les chefs d’entreprise désignent une personne nommée par Biden, la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, ainsi que les chefs d’agences qui supervisent les relations de travail et de consommation, comme des obstacles à la concurrence et à la survie sur le marché.

« Biden est fondamentalement un col bleu de Scranton. Il n’a jamais travaillé dans le monde des affaires et il ne s’intéresse pas particulièrement à ces questions et je ne lui reproche pas cela », a déclaré Steven Rattner, un donateur démocrate de longue date qui a dirigé le groupe de travail sur l’industrie automobile sous l’administration Obama. « À tort ou à raison, on a l’impression qu’il existe une certaine hostilité à l’égard des entreprises, ce qui rend le monde des affaires nerveux. »

Un collecteur de fonds démocrate, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour s’exprimer librement, a déclaré : « D’une manière générale, le monde des affaires s’est senti très ignoré par Biden. Dans notre secteur du monde des affaires, où nous collectons des fonds, le nom de Lina Khan – tous deux – ne contient que quatre lettres. » Khan a mis le monde des affaires à rude épreuve en ciblant les grandes entreprises, comme Amazon et Microsoftet attisant l’incertitude quant aux futures fusions.

« Intérêts de la classe ouvrière »

Il ne fait aucun doute que Biden disposera de ressources suffisantes pour mener une campagne électorale générale. Ce qui inquiète certains de ses partisans pro-entreprises, c’est l’apathie qui s’installe parmi ses associés face à une éventuelle revanche entre Biden et Trump.

La collecte de fonds a résumé l’argument entendu par certains dirigeants d’entreprise comme suit : « Je n’aime pas vraiment Trump. D’un autre côté, à quel point cela pourrait-il être grave ? Il m’a donné beaucoup d’argent et il ne m’a pas baisé. comme Biden. Il nous est donc difficile de rallier le soutien des entreprises à Biden autant que nous le souhaiterions.»

La Maison Blanche rétorque que Biden a été une aubaine pour le monde des affaires en réalisant des investissements substantiels dans de nouvelles routes et de nouveaux ponts, tout en poursuivant des projets d’énergies renouvelables qui créent de nouveaux emplois. En signe de santé économique, 336 000 des emplois ont été créés au mois de septembre, un nombre qui a presque doublé les attentes de Wall Street.

Marty Walsh, ancien secrétaire au Travail de Biden, a déclaré dans une interview que la comparution de Biden sur le piquet de grève était « ponctuelle ».

« Le président est allé là-bas pour montrer son soutien », a-t-il déclaré. « Aucun autre président n’a fait cela. Le président entretient également de bonnes relations avec les constructeurs automobiles en raison de la législation qu’il a adoptée et de la promotion des véhicules électriques et des stations de recharge de batteries. Il est très pro-business en ce sens. »

Dans une déclaration préparée, Michael Kikukawa, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, a déclaré : « L’administration Biden-Harris a travaillé avec les entreprises sur tout, depuis la suppression des chaînes d’approvisionnement jusqu’à la suppression des frais indésirables, et nous félicitons les entreprises qui agissent bien envers le peuple américain. mais nous n’arrêterons pas de demander des comptes aux intérêts particuliers puissants lorsqu’ils font passer les profits avant les citoyens.»

Le plus inquiétant peut-être pour les démocrates est que ni les travailleurs ni les entreprises ne semblent enthousiasmés par ce que le président qualifie de « bidénomique », un programme visant à construire l’économie « à partir du milieu ». Un Enquête NBC News le mois dernier a montré que seulement 37% approuvaient sa gestion de l’économie, contre 59% qui la désapprouvaient.

Le positionnement favorable aux travailleurs de Biden reflète un changement dans la façon dont les deux partis perçoivent le monde des affaires. Autrefois parti des affaires, le GOP s’est réinventé pour devenir un parti plus populiste, méfiant à l’égard de l’influence exercée par les intérêts financiers et de haute technologie. Aussi amical qu’il soit envers les intérêts des entreprises bien nantis, Trump a tenté de s’aligner sur les travailleurs de l’automobile en grève lors d’une apparition au Michigan un jour après la visite de Biden.

Comparé aux deux derniers présidents démocrates, Biden dirige désormais un parti qui a viré à gauche et adopté la vision progressiste selon laquelle la concentration de la richesse et le pouvoir des entreprises sont corrosifs pour l’avancement de la classe ouvrière.

« Il ne fait vraiment aucun doute dans mon esprit que Biden défend les intérêts de la classe ouvrière et des syndicats dans une plus grande mesure que ses récents prédécesseurs démocrates », a déclaré Brishen Rogers, ancien organisateur syndical et maintenant professeur de droit à Georgetown, spécialisé dans le travail. loi.

« Un avertissement à chaque PDG »

Les anciens présidents étaient des prétendants lorsqu’il s’agissait d’intérêts commerciaux.

Par un froid matin de février 2011, Barack Obama a quitté la Maison Blanche et a traversé Lafayette Square pour prononcer un discours devant le bâtiment de la Chambre de commerce des États-Unis, dans l’espoir d’améliorer les liens tendus avec le monde des affaires. Le symbolisme était indubitable : sous le choc des défaites aux élections de mi-mandat de 2010, Obama était le suppliant. Il a promis d’abattre « les barrières qui font obstacle à votre réussite » et s’est engagé à « aller n’importe où et à tout moment pour stimuler les entreprises américaines, les travailleurs américains et les produits américains ».

Lors d’une campagne de réélection à Stamford, dans le Connecticut, en 1996, Bill Clinton a réuni des centaines de dirigeants d’entreprises qui lui ont apporté leur soutien face à son challenger républicain, Bob Dole. « Je me demande depuis des années pourquoi le Parti démocrate ne devrait pas bénéficier du soutien du monde des affaires américain au moins autant, voire plus, que l’autre parti », avait alors déclaré Clinton.

Il est difficile d’imaginer Biden faire des ouvertures similaires dans le climat politique actuel. Au lieu de cela, ses élus politiques mettent en œuvre des politiques que certains dirigeants d’entreprises considèrent comme un obstacle à leur réussite. Deux sénateurs chéris de la gauche, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ont présenté des candidats pour diriger les principales agences de régulation qui peuvent fixer les conditions dans lesquelles les employeurs fusionnent, facturer des frais et autoriser la syndicalisation.

« Il ne fait aucun doute qu’il a été poussé à gauche par les éléments progressistes du parti, et cela a probablement été une bonne politique, dans une certaine mesure, car cela a permis de maintenir le parti uni », a déclaré Rattner à propos de Biden. « Mais d’un autre côté, je ne suis pas d’accord avec beaucoup de propos anti-business que l’on entend parfois de la part de la communauté progressiste. »

Un autre vétéran d’une ancienne administration démocrate qui a également demandé à parler anonymement a ajouté à propos de la Maison Blanche : « Il y a un sentiment général qu’ils font parfois des contrefaçons dans une direction – ils inviteront des PDG à parler d’intelligence artificielle – mais ils sont aussi en jetant beaucoup de coudes à leurs agences de régulation. »

« Il ne fait aucun doute que l’administration a mis en jeu des défenseurs anti-entreprises très inconditionnels à certains de ces postes les plus élevés. »

Le mois dernier, la commission présidée par Khan s’est jointe à 17 États pour poursuivre Amazon en justice, accusant le géant des achats en ligne de pratiques monopolistiques qui affaiblissent la concurrence et font monter les prix.

Le Bureau de protection financière des consommateurs, dirigé par Rohit Chopra, nommé par Biden et allié de Warren, cible ce qu’il appelle « frais indésirables » que les entreprises giflent les clients à leur insu. (Un responsable de la Chambre de Commerce a rétorqué que la suppression des « frais indésirables » équivaut à une forme de contrôle gouvernemental des prix. L’élimination des frais pour les paiements tardifs par carte de crédit augmenterait les coûts pour les personnes qui paient à temps, a déclaré Neil Bradley, directeur politique de la chambre. .)

Au Conseil national des relations du travail, Biden a nommé Jennifer Abruzzo, avocate générale, qui a adopté une position plus agressive en faveur de la protection des droits d’organisation syndicale. Dans une décision majeure en août, le conseil d’administration a facilité la syndicalisation des travailleurs dans certaines circonstances, en leur permettant de signer des cartes d’adhésion plutôt que de tenir des élections formelles.

Douglas Farrar, porte-parole de la FTC, a déclaré : « Sous la direction de Khan, nous avons apporté d’énormes gains aux consommateurs, aux petites entreprises et aux travailleurs américains en éliminant les fraudeurs et en éradiquant les pratiques illégales et anticoncurrentielles qui ont fait augmenter les prix pour presque tous les Américains. « .

Ensemble, les agences de régulation font valoir le point de vue de Biden selon lequel le pays doit renforcer les protections des consommateurs et des travailleurs qui ont été érodées. Mais pour les défenseurs des entreprises, les décisions équivaut à une proposition à somme nulle – avec les employeurs du côté des perdants.

Carl Szabo, avocat général de NetChoice, une association professionnelle de technologie, a déclaré que les actions de l’administration équivalaient à « un avertissement adressé à chaque PDG et à chaque dirigeant de chaque entreprise du pays. Et c’est un avertissement qui devrait nous terrifier tous. est-ce qu’aucune entreprise – aussi légale, conviviale pour le consommateur ou bénéfique pour le pays – n’est-elle sûre. »