Le soutien canadien à la famille royale a peut-être chuté, mais les scènes à Londres racontent une histoire différente

Le soutien à la monarchie est à son plus bas niveau depuis une génération, alors que les Canadiens continuent de digérer le décès en septembre dernier de la reine Elizabeth au long règne et de peser l’avenir de l’institution avec le roi Charles sur le trône.

Mais l’important contingent canadien au couronnement du roi à Londres samedi suggère qu’il y a encore de nombreux fidèles de l’institution millénaire.

Certains fêtards canadiens ont campé pendant des jours pour apercevoir le nouveau chef d’État du pays et la reine Camilla.

Daniel Guenther de Winnipeg faisait partie d’une « tournée de couronnement » avec 30 autres monarchistes canadiens. Le groupe a voyagé à travers le Royaume-Uni au cours de la semaine dernière, le couronnement étant l’arrêt le plus important.

« J’ai juste senti que c’était une merveilleuse opportunité de venir ici et de représenter le Canada sur le terrain. C’était tellement réconfortant de voir autant de Canadiens – c’était un grand contingent, se promenant, échangeant des épinglettes, partageant un moment », a-t-il a dit.

« Pour l’anecdote, je dirais que c’était le plus grand contingent en dehors du Royaume-Uni. Il n’y avait qu’une tonne de drapeaux canadiens là-bas », a déclaré Guenther.

Daniel Guenther de Winnipeg est montré à Londres tenant le programme officiel du service de couronnement du roi Charles et de la reine Camilla. Il a voyagé avec 30 autres monarchistes canadiens. (Soumis par Daniel Guenther)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait le voyage et payé généreusement le voyage, Guenther a dit qu’il voulait soutenir le roi – un homme que la plupart des Canadiens ne connaissent pas bien, a-t-il dit.

Guenther a déclaré que les chiffres relativement faibles des sondages de Charles pouvaient changer avec le temps.

« Il y a eu des discussions sur l’avenir de la monarchie, mais rien qu’en voyant le nombre de Canadiens ici qui étaient fiancés – et en regardant les messages de soutien des gens chez eux – je pense que l’on a sous-estimé à quel point les gens sont excités pour cela », a-t-il déclaré. .

« Il va falloir du temps aux Canadiens pour apprendre à connaître le roi Charles, et quand ils le feront, je pense qu’ils seront agréablement surpris. »

REGARDER | Les liens profonds du roi Charles avec le Canada : Les liens profonds du roi Charles avec le Canada Le nouveau monarque britannique, le roi Charles, a des liens profonds avec le Canada, forgeant des liens avec certains Canadiens grâce à son travail caritatif et à ses activités de sensibilisation lors de ses nombreuses visites dans le pays.

« Une chose à faire une fois par génération »

La présence canadienne était particulièrement forte dans les zones d’observation de Hyde Park – une zone de débordement pour accueillir les foules écrasantes qui ne trouvaient pas de place le long du parcours du cortège du couronnement.

Les Canadiens qui ont eu la chance d’assister au passage du carrosse doré dans le centre de Londres ont vu des dizaines de membres des Forces armées canadiennes et l’huissier du Carrousel de la GRC, le roi Charles et la reine Camilla, lors de leur investiture à l’abbaye de Westminster.

La GRC a récemment donné au roi une jument, Noble. Il montera à cheval lors de Trooping the Colour, une célébration annuelle pour marquer l’anniversaire du monarque, perpétuant une longue tradition de cadeaux équins canadiens au souverain.

Le roi Charles, au centre, est flanqué de Ralph Goodale, à gauche, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, et du commissaire de la GRC Mike Duheme après que Charles ait été officiellement présenté avec Noble, un cheval que lui ont offert les gendarmes, au château de Windsor le 28 avril. (Andrew Matthew/Pool/Associated Press)

Jessica et Andrew Matthews, de Toronto, faisaient partie de ceux qui ont bravé le temps humide de Londres samedi pour témoigner de l’histoire.

« Notre petit gars a six mois. Nous allons pouvoir lui dire, ainsi qu’aux générations futures, que nous étions ici, c’est tout simplement incroyable », a déclaré Jessica.

« Et quand j’ai vu la GRC, j’ai éclaté de joie et j’ai applaudi. »

Andrew a dit que c’était « une chose à faire une fois dans une génération » et qu’ils ne penseraient pas à manquer l’événement. Le couple a dit qu’il ne s’attendait pas à voir autant de compatriotes canadiens dans la foule.

Le Canadien Bill Powell campe le long du Mall à Londres lors des festivités du couronnement samedi. Certains fêtards canadiens ont campé pendant des jours. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Le contingent militaire canadien était considérablement plus petit que ce qui était exposé au couronnement de la reine il y a 70 ans, lorsque 700 militaires canadiens étaient présents.

Mais cette fois, la démonstration militaire du Canada était toujours l’une des plus importantes parmi les royaumes du Commonwealth dans la version volontairement réduite de l’événement par Charles.

Drapeau canadien bien en vue à Londres

L’endroit privilégié pour voir Charles et Camilla, alors qu’ils se tenaient sur le balcon du palais de Buckingham après la cérémonie, s’appelait à juste titre Canada Gate.

Les drapeaux le long de The Mall – la rue qui mène à cette résidence historique – révèlent également la position privilégiée du Canada dans le Commonwealth. La feuille d’érable vole juste après l’Union Jack, un témoignage des liens de longue date du pays avec la Couronne.

Le drapeau canadien occupait également une place de choix dans l’abbaye de Westminster, juste en face de Charles dans la nef de l’église lorsqu’il prêta serment de servir.

Un drapeau canadien est affiché le long du Mall à Londres, alors que les gens attendent d’apercevoir le roi Charles et la reine Camilla. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Le Canada est un membre éminent du Commonwealth – le groupe composé principalement d’anciennes colonies britanniques qui a d’abord été dirigé par un Canadien, Arnold Smith – et c’est aussi un pays où le mouvement républicain est relativement calme.

Contrairement à l’Australie, par exemple – où il y a déjà eu un référendum raté sur la famille royale et où le premier ministre est un anti-monarchiste déclaré – le Canada a jusqu’à présent évité une conversation sérieuse sur un avenir sans la monarchie.

Le premier ministre Justin Trudeau, un admirateur de feu la reine qui est idéologiquement en phase avec le roi axé sur le climat, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas disposé à s’engager dans des pourparlers constitutionnels prolongés pour mettre fin aux liens du Canada avec la famille royale.

Lors d’une tournée de couronnement, des monarchistes canadiens ont rendu hommage à George VI et à feu la reine mère, ont chanté l’hymne national et déployé un drapeau canadien géant à Londres. (Soumis par la Ligue monarchiste du Canada)

Il est peu probable que toutes les provinces, ainsi que la Chambre des communes et le Sénat, acceptent de retirer le souverain de si tôt – voire jamais.

Cette réalité constitutionnelle a incité le gouvernement libéral fédéral à mettre le roi Charles sous un nouveau jour.

La délégation canadienne à la célébration de samedi reflétait l’image que le gouvernement veut projeter lorsque les gens pensent au monarque. Il y avait des dirigeants autochtones, une importante délégation de jeunes, des militants du climat, des scientifiques et un astronaute – Jeremy Hansen, qui se dirige vers la lune avec la mission Artemis II.

REGARDER | Le roi Charles ne sera pas connu comme « le défenseur de la foi ». Est-ce que ça importe? Le roi Charles ne sera pas connu comme « le défenseur de la foi ». Est-ce que ça importe? Le roi Charles aura un nouveau titre au Canada maintenant que le gouvernement a abandonné le « défenseur de la foi » – dans le cadre d’une poussée visant à redéfinir le rôle du chef de l’État.

Sous Trudeau, le Canada a également abandonné la position de « défenseur de la foi » du titre canadien de Charles – un signal que, contrairement au Royaume-Uni, le chef de l’État est strictement laïc dans le pays aux religions diverses du Canada.

« Les problèmes qui comptent le plus pour Charles, ils trouvent un écho auprès des Canadiens », a déclaré Daniel Guenther, de Winnipeg. « La durabilité environnementale, la préservation historique, la réconciliation autochtone – ce sont des questions qui sont au premier plan chez nous. Il y a un chevauchement total. »

Il a déclaré que l’événement de cette année était « un couronnement assez différent » de celui organisé pour la reine Elizabeth en 1953.

L’inclusion de différents chefs religieux dans le service religieux, la présence de groupes autochtones et une sélection d’artistes de diverses races et ethnies montrent que « le monde a vraiment changé et la monarchie est prête à changer avec cela », a déclaré Guenther.