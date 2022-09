Le soutien aux fausses allégations électorales est profondément ancré dans le champ du GOP 2022

Près d’un candidat républicain sur trois à des postes à l’échelle de l’État qui jouent un rôle dans la supervision, la certification ou la défense des élections a soutenu l’annulation des résultats de la course présidentielle de 2020, selon une revue de l’Associated Press.

Ils comprennent des prétendants d’un bout à l’autre du pays, souvent dans des États pivots, pour des postes qui sont les piliers de la démocratie.

Dans le Michigan, Kristina Karamo, une professeure de collège communautaire qui a signé un affidavit dans un procès visant à rejeter la victoire du président Joe Biden, se présente comme la plus haute responsable des élections de l’État. En Arizona, les candidats du GOP aux trois principaux bureaux de l’État ont tous soutenu l’annulation de la victoire de Biden dans leur État.

L’ampleur du déni électoral chez les républicains rappelle l’emprise de Donald Trump sur le parti. Alors que la saison des primaires de mi-mandat touche à sa fin la semaine prochaine, Trump a exercé le pouvoir de son approbation avec un grand effet, élevant les candidats qui répètent ses théories du complot tout en écartant largement ceux qui ont accepté la légitimité de l’élection de Biden.

Cela fait monter les enchères pour le vote de novembre, en particulier pour les concours qui jouent un rôle vital dans la validation des résultats des élections et la garantie de transferts de pouvoir pacifiques. Les gouverneurs, par exemple, confirment souvent les résultats des élections présidentielles. La plupart des secrétaires d’État supervisent le système électoral de leur État. Les procureurs généraux ont le pouvoir de défendre les élections de leur État ou d’enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles.

Sur les 86 candidats républicains en lice pour ces postes dans 37 États à l’automne, un tiers ont fait écho aux mensonges de Trump sur la fraude généralisée qui lui a coûté sa réélection, selon la revue AP. Seuls 40% diraient directement que Biden a été légitimement élu.

“La balle est toujours dans le camp des électeurs”, a déclaré Tammy Patrick, une ancienne responsable électorale de l’Arizona qui travaille au Democracy Fund, qui plaide pour l’accès aux élections. “Selon pour qui ils votent en novembre, ce ne sera peut-être pas le cas à l’avenir.”

Il n’y a aucune preuve d’une fraude ou d’une manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020, soulignées par des audits répétés, des affaires judiciaires et les conclusions du propre ministère de la Justice de Trump.

La prévalence de candidats qui insistent sur le contraire a alimenté les craintes des responsables de l’État en 2024 essayant d’attribuer des électeurs présidentiels à un candidat qui ne les a pas remportés. Mais cela pourrait également perturber et méfier des milliers d’autres courses à la baisse à travers le pays.

Les mensonges de Trump ont propulsé l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021. Bon nombre des candidats les plus agressifs se considèrent comme faisant partie d’un mouvement visant à découvrir un grand complot électoral qu’ils accusent de la perte de Trump.

“Nous avons un combat entre nos mains”, a déclaré le représentant de l’État de l’Arizona Mark Finchem, le candidat du GOP au poste de secrétaire d’État qui était aux manifestations du 6 janvier, à un rassemblement de plusieurs dizaines de sceptiques électoraux à Omaha, Nebraska à la fin du mois dernier. “L’establishment et les démocrates veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour renverser nos élections.”

C’est devenu un article de foi pour une grande partie de l’électorat républicain. Un centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC de 2021 a montré que 2 électeurs du GOP sur 3 pensent que Biden n’a pas été légitimement élu président.

Maintenant, dans tous les États du champ de bataille sauf un qui ont décidé de la course de 2020, il y a un candidat républicain sur le ticket qui, comme Finchem, a suggéré d’annuler la victoire du démocrate. L’exception est la Géorgie, où les titulaires du GOP ont repoussé une liste de challengers soutenus par Trump pour les punir de ne pas lui avoir décerné l’État plutôt que Biden, le véritable vainqueur.

En Pennsylvanie, le sénateur d’État Doug Mastriano, le candidat républicain au poste de gouverneur, a assisté au rassemblement du 6 janvier près de la Maison Blanche peu de temps avant l’émeute et a organisé des bus pour amener d’autres personnes de son État qui voulaient empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden.

Dans le Wisconsin, l’homme d’affaires soutenu par Trump, Tim Michels, qui se présente au poste de gouverneur, a déclaré qu’il était prêt à explorer comment décertifier la victoire de Biden dans l’État – ce que les avocats disent est légalement impossible.

Au Michigan, les candidats républicains aux postes de gouverneur, de secrétaire d’État et de procureur général ont tous répété les mensonges électoraux de Trump.

“Si même une ou deux de ces personnes gagnent, nous sommes dans une crise constitutionnelle à part entière”, a déclaré Ellen Kurz, une démocrate dont le groupe, iVote, est impliqué dans le secrétaire d’État swing des courses d’État.

D’autres experts du vote sont alarmés mais mettent en garde contre la panique.

“Je ne veux pas leur donner plus de pouvoir qu’ils n’en ont réellement pour nous saper et notre foi dans le processus électoral”, a déclaré Sylvia Albert, directrice du vote et des élections pour Common Cause, une organisation non partisane qui plaide pour un accès élargi aux électeurs. «Nous avons une énorme infrastructure avec des milliers de fonctionnaires électoraux et des freins et contrepoids. Dans les endroits où il y a de mauvaises intentions de nuire aux électeurs, nous travaillons tous pour que cela ne se produise pas. »

Les points de vue des candidats sont importants dans les principaux États présidentiels, car un gouverneur ou un secrétaire d’État ayant un historique de non-respect du décompte des voix pourrait introduire le chaos dans la sélection du prochain président. Certains des candidats à l’échelle de l’État sont susceptibles de gagner en novembre car ils se présentent dans des États majoritairement républicains.

Cela inclut l’ancien représentant américain Raul Labrador, le candidat du GOP au poste de procureur général de l’Idaho, et le représentant de l’État de l’Alabama, Wes Allen, le candidat au poste de secrétaire d’État. Les deux candidats ont déclaré qu’ils auraient signé un procès au Texas en 2020 pour annuler la victoire de Biden. Cette affaire a été rapidement rejetée par la Cour suprême des États-Unis.

Dans le Wyoming, le représentant de l’État Chuck Gray, qui a remporté la primaire du GOP le mois dernier pour le poste de secrétaire d’État, ne fait face à aucun adversaire du Parti démocrate ou de tout autre groupe en novembre dans un État que Trump a remporté par 43 points de pourcentage. Gray a répété les mensonges de Trump sur le fait que 2020 était “truqué”, s’est rendu en Arizona pour assister à un examen partisan des bulletins de vote qui a été ridiculisé comme profondément imparfait et a proposé des audits électoraux réguliers supplémentaires dans le Wyoming.

En réponse à l’ascension probable de Gray, un comité de l’Assemblée législative du Wyoming à la fin du mois dernier a voté pour rédiger un projet de loi qui retirerait au secrétaire d’État de la supervision des élections de l’État. Dan Zwonitzer, le coprésident républicain du comité, a déclaré dans une interview qu’il est probable que la législature ne puisse pas terminer l’effort cette année, mais qu’elle soit obligée de l’envisager à l’avenir.

“C’est un peu une réaction au coup de poing que l’État a pris”, a déclaré Zwonitzer, notant que le gouvernement a organisé de nombreux forums ouverts et des manifestations de son décompte des voix pour assurer au public qu’il est en sécurité.

Le refoulement dans le Wyoming est un rappel de cela, alors que Trump a tenté de faire du déni des résultats des élections de 2020 un test décisif dans son parti, de nombreux élus républicains ont refusé de suivre.

“La démocratie n’est pas une question partisane”, a déclaré Thania Sanchez de States United Action, une organisation qui suit les candidats qui nient le résultat de 2020 et se présentent à des élections à l’échelle de l’État. “Beaucoup de républicains ont été cohérents pour ne pas répandre les mensonges sur les élections de 2020.”

Sanchez a noté que la plupart des titulaires du GOP à l’échelle de l’État n’ont pas nié catégoriquement le résultat de 2020 ni utilisé leurs positions pour tenter d’annuler les élections. Beaucoup ont affronté des challengers principaux cette année, comme en Géorgie, mais le mouvement de Trump a éliminé les titulaires en seulement deux courses – la primaire du procureur général de l’Idaho et la course du secrétaire d’État de l’Indiana, où Diego Morales a remporté la nomination à la convention du Parti républicain de l’État après avoir répété Trump. réclamations pour fraude.

Le mouvement a connu son plus grand succès dans les courses aux sièges ouverts, comme Gray dans le Wyoming ou la course au poste de secrétaire d’État au Nevada. Un républicain qui a défendu le résultat des élections de 2020 a été empêché par des limites de mandat de se faire réélire, et les électeurs du GOP ont ensuite nommé Jim Marchant, qui dit qu’il n’aurait pas certifié la victoire de Biden au Nevada.

Rory McShane est un stratège politique qui a conseillé les deux candidats et a travaillé pour une coalition de sceptiques partageant les mêmes idées du résultat de 2020 qui se présentent au poste de secrétaire d’État ; Marchant a fondé ce groupe.

McShane a déclaré que des candidats tels que Gray et Marchant étaient calomniés.

“Si vous critiquez ou parlez de la sécurité des élections, ils vous ostracisent et essaient de vous exclure de la conversation traditionnelle”, a déclaré McShane. “Cela laisse aux républicains deux choix – présenter des candidats milquetoast ou présenter des candidats prêts à tenir tête aux médias grand public.”

