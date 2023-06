Le soutien aux États-Unis en Israël atteint son plus haut niveau depuis 20 ans – sondage

Près de 90 % des Israéliens ont une opinion favorable de leur allié de longue date, Washington, selon une enquête

Le soutien public aux États-Unis parmi les Israéliens a atteint un sommet en deux décennies, selon une nouvelle enquête auprès des résidents de 23 pays. Bien que le soutien à Washington ait généralement diminué dans toute l’Europe, la Pologne a fait exception, en tête de liste cette année avec la position la plus favorable.

Interrogés sur leur opinion à l’égard des États-Unis pour une enquête Pew publiée mardi, 87 % des Israéliens interrogés ont déclaré que leur opinion était généralement favorable, avec seulement 12 % de réponses négatives. Ce chiffre est le plus élevé depuis que Pew a commencé à mener l’enquête en Israël en 2003, avec des notes en constante augmentation.

Les États-Unis entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec Israël, l’ancien secrétaire d’État Alexander Haig comparant autrefois le pays à un « Porte-avions américain dans le monde qui ne peut pas être coulé. » Il continue de recevoir chaque année des milliards de dollars d’aide américaine, dont une grande partie est dépensée en matériel militaire.

Bien que le président Joe Biden ait été moins vocal dans son soutien à Israël, son prédécesseur Donald Trump était un ardent défenseur de l’État juif. En 2018, il a accepté de déplacer l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, conformément à la revendication contestée d’Israël de faire de la ville sa capitale. Il a reconnu plus tard ses revendications sur les hauteurs du Golan, malgré les objections répétées de la Syrie.

Le seul pays avec une note plus élevée pour les États-Unis qu’Israël était la Pologne, où 93% des résidents ont déclaré à Pew que leurs opinions étaient favorables, contre seulement 4% défavorables. La Corée du Sud, le Nigeria et le Kenya figuraient également en bonne place sur la liste, avec respectivement 79 %, 74 % et 71 % de notes favorables.

Cependant, sur les 10 pays européens inclus dans l’enquête, seules la Pologne et la Grèce ont enregistré des notes plus élevées cette année qu’en 2022, suggérant une baisse générale de l’opinion au cours des 12 derniers mois. La Hongrie, qui entretient des liens plus étroits avec la Russie, est arrivée avec la note la plus basse à seulement 44% favorable, une baisse de 11 points de pourcentage depuis l’année dernière. Une faible majorité de Hongrois, 51%, ont déclaré que leur opinion n’était pas favorable.

Plusieurs alliés proches des États-Unis avaient certaines des notes les plus basses de l’enquête, avec seulement 52% des Australiens déclarant que leur opinion sur les États-Unis était favorable. Le Canada avait un chiffre légèrement meilleur à 57 %, tandis que seulement 55 % des Suédois étaient d’accord avec ce point de vue.

Dans l’ensemble, 82 % des personnes interrogées dans les 23 pays ont déclaré que les États-Unis « [interferes] dans les affaires des autres pays », bien que 61% aient également déclaré que Washington contribue à « la paix et la stabilité dans le monde ». Les répondants étaient presque divisés sur la question de savoir si les responsables américains « tenir compte des intérêts des autres pays », avec 49 % disant que oui et 50 % répondant non.