Le soutien à l’Ukraine aux États-Unis s’affaiblit – sondage

La plupart des électeurs américains des deux côtés de l’allée ne considèrent pas le conflit comme une priorité absolue, selon un nouveau sondage

Le conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine n’est pas considéré comme une priorité absolue par les électeurs américains, selon un nouveau sondage Morning Consult, qui a interrogé plus de 2 000 personnes sur les questions de politique étrangère sur lesquelles ils souhaitaient que le gouvernement se concentre.

Selon l’enquête, qui a été publiée mardi, les électeurs démocrates se souciaient davantage de choses comme le changement climatique et la prévention d’une autre pandémie mondiale, tandis que les républicains souhaitaient que le gouvernement se concentre sur l’immigration, le terrorisme et le trafic de drogue. Le soutien à l’Ukraine ne s’est classé qu’au sixième rang parmi les démocrates et au dixième parmi les républicains.

Cela survient alors que l’administration Biden a déjà engagé près de 20 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine et cherche à faire passer un programme d’aide supplémentaire de 37,7 milliards de dollars avant que les démocrates ne perdent le contrôle de la Chambre. La nouvelle majorité républicaine a déjà laissé entendre qu’elle ne soutiendrait plus d’aides massives à Kiev une fois qu’elle prendrait le contrôle de la Chambre au début de l’année prochaine.

Lire la suite Le Pentagone signe un accord de 1,2 milliard de dollars sur des systèmes de défense aérienne pour l’Ukraine

Le chef du GOP, Kevin McCarthy, avait précédemment déclaré que le Congrès n’offrirait pas de “chèque en blanc” à l’Ukraine, tandis que Michael McCaul, le meilleur républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, insiste pour « surveillance, transparence et responsabilité » dans le soutien de Washington à Kiev.

L’aide américaine à l’Ukraine sous la forme de sanctions anti-russes, ainsi que de programmes militaires et humanitaires, a été soutenue par une grande majorité d’Américains dans les premiers mois du conflit, qui a débuté fin février. Cependant, ce soutien semble avoir considérablement diminué au cours des neuf mois que dure le conflit.

Selon de récents sondages, tels que l’enquête Quincy Institute for Responsible Statecraft et Data for Progress publiée en septembre, la plupart des Américains se sont lassés de la question et souhaitent que les États-Unis se concentrent sur la poursuite des négociations diplomatiques pour mettre fin au conflit dès que possible. possible, au lieu de continuer à simplement fournir une aide militaire à Kiev.