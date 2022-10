Le soutien à l’opposition vénézuélienne s’amenuise à l’OEA

BOGOTA, Colombie (AP) – L’opposition vénézuélienne a subi un rebuffade jeudi alors que 19 membres de l’Organisation des États américains ont soutenu une proposition visant à retirer son envoyé du forum régional pour les questions politiques et économiques.

Bien que la proposition n’ait pas obtenu la majorité des deux tiers, soit 24 voix, pour être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’OEA qui se tiendra à Lima, au Pérou, ce fut un coup dur pour les opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro.

Plus de la moitié des 35 membres de l’organisation ont voté pour la résolution et de nombreux autres se sont abstenus, signalant un manque croissant de soutien dans la région pour la faction de l’opposition vénézuélienne dirigée par Juan Guaidó. Seuls quatre États se sont tenus avec l’envoyé de Guaidó.

La résolution, rédigée par la nation insulaire d’Antigua-et-Barbuda, aurait retiré la reconnaissance de Gustavo Tarre en tant que représentant permanent du Venezuela à l’OEA au motif que Guaidó n’est pas un chef d’État.

“Le soutien international de Guaidó a considérablement diminué”, a déclaré Mariano de Alba, analyste vénézuélien à l’International Crisis Group. “L’opposition a un besoin urgent d’une nouvelle direction capable de coordonner le mécontentement au sein du pays et de créer un effet de levier pour que le gouvernement ait intérêt à négocier avec eux.”

Guaidó, alors chef de l’Assemblée nationale du Venezuela, a contesté la prétention de Maduro à la présidence en 2019 après sa victoire lors d’une élection largement rejetée par les observateurs internationaux comme frauduleuse.

Guaidó a formé un « gouvernement intérimaire » qui a été reconnu par les États-Unis et des dizaines d’autres pays, mais il n’avait aucun contrôle sur les autres institutions vénézuéliennes et n’a pas réussi à affaiblir l’administration socialiste de Maduro.

À l’époque, une majorité des membres de l’OEA ont voté pour donner le siège du Venezuela à un représentant choisi par l’Assemblée nationale, qui était alors contrôlée par l’opposition.

Mais le soutien à Guaidó a diminué alors que ses efforts pour éliminer Maduro par le biais de manifestations, de sanctions internationales, d’un soulèvement militaire et de négociations ont échoué. . Certaines nations ont récemment décidé qu’elles pouvaient gagner davantage à rétablir des liens avec le gouvernement Maduro.

Jeudi, les pays qui ont autrefois soutenu Guaidó ont voté pour retirer son envoyé, notamment la Colombie, le Honduras, le Chili, l’Argentine et le Pérou, tous avec des gouvernements de centre-gauche, tandis que le Brésil et l’Équateur, qui ont des dirigeants conservateurs, se sont abstenus. L’envoyé de Guaidó n’a reçu le soutien que du Canada, des États-Unis, du Guatemala et du Paraguay.

La Colombie était autrefois un allié clé de Guaidó, mais elle a récemment élu un président de gauche, Gustavo Petro. Il recherche le soutien de Maduro dans les pourparlers de paix avec le plus grand groupe rebelle colombien restant, l’Armée de libération nationale, connue sous le nom d’ELN, qui opère également au Venezuela.

“Le gouvernement colombien a donné la priorité au rétablissement des liens (avec Maduro) compte tenu du vaste potentiel économique d’accès au marché vénézuélien”, a déclaré De Alba. “De plus, Petro a besoin du soutien de Maduro pour une négociation réussie avec l’ELN.”

Manuel Rueda, Associated Press