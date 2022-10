Le soutien à l’opposition vénézuélienne s’amenuise à l’OEA

BOGOTA, Colombie – L’opposition vénézuélienne a subi un rebuffade jeudi alors que 19 membres de l’Organisation des États américains ont soutenu une proposition visant à retirer son émissaire du forum régional pour les questions politiques et économiques.

Plus de la moitié des 35 membres de l’organisation ont voté pour la résolution et de nombreux autres se sont abstenus, signalant un manque croissant de soutien dans la région pour la faction de l’opposition vénézuélienne dirigée par Juan Guaidó. Seuls quatre États se sont tenus avec l’envoyé de Guaidó.

“Le soutien international de Guaidó a considérablement diminué”, a déclaré Mariano de Alba, analyste vénézuélien à l’International Crisis Group. “L’opposition a un besoin urgent d’une nouvelle direction capable de coordonner le mécontentement au sein du pays et de créer un effet de levier pour que le gouvernement ait intérêt à négocier avec eux.”

Guaidó a formé un « gouvernement intérimaire » qui a été reconnu par les États-Unis et des dizaines d’autres pays, mais il n’avait aucun contrôle sur les autres institutions vénézuéliennes et n’a pas réussi à affaiblir l’administration socialiste de Maduro.

Mais le soutien à Guaidó a diminué alors que ses efforts pour éliminer Maduro par le biais de manifestations, de sanctions internationales, d’un soulèvement militaire et de négociations ont échoué. . Certaines nations ont récemment décidé qu’elles pouvaient gagner davantage à rétablir des liens avec le gouvernement Maduro.

Jeudi, les pays qui ont autrefois soutenu Guaidó ont voté pour retirer son envoyé, notamment la Colombie, le Honduras, le Chili, l’Argentine et le Pérou, tous avec des gouvernements de centre-gauche, tandis que le Brésil et l’Équateur, qui ont des dirigeants conservateurs, se sont abstenus. L’envoyé de Guaidó n’a reçu le soutien que du Canada, des États-Unis, du Guatemala et du Paraguay.