Le soutien à l’expansion du pipeline Trans Mountain augmente en Colombie-Britannique, mais diminue en Alberta: sondage

Un nouveau sondage indique que plus de la moitié des Britanno-Colombiens et les deux tiers des Albertains pensent que le gouvernement fédéral a eu raison de réapprouver l’agrandissement du pipeline Trans Mountain.

Le sondage en ligne de Research Co. a révélé que 54 % des Britanno-Colombiens et 67 % des Albertains sont d’accord avec la décision. En Colombie-Britannique, c’est une hausse de trois points de pourcentage par rapport à un sondage similaire en juillet 2022, mais une baisse de deux points en Alberta.

Il y a quatre ans, le gouvernement fédéral a approuvé le projet d’expansion de Trans Mountain, qui est un jumelage du pipeline original qui relierait le comté de Strathcona près d’Edmonton jusqu’à Burnaby. Le pipeline original de 1 150 kilomètres de Trans Mountain a été construit en 1953.

La proportion de Britanno-Colombiens qui pensent que le gouvernement provincial devrait arrêter le projet est passée de 41 % à 28 % dans un sondage de juin 2019. Dans la province, le soutien au projet est le plus élevé dans le nord de la Colombie-Britannique à 62 %, suivi de 61 % dans le sud de la Colombie-Britannique, de 58 % dans la vallée du Fraser, de 53 % dans la région métropolitaine de Vancouver et de 52 % sur l’île de Vancouver.

En Alberta, le soutien se situe entre 67 et 68 % dans l’ensemble de la province.

Les deux provinces croient également que le pipeline « créera des centaines d’emplois pour les résidents de leur province », dont 79 % en Alberta et 71 % en Colombie-Britannique.

Mais le public est « résolument plus sceptique quant à l’effet que le pipeline aura sur les coûts du carburant. Trente-sept pour cent en Alberta et 36 % en Colombie-Britannique s’attendent à une baisse des prix du gaz à la suite de la réapprobation du projet.

Un quart des Albertains et plus du tiers des Britanno-Colombiens croient que l’expansion du pipeline menace la santé et la sécurité des résidents.

Research Co. indique que les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 10 au 12 juin auprès de 800 adultes dans chaque province.

