Le soutien à l’Écosse indépendante tombe à 50% pour la première fois depuis juin dernier

Un sondage Survation réalisé pour le blog Scot Goes Pop en janvier a donné aux partisans de l’indépendance un avantage de 51% à 49%.

Pamela Nash, directrice générale de Scotland in Union, a déclaré: «Il est bienvenu que le soutien au maintien au Royaume-Uni augmente.

«Les gens reconnaissent que, alors que nous sortons de la crise de Covid avec un programme de vaccination réussi à l’échelle du Royaume-Uni, nous sommes plus forts ensemble.

Il a déclaré: «Le SNP continue à avoir à cœur l’intérêt de l’Écosse et travaillera dur chaque jour pour maintenir la confiance du peuple écossais.

«Le peuple écossais a montré, sondage après sondage et élection après élection, qu’il faisait confiance à Nicola Sturgeon et au SNP pour mener l’Écosse à travers la pandémie de coronavirus et au-delà.