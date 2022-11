Le soutien à l’amendement de la négociation collective de l’Illinois tombe en dessous de 60%, mais pourrait encore passer – Shaw Local

Une mesure électorale destinée à codifier le droit des travailleurs de l’Illinois à se syndiquer semble se diriger vers la victoire.

Les résultats non officiels montrent que suffisamment d’électeurs soutiennent la proposition d’amender la constitution de l’État pour codifier les droits de négociation collective, avec 59,6% jusqu’à présent en faveur avec 55% des voix comptées.

Modifier la constitution de l’État n’est pas une tâche facile. Les amendements constitutionnels ont deux voies de passage dans l’Illinois. Si la mesure reçoit 60% des voix de ceux qui votent sur la question, elle passe. Mais s’il ne parvient pas à atteindre le seuil de 60% sur la question mais rassemble toujours des votes «oui» de plus de la moitié des votants aux élections, il passerait quand même.

La formule compliquée pourrait empêcher les résultats finaux d’être déterminés immédiatement.

C’était la première fois qu’un tel langage était tenté d’être ajouté à la constitution de l’Illinois.

Surnommé «l’amendement sur les droits des travailleurs» parce qu’il empêcherait également toute future loi qui «interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement», les détracteurs ont vu la question comme une tentative manifeste d’attirer les travailleurs syndiqués, en grande partie considérés comme des partisans du Parti démocrate, aux urnes.

Les partisans disent que cela protégera les travailleurs, garantira des salaires et des avantages sociaux équitables et empêchera le gouvernement de l’État d’éroder les droits syndicaux. Les critiques avertissent que la mesure donnerait plus de pouvoir aux syndicats du secteur public et entraînerait une augmentation des impôts fonciers.

