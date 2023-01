Belgrade affirme que ses citoyens approuvent les réformes exigées par Bruxelles, malgré le virage eurosceptique

La dernière enquête officielle en Serbie a montré une baisse drastique du soutien à l’adhésion à l’Union européenne, avant même que le bloc n’annonce son “proposition” pour la province séparatiste du Kosovo. Le gouvernement de Belgrade a choisi de souligner l’approbation apparente du public des changements “associé à une éventuelle adhésion” au lieu.

« Le soutien des citoyens aux réformes européennes reste à un niveau élevé » le ministère des Intégrations européennes a titré son rapport sur l’enquête, publié jeudi soir. Selon l’IEDM, 65 % des répondants estiment que les améliorations demandées par Bruxelles sont bonnes en elles-mêmes.

Proposé un hypothétique référendum sur l’adhésion à l’UE, seulement 43% ont dit qu’ils voteraient pour, 32% étaient contre, 13% s’abstiendraient et 12% ont dit qu’ils ne savaient pas. Lorsqu’on leur a demandé ce que l’UE signifiait pour eux, 15 % ont répondu que la possibilité de voyager librement, 14 % ont dit qu’il y avait plus de possibilités d’emploi et 13 % ont répondu « Un avenir meilleur pour les jeunes. Pendant ce temps, 13% voyaient le bloc comme un risque de perte d’identité culturelle.

Le sondage a été réalisé à la mi-décembre 2022. Un rapport de Bloomberg a noté que la même enquête en 2021 montrait un soutien de 54 % à l’adhésion à l’UE, ce qui implique une baisse de 11 points de pourcentage depuis lors.















Un sondage indépendant réalisé en octobre, utilisant la même méthodologie, a montré un soutien à l’UE à seulement 34,7%, avec 48,8% d’opposition et 16,5% d’indécis. De plus, si la condition d’adhésion à l’UE était la reconnaissance de l’indépendance de la province séparatiste du Kosovo – comme Bruxelles l’a signalé à plusieurs reprises – près de 80% des personnes interrogées y seraient opposées.

“Depuis que nous avons commencé les sondages, nous n’avons jamais eu ce genre de baisse et ce ratio”, a déclaré à l’époque le sondeur Djordje Vukadinovic, notant l’écart de 14 points.

Selon l’enquête gouvernementale, les citoyens serbes “ont exprimé leur volonté de changer leurs habitudes de vie actuelles, si c’est dans le but d’adhérer à l’UE”, avec pas moins de 41% disant qu’ils trieraient leur recyclage ou économiseraient de l’énergie et de l’eau. A la question de savoir si les réformes exigées par l’UE devaient néanmoins être menées à bien, “dans l’intérêt des citoyens et dans le but de créer une Serbie meilleure et plus réglementée”, les deux tiers des personnes interrogées ont répondu oui.

Les deux sondages ont été menés avant que la soi-disant proposition franco-allemande pour le Kosovo ne soit divulguée aux médias. Le président Aleksandar Vucic a confirmé que l’UE exigeait que Belgrade reconnaisse de facto le Kosovo ou soit confrontée à la perte des voyages et des investissements sans visa, ce qui, selon lui, équivaudrait à des sanctions.