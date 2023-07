Le soutien à la réintégration de la chef nationale RoseAnne Archibald s’essouffle alors que l’Assemblée des Premières Nations se réunit à Halifax

Alors que l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations (APN) débutait mardi, les appels à la réintégration de l’ancienne chef nationale RoseAnne Archibald ont été rejetés par les chefs et les mandataires.

Les dirigeants des Premières Nations se réunissent en personne à Halifax et en ligne pour la 44e assemblée générale annuelle de l’organisation nationale de défense des droits. Seuls 186 chefs et mandataires se sont inscrits à l’assemblée, dont 12 délégués se sont joints en ligne, des plus de 600 Premières Nations que l’APN représente.

Trois demandes ont été faites à l’assemblée mardi matin pour présenter une résolution visant à réintégrer Archibald, lors d’un débat pour adopter l’ordre du jour de la réunion. Les trois demandes ont été rejetées par l’auteur de l’ordre du jour.

Archibald, qui assistait à l’assemblée virtuellement en tant que mandataire du chef de la Première nation Hornepayne, Ron Kocsis, a critiqué le processus.

« C’est un affront à la démocratie, ce qui se passe à l’AFN, la façon dont ils mènent cette réunion et essaient de resserrer les rangs contre les chefs et d’essayer d’usurper l’autorité des chefs en sélectionnant manuellement certains chefs pour déplacer et seconder des éléments et n’autoriser aucun amendement à l’ordre du jour », a-t-elle déclaré à l’assemblée via Zoom.

L’ancienne chef nationale RoseAnne Archibald assiste virtuellement à l’assemblée en tant que mandataire du chef de la Première Nation de Hornepayne, Ron Kocsis. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Archibald a été évincée de son poste de chef national le mois dernier lors d’une réunion convoquée pour traiter des conclusions d’une enquête sur cinq plaintes pour inconduite au travail contre elle. Elle a fait à plusieurs reprises des allégations de mauvaise gestion financière et de corruption au sein de l’organisation, appelant à un audit médico-légal.

Archibald a été retiré de la réunion plus tard dans l’après-midi à la discrétion des coprésidents Adam Fiddler et Wina Sioui, après qu’un rappel au Règlement ait été soulevé à l’assemblée concernant les règles de procédure sur la conduite ordonnée.

« Nous voulons vraiment, vraiment, vraiment faire des affaires et nous voulons vraiment, vraiment nous assurer que le décorum est respecté », a déclaré Sioui.

Le nouveau chef national par intérim a prêté serment

Joanna Bernard, chef régionale du Nouveau-Brunswick, a été assermentée dans son nouveau rôle de chef national par intérim mardi matin.

« Nos états financiers ont été audités de manière indépendante chaque année au cours de la dernière décennie, et au cours de chacune de ces années, les auditeurs ont vérifié que les états étaient exacts », a déclaré Bernard à l’assemblée.

« Bien qu’aucune preuve n’ait été trouvée pour étayer ces affirmations, il est essentiel de répondre aux préoccupations et de maintenir la transparence et la responsabilité. »

Bernard a déclaré qu’en tant que chef par intérim, l’un de ses objectifs sera de « rétablir la confiance » dans l’APN, notamment de « rétablir le moral, la confiance et la confiance du personnel » et d’améliorer les politiques de dénonciation, le code de conduite, le harcèlement et les processus de signalement de l’organisation.

Bernard a déclaré que si le comité des chefs sur le renouvellement de la charte estime qu’un audit médico-légal est nécessaire, il suivra ces directives.

« Bien que ces circonstances aient créé une période de transition et de réflexion sur l’organisation, il est essentiel de se rappeler que la force de l’APN et du Comité exécutif de l’APN réside dans le leadership, l’unité et la résilience de toutes nos nations », a-t-elle déclaré.

Aborder l’audit

Une résolution d’urgence pour aborder l’audit est proposée par le président du comité des chefs sur le renouvellement de la charte, Khelsilem, qui est président de la nation Squamish en Colombie-Britannique.

« Il y a eu beaucoup de défis au sein de l’Assemblée des Premières Nations, beaucoup de conflits, beaucoup de dysfonctionnements qui ont tourmenté de nombreuses réunions d’assemblée », a déclaré Khelsilem à CBC News.

Il a dit que le comité fait 15 recommandations à l’assemblée et bien qu’ils ne répondent pas aux problèmes récents, ils les empêcheraient de se produire à l’avenir.

Khelsilem, président de la nation Squamish en Colombie-Britannique, est également président du comité des chefs de l’APN sur le renouvellement de la charte. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

La résolution d’urgence n’a pas encore été abordée à l’assemblée.

« Il a été réclamé par les chefs et doit être mis en œuvre, qu’il y ait des actes répréhensibles réels ou perçus », a-t-il déclaré.

« Je pense que l’opportunité est de restaurer la confiance dans l’organisation en menant une enquête et en identifiant où il pourrait y avoir des lacunes dans notre système actuel. »

L’assemblée générale annuelle se poursuit jusqu’au 13 juillet.