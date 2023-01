Le soutien à la facture énergétique des entreprises sera réduit à partir de mars, confirme le Trésor

Les entreprises recevront un soutien réduit pour leurs factures d’énergie à partir de mars alors que le Trésor tente de réduire le coût de la compensation de la flambée des prix du gaz et de l’électricité, a confirmé le gouvernement britannique. James Cartlidge, secrétaire de l’Échiquier au Trésor, a déclaré lundi que le gouvernement fournirait 5,5 milliards de livres sterling de “soutien transitoire” aux entreprises sur 12 mois à compter du 1er avril 2023. Cartlidge a déclaré que le financement par le gouvernement du déploiement du vaccin Covid, du congé et du soutien à l’Ukraine avait été “juste, mais tout a eu un coût”. Il a déclaré: “Ce n’est pas au gouvernement de payer habituellement les factures des entreprises.” Dans le cadre de ce plan, les clients énergétiques non domestiques – y compris les entreprises, les écoles et les organisations caritatives – bénéficieront d’une remise de 6,97 £ par mégawattheure pour le gaz et de 19,61 £ par MW heure pour l’électricité. Cartlidge a déclaré que cela équivalait à une économie de 2 300 £ pour un pub ou de 400 £ pour un petit magasin de détail typique. Les entreprises dont les coûts énergétiques sont inférieurs à 107 £ par MWh pour le gaz et à 302 £ par MWh pour l’électricité ne recevront pas d’aide. Principaux fabricants avec des factures énergétiques élevées – tels que les producteurs d’acier, de verre et de céramique – recevra une remise plus importante, équivalant à 7 000 £ de soutien sur 12 mois, a déclaré le gouvernement. Le nouveau régime fonctionnera jusqu’en mars 2024 pour éviter une fin «au bord de la falaise» pour soutenir ce printemps, dont les entreprises avaient fait part de leurs inquiétudes. Le régime existant, qui a débuté en octobre, a plafonné le coût unitaire du gaz et de l’électricité pour toutes les entreprises jusqu’à la fin mars. Dans le cadre de ce programme, le Trésor a financé une remise sur les factures des clients non domestiques, couvrant la différence entre les prix de gros et un « prix soutenu par le gouvernement » de 211 £ par mégawattheure pour l’électricité et de 75 £ par MWh pour le gaz. Le Trésor a maintenant remplacé ce régime par une initiative qui offre une remise sur les prix de gros plutôt qu’un prix fixe. Cette décision reflète une réduction similaire de la garantie des prix de l’énergie pour les consommateurs d’énergie domestiques annoncée par le chancelier, Jeremy Hunt, en novembre. L’EPG a initialement limité la facture annuelle typique des ménages à 2 500 £, mais elle sera ajustée à partir d’avril jusqu’à une limite de 3 000 £ pour une année supplémentaire. Le gouvernement a déclaré la semaine dernière que le programme d’énergie non domestique était “l’un des plus généreux d’Europe”, mais a ajouté qu'”aucun gouvernement ne peut protéger en permanence les entreprises de ce choc des prix de l’énergie”. Le coût du soutien au Trésor a été estimé à environ 18 milliards de livres sterling pour les six mois jusqu’à la fin mars. Toutefois, la charge pour les deniers publics diminuera à mesure que le régime deviendra moins généreux et si la baisse récente des prix de gros du gaz se maintient. Hunt devait annoncer la refonte du programme en décembre, mais le retard a obligé les entreprises à calculer leurs budgets énergétiques pour 2023. Hunt a déclaré lundi qu’il avait fait part de ses inquiétudes quant au fait que les remises sur l’énergie n’étaient pas répercutées par les fournisseurs d’énergie sur les clients avec le régulateur Ofgem. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Make UK, un groupe industriel qui représente 20 000 fabricants britanniques, a déclaré que la réduction du soutien financier réduirait la production des usines et exacerberait les pertes d’emplois.

Fiona Graham, directrice des affaires extérieures et de la politique à l’Institute for Family Business, a déclaré: «Avec le nouveau programme appliquant une remise sur les prix de gros, nous espérons voir les factures se stabiliser en conséquence directe de la récente baisse des prix de l’énergie, entraînée par un temps plus chaud. Cet hiver.

« À court terme cependant, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les entreprises énergétiques répercutent ces réductions sur les clients.

Par ailleurs, lundi, le gouvernement a présenté des propositions visant à encourager les investissements dans les technologies à faible émission de carbone et à éviter les pannes d’électricité.

La refonte du marché de capacité, qui vise à assurer un approvisionnement électrique fiable quelle que soit la météo, permettra d’éviter plus facilement les pannes si les sources intermittentes d’énergie renouvelable ne sont pas disponibles.

Le gouvernement lancé une consultation sur des propositions visant à introduire des contrats visant à encourager de nouveaux projets d’énergie verte et à établir des délais pour les producteurs de pétrole et de gaz afin de réduire les émissions des nouvelles centrales à partir de 2034.

Le ministre du climat, Graham Stuart, a déclaré que le plan fournirait “une énergie fiable et garantirait que le programme qui est au cœur de la sécurité énergétique britannique est adapté à l’avenir”.