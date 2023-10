Mais aujourd’hui, dans l’État qui compte la plus grande population juive en dehors d’Israël, des groupes disparates se divisent sur leur position sur l’invasion surprise du Hamas et sur la réponse du gouvernement israélien. Et cela risque d’affaiblir le soutien au sein de l’aile gauche du parti – et, par extension, de renforcer la position des démocrates modérés.

“Cela a été un tremblement de terre”, a déclaré un responsable démocrate de la ville de New York, qui, comme de nombreux législateurs, a bénéficié de l’anonymat pour discuter des implications politiques de la montée du conflit. “Et un gouffre s’est creusé entre la gauche et l’extrême gauche.”

Des images horribles provenant des lignes de front, y compris au lendemain de une frappe dans un hôpital de Gaza – ont alimenté des convictions profondément ancrées autour d’Israël et des territoires palestiniens qui divisent de plus en plus les cercles démocrates, en particulier à New York. Et nulle part cette tension n’a été plus aiguë que dans l’aile progressiste du parti.

Aux confins de la coalition de gauche à New York, les Socialistes Démocrates d’Amérique sont depuis longtemps les défenseurs des Palestiniens et les soutiens du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël.

De l’autre côté, l’alliance est dominée par un nombre important de progressistes ou de libéraux plus traditionnels – dont beaucoup sont juifs – qui s’opposent largement au BDS et soutiennent Israël (mais pas nécessairement). sa direction), et ont exprimé un sentiment de trahison par les gauchistes, ils étaient autrefois considérés comme des compagnons politiques.

Dans le passé, plusieurs candidats ont pu s’appuyer sur un mélange saumâtre de ces circonscriptions en se concentrant sur des idéaux communs – comme des impôts plus élevés pour les riches ou une protection plus forte pour les locataires – qui ont négligé le fossé sur les questions israélo-palestiniennes.

Mais le monde a considérablement changé ces dernières semaines.

“Le débat n’est pas nouveau, mais tant que ce conflit fait la une des journaux, il devient un sujet encore plus tranchant”, a déclaré Gabe Tobias, un stratège politique progressiste de la ville. “Je pense que vous l’avez vu avec l’ensemble des élus de gauche qui réfléchissaient clairement à leurs réactions – ils ne tweetaient pas de manière spontanée.”

Les modérés comme le maire de New York, Eric Adams, sont de fervents partisans d’Israël, mais l’aile gauche du parti est divisée. | Michael Appleton/Bureau de photographie du maire

Certes, même avec diverses versions de cette coalition intactes, la gauche a eu du mal à gagner du terrain électoral à New York – perdant face à des modérés comme le maire de New York Eric Adams, la gouverneure Kathy Hochul et l’ancien gouverneur Andrew Cuomo.

Mais si la guerre au Moyen-Orient devait le diviser complètement, la fracture saperait l’élan du mouvement et ouvrirait la voie à des législateurs plus modérés pour revendiquer certains des postes électifs les plus importants du pays, ont déclaré certains responsables du parti.

Historiquement, les politiciens new-yorkais ont été d’ardents partisans d’Israël. En fait, ils étaient parmi les premiers.

En 1948 – l’année où Israël a déclaré son statut d’État au milieu d’une opposition véhémente au Moyen-Orient – ​​le gouverneur Thomas Dewey s’est retrouvé engagé dans une bataille rangée pour la Maison Blanche avec le président sortant Harry Truman.

Dewey, un républicain, s’est prononcé avec force en faveur de la création d’un État israélien – une question clé pour les électeurs juifs – ce qui a contribué à pousser Truman à prendre la décision de reconnaître immédiatement la nation nouvellement déclarée avant le jour du scrutin.

Depuis, une longue liste de gouverneurs et de maires y font régulièrement des pèlerinages. Cuomo s’y est rendu trois fois, et son successeur Hochul s’est rendu ce mois-ci pour la première fois, un voyage qui comprenait une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Aujourd’hui, la population juive de New York s’élève à environ 1,6 million, soit environ 21 % de tous les Juifs du pays. selon une étude de l’Université Brandeis en 2020.

Au sein du Parti démocrate, cependant, le soutien à Israël a diminué au cours de la dernière décennie, poussé par des membres plus jeunes de gauche qui se montrent plus sympathiques envers les Palestiniens.

Cette fracture est désormais amplifiée à plusieurs reprises alors que des otages restent à Gaza, nouvelles révélations émerger sur la brutalité de l’attaque initiale et sur Israël se prépare à une invasion terrestre au milieu augmentation des pertes palestiniennes et la destruction massive par les tirs de roquettes dans certaines parties du territoire occupé.

En réponse, les élus de gauche ont adopté des positions différentes alors que l’émotion était vive.

Le 20 octobre, par exemple, un certain nombre d’élus soutenus par le DSA – notamment les membres de l’Assemblée de l’État Zohran Mamdani et Phara Souffrant Forrest – ont participé à un rassemblement pro-palestinien qui a abouti à un sit-in à l’extérieur la maison du sénateur. Chuck Schumerl’élu juif le plus éminent du pays.

Les élus, rejoints par des organisations de gauche comme Jewish Voice for Peace, ont appelé à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

Membres du Congrès Jerry Nadler (DN.Y.) et Dan Goldman (DN.Y.) – qui représentent d’importantes communautés juives qui ont tendance à voter pour des candidats libéraux et progressistes à Manhattan et Brooklyn – se sont distingués de l’extrême gauche sans offrir le genre de soutien total à l’action militaire israélienne poussé par les législateurs modérés. comme Adams ou Hochul.

Trois jours après le rassemblement de Brooklyn, ils étaient parmi des centaines de leurs collègues à signer une lettre en soutien à la position du président Joe Biden sur le conflit, qui comprenait un fort soutien à Israël tout en appelant également à une aide humanitaire à Gaza et en limitant les pertes civiles.

« Nous sommes à vos côtés pour soutenir Israël et sommes prêts à fournir toute l’aide dont l’État et le peuple d’Israël ont besoin pour se défendre et pour garantir que les otages rentrent chez eux et que ceux qui ont perpétré ces crimes contre l’humanité soient tenus pour responsables », peut-on lire dans la lettre.

Jeudi, le duo a exprimé prise en charge des pauses dans les combats pour permettre l’aide – mais n’a notamment pas utilisé le mot « cessez-le-feu ».

Un groupe de plusieurs centaines de personnes manifestent jeudi en soutien aux Palestiniens à Washington Square Park, à New York. | Brooke Lansdale/AP

Dans le passé, les candidats ont réussi à obtenir des voix des deux côtés de l’éventail. Prenons l’exemple de Brad Lander.

Pour réussir sa victoire aux primaires démocrates de 2021 pour le poste de contrôleur de la ville de New York – le deuxième poste élu le plus important après celui de maire – il s’est appuyé sur plusieurs éléments de gauche : les législateurs du DSA qui ont soutenu sa candidature, le Working Families Party et les quartiers à forte participation qui ont soutenu sa candidature. abritent des concentrations d’électeurs juifs comme l’Upper West Side de Manhattan et le Brownstone de Brooklyn.

L’ancien contrôleur Scott Stringer a consulté un manuel similaire lors de l’élection du maire de 2021. Et Jumaane Williams, l’avocat public de la ville, et Cynthia Nixon, l’actrice et militante progressiste, ont tous deux tenté de rassembler des factions similaires dans leur campagne pour le poste de gouverneur de New York (mais n’ont pas réussi à battre leurs concurrents modérés).

Une telle alliance serait désormais plus difficile à réaliser, dans la mesure où le soutien d’une partie de la coalition pourrait s’avérer disqualifiant pour une autre.

“Vos amis peuvent vous causer des ennuis en politique”, a déclaré Jon Paul Lupo, un consultant démocrate qui a travaillé avec des candidats progressistes, dans une interview. “Et cela pourrait créer des problèmes à ceux de gauche qui ont l’ambition de gagner dans toute la ville.”

Les législateurs plus modérés, quant à eux, ont fait écho à de nombreux législateurs du Parti Républicain en martelant la position anti-israélienne de la gauche – en se concentrant sur un rassemblement initialement soutenu par DSA, via une publication sur les réseaux sociaux, qui a eu lieu un jour après le déclenchement de la guerre, le 7 octobre.

Le retour de flamme contre le rassemblement a été violent et immédiat, presque tous les élus de la ville se sont prononcés pour condamner ses messages antisémites, certains suggérant que cela deviendra un problème durable pour l’extrême gauche – et pour tous ceux qui solliciteront leur soutien à l’avenir.

“Le DSA s’est rendu radioactif dans la politique new-yorkaise”, a déclaré le représentant. Ritchie Torres (DN.Y.), peut-être l’opposant le plus virulent du DSA, a déclaré dans une interview. « Et ceux qui s’associent au DSA le font à leurs propres risques politiques. »

Adams, qui a longtemps été en désaccord avec la gauche, a saisi plusieurs occasions dans les jours qui ont suivi le rassemblement pour critiquer de la même manière le DSA – même après que leur rôle dans le rassemblement du 8 octobre soit devenu moins clair.

« C’était vraiment, je pense, méprisable, alors que nos frères et sœurs juifs pleuraient immédiatement après le massacre que nous avons vu en Israël, que vous ayez le DSA et d’autres portant des croix gammées et appelant à l’extermination du peuple juif », a-t-il déclaré. récemment sur MSNBC.

Ceux de gauche ont cependant noté que personne ne peut savoir comment l’opinion publique évoluera et quel impact cette évolution pourrait avoir sur les campagnes législatives ou politiques.

“Pour moi, il est trop tôt pour prédire si cela aura un impact sur la construction d’une coalition libérale de gauche sur d’autres questions politiques ou sur les campagnes électorales”, a déclaré la sénatrice d’État Julia Salazar, membre du DSA, dans une déclaration à POLITICO. “Mais pour que la gauche ait pour tâche immédiate de mettre un terme à la violence et de protéger les civils et les otages via un cessez-le-feu et une diplomatie efficace, nous devons essayer d’élargir la coalition qui l’exige.”

D’autres espèrent repousser toute tentative venant du centre politique – ou au-delà – de diviser leurs rangs.

« Les modérés et les républicains chercheront à exploiter la position du DSA et sa position sur Israël comme un moyen d’aliéner et de diviser les communautés – je ne sais pas si cela fonctionnera », a déclaré à POLITICO le stratège progressiste Camille Rivera.

« Mais ce que je sais, c’est que la situation est trop tendue en ce moment pour que quiconque puisse penser rationnellement des deux côtés. Je pense que nous devons voir comment tout cela se joue politiquement, et mon instinct me dit que les New-Yorkais ne sont pas aussi polarisés que les médias sociaux le prétendent.