Les ménages les plus riches du Royaume-Uni sont plus susceptibles de soutenir les sanctions actuelles que ceux à faible revenu

Le soutien à l’imposition de nouvelles sanctions contre la Russie diminue au Royaume-Uni dans un contexte d’augmentation du coût de la vie, a révélé un sondage YouGov publié mardi.

L’enquête, menée les 28 et 29 juin auprès de 1 664 personnes interrogées, montre que 44 % des Britanniques s’opposent à une nouvelle augmentation des sanctions si elle entraîne une hausse du coût de la vie global, tandis que 40 % seraient toujours favorables à une intensification de la pression sur Moscou. A titre de comparaison, à la mi-mars, trois semaines après le lancement de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine, une nette majorité de Britanniques – 54% – étaient favorables à davantage de sanctions, même si cela signifiait une augmentation de leur coût de la vie, avec seulement 32% opposés. ce.

La tendance est la même en ce qui concerne trois autres conséquences potentielles des sanctions : augmentation des impôts, hausse des prix de l’énergie et pénuries potentielles de pétrole et de gaz. Le changement le plus frappant dans l’opinion publique peut être observé lorsque les répondants ont été interrogés sur “une augmentation significative des prix de l’énergie.” En mars, l’éventualité d’un tel scénario n’empêchait pas 48% des personnes interrogées de soutenir davantage de sanctions, contre 38% contre. En juin, 53 % se disaient opposés à de nouvelles sanctions si elles entraînaient une hausse des prix de l’énergie, seuls 32 % soutenant toujours des restrictions plus sévères.















Au milieu d’un tel changement dans l’opinion publique, YouGov a mené une enquête supplémentaire entre le 1er et le 4 juillet, avec des questions similaires mais faisant référence aux sanctions actuelles. Dans tous les cas, la majorité a soutenu le maintien des restrictions en place.

“Les Britanniques sont les plus divisés sur les factures de carburant, 45 % affirmant qu’ils soutiendraient les sanctions actuelles contre la Russie même face à” une augmentation des prix de l’énergie “, mais 41 % ne sont pas d’accord,», note YouGov.

YouGov a également souligné que la propre situation financière des gens influence leur opinion. Ceux dont les revenus des ménages sont les plus bas – moins de 20 000 £ par an – sont moins susceptibles de soutenir le maintien des sanctions actuelles, tandis que ceux des ménages dont les revenus sont les plus élevés – supérieurs à 60 000 £ par an – ont tendance à les soutenir.

Après le lancement de l’offensive militaire russe en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés, dont le Royaume-Uni, ont imposé des sanctions sévères à Moscou, notamment des restrictions sur ses exportations d’énergie. En conséquence, les pays fortement dépendants des approvisionnements russes sont désormais confrontés à des difficultés économiques et à la perspective d’un rationnement énergétique. La Grande-Bretagne, bien qu’elle ne dépende pas directement de la Russie, souffre également, car les factures d’énergie et le coût de la vie augmentent au milieu de la flambée des prix de gros du gaz naturel. Le président russe Vladimir Poutine a précédemment accusé les dirigeants de l’UE d’avoir commis des «suicide» en tentant de renoncer à l’énergie russe.