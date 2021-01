jet a émis un avertissement de «danger pour la vie» en raison de crues rapides ou profondes, alors qu’il y a de «bonnes chances» que certaines communautés soient coupées par des routes inondées.

Jusqu’à 70 mm devraient tomber, mais dans des endroits isolés, en particulier dans le nord du Peak District et dans certaines parties du sud des Pennines, 200 mm pourraient être possibles.

Une alerte de pluie jaune est également en place pour la majeure partie du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles du mardi au mercredi, tandis qu’un avertissement jaune pour la neige et la glace est en vigueur en Écosse de Dundee à Elgin et sur la côte est de mercredi après-midi à jeudi midi. .

L’Agence pour l’environnement a émis 10 avertissements d’inondation couvrant certaines parties du Yorkshire, du Cambridgeshire et du Lincolnshire à partir de lundi soir, avec 109 autres alertes d’inondation, ce qui signifie que des inondations sont possibles dans le nord de l’Angleterre, les Midlands et l’est.

Highways England a conseillé aux conducteurs de faire très attention sur les autoroutes et les routes principales A, tandis que le service de dépannage du RAC a déclaré que les automobilistes ne devraient conduire que si cela était absolument nécessaire.