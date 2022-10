Le sous-système de Windows 11 pour Android sera bientôt compatible avec Android 13

Microsoft a introduit le soi-disant WSA (Windows Subsystem for Android) avec Windows 11 et l’objectif est de rapprocher les deux systèmes d’exploitation grâce à diverses intégrations. Maintenant, Microsoft a discrètement publié une feuille de route de mise à jour pour WSA qui confirme que la prise en charge d’Android 13 est en route.

Outre Android 13, Microsoft souhaite ajouter une poignée de nouvelles fonctionnalités utiles. Le transfert de fichiers facile entre le conteneur WSA et Windows en fait partie. Cela va changer la donne car le partage de fichiers entre votre téléphone et votre PC sera aussi simple que le glisser-déposer.

“Picture-in-picture” fait probablement référence au fait que le WSA s’exécute en mode fenêtré au-dessus des applications Windows natives, par exemple. Alors que “raccourcis” est plutôt vague et nous ne savons pas ce que Microsoft entend par là. Cela pourrait signifier un accès plus facile à certaines fonctionnalités ou applications de votre téléphone directement depuis le PC. Enfin, la société active l’accès au réseau local par défaut.

Gardez à l’esprit que WSA et ses fonctionnalités associées sont limitées à certains marchés et qu’un déploiement plus large devrait avoir lieu au début de 2023. Microsoft a récemment introduit un certain nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour WSA telles que l’impression, la localisation + GPS, l’affichage secondaire, le microphone. accès, etc…

