Le sous-shérif du Kansas fait face à un procès dans une fusillade mortelle avec un pouf

BELLE PLAINE, Kan. (AP) – Un sous-shérif du Kansas rural fait face à un procès pour homicide involontaire lundi pour avoir tué par balle un homme non armé avec un sac de haricots fait maison à partir de son fusil de chasse personnel, une affaire qui survient au milieu d’un bilan national sur la violence policière.

La sélection du jury commencera lors du procès de Virgil Brewer, qui était avec le bureau du shérif du comté de Barber au moment de la rencontre mortelle avec Steven Myers en octobre 2017 devant un hangar à Sun City, à environ 555 km de Kansas City. , Kansas.

Une poursuite civile intentée par la famille de Myers contre Brewer puis le shérif du comté de Barber, Lonnie Small, a été réglée en 2020 après que les responsables du comté ont accepté de payer 3,5 millions de dollars.

Le procès pénal de Brewer devrait se concentrer sur la question de savoir si son manque de connaissances et de formation avec les munitions moins létales équivalait à un homicide involontaire imprudent.

L’avocat de la défense David Harger n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur l’affaire. Brewer est en congé sans solde depuis son arrestation en 2018. Il a été libéré dans l’attente de son procès.

“Le fait est que ce ne sera un bon résultat pour personne, qu’il soit condamné ou non”, a déclaré la veuve de Steven Myers, Kristina Myers, à l’Associated Press jeudi. “Oui, ce sera fini dans ce sens, mais cette seule mauvaise décision a ruiné la vie de tant de gens”,

Dans la soirée du 6 octobre 2017, Brewer portait son arme personnelle lorsqu’il a répondu, avec le shérif et un adjoint du shérif, à un appel concernant un homme tenant un fusil dans une rue après une altercation dans un bar local.

Environ cinq minutes avant la fusillade mortelle, le shérif Lonnie Small a déclaré: “Un peu de chance et il s’évanouira et mourra”, une remarque capturée sur la caméra corporelle du shérif alors qu’ils cherchaient Myers. Ils l’ont finalement trouvé caché dans un hangar.

Brewer et l’adjoint ont déclaré plus tard au Bureau d’enquête du Kansas qu’ils pouvaient clairement voir que Myers n’était pas armé lorsqu’ils l’ont confronté à l’extérieur du hangar, selon l’affidavit de cause probable obtenu par AP.

Les images de la caméra du corps examinées par les enquêteurs montrent que Brewer a dit à plusieurs reprises à Myers de “se mettre au sol” avant de lui tirer dessus, tandis que l’adjoint Mark Suchy a donné des ordres contradictoires pour “levez les mains maintenant”. Quelques secondes plus tard, Brewer a tiré sur Myers avec un seul coup.

Brewer a déclaré au Kansas Bureau of Investigation lors d’une interview qu’il craignait pour sa vie et celle de l’adjoint lorsque Myers a continué à marcher vers eux, ajoutant qu’il ne s’attendait pas à ce que le pouf rond pénètre dans la poitrine de Myers.

La vidéo de la caméra corporelle de l’adjoint a montré que Myers ne faisait aucun mouvement agressif au moment où Brewer lui a tiré dessus, selon l’agent du Bureau Brian Carroll dans un affidavit à l’appui de l’accusation criminelle contre le sous-shérif.

“Myers n’a jamais été informé qu’il était en état d’arrestation, Myers n’a jamais été averti que son non-respect des ordres entraînerait l’utilisation de la force imminente”, a écrit Carroll.

Brewer a ensuite déchargé son arme personnelle à une distance trop proche et a tiré sur Myers dans la poitrine, une zone de force létale.

L’affidavit de Carroll soutient que le manque de connaissances et de formation de Brewer concernant l’utilisation appropriée des munitions de pouf moins létales a causé la mort de Myer de manière imprudente. Une formation appropriée aurait fourni des informations essentielles sur la distance appropriée pour déployer la balle et la zone cible appropriée sur une personne.

Une telle formation aurait également informé Brewer des problèmes passés avec des sacs de haricots de forme rectangulaire comme celui qu’il utilisait, a écrit Carroll. Ceux-ci sont connus pour pénétrer les sujets photographiés avec eux, et leur utilisation a été interrompue depuis des années. Les ronds utilisés aujourd’hui sont des sacs de haricots arrondis en forme de ballon, selon l’affidavit.

Avant de venir au Kansas, Brewer a travaillé au Texas où il a reçu les munitions de pouf utilisées le soir de la mort de Myers. L’affidavit a révélé que le Bureau d’enquête du Kansas avait interrogé Travis Martin, l’adjoint du bureau du shérif du comté de Freestone au Texas, qui avait donné les munitions à Brewer.

Martin, qui devrait témoigner, a déclaré à l’agence qu’après avoir parlé avec le fabricant de sacs de haricots, ce type de munitions ne serait plus transporté et ne devrait pas être tiré sur une personne.

Martin a déclaré aux enquêteurs qu’il “pensait avoir parlé avec Brewer de ne pas utiliser les munitions sur une personne”, selon l’affidavit.

Le médecin légiste Timothy Gorrill devrait également prendre la barre des témoins. Son autopsie a révélé que la cause du décès était un sac de fusil de chasse pénétrant blessé au tronc avec la manière de la mort jugée un homicide.

Kristina Myers a déclaré qu’elle avait été assignée à comparaître, ajoutant qu’elle espérait être autorisée à assister au procès après son témoignage.

“Cela ne le ramène pas, mais cela nous donne un sentiment de justice”, a-t-elle déclaré. « Tout le monde, quelle que soit sa profession, devrait être tenu responsable de ses actes. Toutes les actions ont des conséquences.

