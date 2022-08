Le sous-secrétaire Sherman dit que les États-Unis “doublent” sur le Pacifique

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les États-Unis doublent leurs investissements dans le Pacifique, a déclaré mardi la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman à l’issue d’une visite dans cinq pays de la région.

“L’avenir sera écrit ici dans le Pacifique”, a déclaré Sherman lors d’un événement de signature d’accord dans la capitale néo-zélandaise, Wellington.

Les critiques ont accusé les États-Unis de négliger la région et de permettre à l’influence de la Chine de s’épanouir.

Sherman a déclaré que les États-Unis ont toujours été une nation du Pacifique. Elle a déclaré que le président Joe Biden avait pour priorité de reconstruire des alliances et des relations dans le monde, et que les responsables utilisaient “tous les moyens possibles” pour collaborer avec les partenaires du Pacifique.

“Et donc nous doublons notre investissement ici dans le Pacifique”, a déclaré Sherman. “Nos relations, nos partenariats, les organisations régionales.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que les États-Unis ou la Chine gagnaient la bataille d’influence dans la région, Sherman a déclaré qu’elle ne le voyait pas tout à fait de cette façon.

“Ce n’est pas tellement une bataille,” dit-elle. « Je pense que les pays essaient d’avoir des relations avec tous les pays qui, selon eux, les aideront à aller de l’avant. Et les États-Unis ne demandent à aucun pays de choisir entre nous et la Chine, ou tout autre pays et la Chine. »

Elle a déclaré que les États-Unis voulaient des règles du jeu équitables et le respect de l’ordre international fondé sur des règles qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, un système qui avait aidé la Chine à se développer et qui devrait profiter à toutes les nations.

Sherman a déclaré qu’elle avait discuté de la Chine parmi un certain nombre de sujets lors d’une réunion avec le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern.

Sherman a signé des accords pour collaborer plus étroitement avec la Nouvelle-Zélande sur les missions spatiales et la gestion des urgences. C’était la dernière étape d’un voyage qui l’avait conduite aux Samoa, aux Tonga, aux îles Salomon et en Australie.

Sherman a parlé davantage de la décision du Premier ministre des Îles Salomon Manasseh Sogavare de sauter un service dimanche commémorant la bataille de Guadalcanal auquel elle et d’autres dignitaires ont assisté.

“Je lui ai dit que j’étais désolé pour lui parce que je pensais qu’il avait raté une occasion de susciter ce partenariat solide et la lutte pour la liberté qui ont permis aux îles Salomon d’exister telles qu’elles sont aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Les îles Salomon ont signé en avril un pacte de sécurité avec la Chine, ce qui a alarmé de nombreuses personnes dans le Pacifique qui craignent que cela ne conduise à un renforcement militaire. Plus tôt cette année, les États-Unis ont annoncé leur intention de rouvrir une ambassade aux Îles Salomon.

Nick Perry, l’Associated Press