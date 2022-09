Le sous-procureur général adjoint de la Colombie-Britannique défend le système de justice au milieu des critiques – Kelowna Capital News

Le sous-procureur général adjoint de la Colombie-Britannique, Peter Juk, a écrit une lettre en réponse aux récentes critiques du système de justice pénale de la province.

Dans sa lettre de sept pages, Juk écrit que bien que l’examen du système judiciaire fasse partie intégrante d’un discours public sain, il a critiqué l’accent mis récemment sur les soi-disant délinquants prolifiques et les accusations selon lesquelles la province applique un modèle de « capture et libération ». lorsqu’il s’agit de poursuites.

Sa lettre arrive alors qu’un rapport sur la façon de traiter les délinquants prolifiques de la Colombie-Britannique devrait être publié à la fin septembre. Juk a noté que le terme “délinquant prolifique” n’a pas de définition légale et a déclaré que le terme signifie différentes choses pour différentes personnes.

Juk a souligné la norme d’évaluation des accusations, un article de la Crown Counsel Act qui oblige chaque avocat de la Couronne en Colombie-Britannique à «examiner tous les renseignements et documents pertinents et, après l’examen, à approuver la poursuite de toute infraction ou infractions qu’il ou elle considère approprié.”

Il a également écrit que le BC Prosecution Service opère dans des délais et des limites légales strictes en ce qui concerne les poursuites et l’octroi d’une caution.

“La Charte des droits et libertés garantit à toute personne accusée d’une infraction le droit de ne pas se voir refuser une caution raisonnable sans motif valable. Sous le Code criminel, toute personne arrêtée pour une infraction a légalement le droit d’être libérée par la police ou traduite devant un juge pour une enquête sur le cautionnement dans les plus brefs délais. Le juge décide s’il y a lieu de placer la personne en garde à vue ou de la libérer sous caution et à quelles conditions.

Juk a écrit que l’octroi d’une caution est souvent « la règle » et la détention provisoire est « l’exception ».

“Certains ont décrit la loi constitutionnelle et légale sur la mise en liberté sous caution comme” attraper et relâcher “. Cette phrase tend à saper un principe de base sous-jacent à tous les systèmes de justice pénale éclairés : le respect de l’humanité de tous les individus, y compris ceux qui sont accusés de crime.

Au cours des deux dernières années, on a signalé de plus en plus d’agressions aléatoires en Colombie-Britannique, en particulier à Vancouver, ce qui a contribué à donner l’impression que les taux de criminalité sont « hors de contrôle ». Cependant, Juk a déclaré que les taux de criminalité en Colombie-Britannique sont « à peu près aussi bas qu’ils l’ont été depuis de nombreuses années ».

Juk a averti que la confiance du public dans le système de justice pénale peut être ébranlée par des déclarations publiques “mal informées ou inexactes” et a déclaré que le public mérite des “faits réels”.

“Le système n’est pas cassé. Cependant, aucun système n’est parfait, et la confiance du public dans le système de justice pénale est essentielle à son succès. L’examen public, la discussion éclairée et le débat raisonné contribuent à assurer le bon fonctionnement de notre système de justice pénale. Cela nous aide également à apporter des améliorations et des ajustements si nécessaire pour nous assurer que nous pouvons remplir notre mandat en tant que service de poursuite indépendant, efficace et équitable.