Si ce n’est pour une fête d’anniversaire et une allocution, Arnie Weissmann dit qu’il aurait probablement été l’un des passagers à bord du submersible Titan qui a implosé dans l’Atlantique Nord, tuant les cinq personnes à bord. Weissmann, rédacteur en chef de Travel Weekly, a déclaré qu’il était prêt à accepter une invitation d’OceanGate pour le voyage de juin afin d’explorer l’épave du Titanic avant qu’un conflit d’horaire ne survienne. Le voyage de mai qu’il a effectué à la place a vu sa plongée annulée en raison du mauvais temps, mais Weissmann a déclaré qu’il avait été frappé par une conversation qu’il avait eue sur les cigares avec le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui l’a hanté dans les jours qui ont suivi la première disparition du submersible.

Alors qu’ils fumaient leurs cigares cubains sur le pont arrière du navire-mère du submersible, le navire de recherche canadien Polar Prince, la veille de la plongée prévue, Weissmann a déclaré que Rush lui avait expliqué comment il avait obtenu la fibre de carbone utilisée pour fabriquer le Titan, en particulier le coque du navire, « avec une grosse remise de Boeing ». Weissmann a écrit dans Travel Weekly que Rush a déclaré qu’il était en mesure d’obtenir la fibre de carbone à un bon taux « parce qu’elle avait dépassé sa durée de conservation pour une utilisation dans les avions ».

Rush avait salué la fibre de carbone plus légère comme une innovation dans un domaine qui reposait depuis longtemps sur du titane plus cher, et a affirmé que la société avait travaillé avec Boeing pour s’assurer que le récipient sous pression, le tube en fibre de carbone qui maintient les passagers en vie, était sûr. Mais la fibre de carbone et la forme du Titan avaient suscité l’inquiétude des experts de la réglementation maritime et des marins expérimentés. Et Weissmann a dit qu’il a estimé que l’homme qui, selon lui, allait le mener à une plongée de 13 000 pieds au fond de l’océan était «arrogant» lorsqu’il parlait de sécurité.

« J’ai répondu tout de suite en disant : ‘Tu n’as aucune inquiétude à ce sujet ?’ » Weissmann, 69 ans, a rappelé au Washington Post. « Il était très dédaigneux et a dit: » Non, c’est parfaitement bien. Avoir toutes ces certifications pour les avions est une chose, mais la fibre de carbone était parfaitement saine. ”

Weissmann a ajouté : « Je pense que si j’avais su tout ce que je sais aujourd’hui, je ne serais pas parti. C’est tellement triste que cet aspect de son personnage soit la façon dont je pense que les gens le jugeront en fin de compte, mais il est certainement juste qu’il doive être tenu responsable de ses actes.

Boeing a déclaré vendredi dans un communiqué au Post que la société n’avait aucun rôle dans la collaboration avec OceanGate sur le submersible.

« Boeing n’était pas un partenaire du Titan et ne l’a ni conçu ni construit », a déclaré un porte-parole.

Le porte-parole a également déclaré que « Boeing n’a trouvé aucune trace de vente de matériaux composites à OceanGate ou à son PDG ».

Andrew Von Kerens, un porte-parole d’OceanGate, a refusé de répondre à la même question, pointant la déclaration de la société après que les garde-côtes ont annoncé jeudi que le navire submersible avait subi une « implosion catastrophique » qui a tué tous les passagers.

« Toute la famille OceanGate est profondément reconnaissante envers les innombrables hommes et femmes de plusieurs organisations de la communauté internationale qui ont accéléré les ressources de grande envergure et ont travaillé si dur sur cette mission », indique le communiqué de la société. « Nous apprécions leur engagement à retrouver ces cinq explorateurs, ainsi que leurs jours et leurs nuits de travail inlassable pour soutenir notre équipage et leurs familles. »

De nombreuses questions demeurent quant à la façon dont le Titan d’OceanGate a contourné les réglementations et la surveillance jusqu’à ce que la tragédie sous-marine frappe à des centaines de kilomètres au large de Terre-Neuve. Rush, dont les protocoles de sécurité ont été remis en question, avait déclaré à CBS News l’année dernière que sa plus grande peur était d’être dans un submersible lors d’une des expéditions de son entreprise et de faire face à « des choses qui m’empêcheront de remonter à la surface ».

Pourtant, Rush est resté confiant lorsqu’il a été interrogé par le correspondant de CBS, David Pogue, sur la façon dont les éléments du submersible semblaient improvisés. Pogue a comparé le navire à quelque chose que les gens verraient sur « MacGyver », une émission dont le personnage principal est connu pour la conception d’outils ad hoc.

« Il y a certaines choses que vous voulez être boutonnées, donc le récipient sous pression n’est pas du tout » MacGyver « », a déclaré Rush dans l’interview. « Tout le reste peut échouer : vos propulseurs peuvent s’éteindre, vos lumières peuvent s’éteindre, vous serez toujours en sécurité. »

En plus de Boeing, Rush a affirmé à la télévision nationale que son entreprise travaillait avec la NASA et l’Université de Washington pour s’assurer que le submersible était en bon état. La NASA a déclaré vendredi dans un communiqué que son personnel avait été consulté sur le processus de fabrication mais n’avait pas effectué de tests ni aidé à construire le navire avec son personnel ou ses installations.

Rush a également parlé publiquement de la façon dont il avait «enfreint certaines règles pour fabriquer» le submersible, notant son utilisation de la fibre de carbone – un matériau relativement nouveau pour les applications en haute mer qui, selon les experts, n’est pas aussi éprouvé que l’acier et le titane pour résister à la pression en profondeur. plongées.

« Je pense que je les ai cassés [rules] avec la logique et une bonne ingénierie derrière moi », Rush a dit dans un précédent entretien.

Weissmann avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans le journalisme de voyage. Mais il a été intrigué par le courriel qu’il a reçu de Wendy Rush, la femme du PDG, l’invitant à faire un voyage sur le submersible d’OceanGate.

« Je reçois beaucoup de choses dans ma boîte de réception, et je n’avais rien vu de tel », a déclaré Weissmann.

Il avait initialement prévu son voyage pour juin, enthousiasmé par la perspective de plonger potentiellement sur l’épave du Titanic. Lorsqu’il a compris qu’il devait être en Californie le lendemain de la conclusion prévue du voyage, Weissmann savait que ce serait serré et a décidé de faire avancer l’expédition à la fin mai, a-t-il déclaré.

Au cours de sa formation, Weissmann s’est rendu compte qu’il connaissait non seulement Stockton Rush mais aussi l’ancien commandant de la marine française Paul-Henri Nargeolet. Il a découvert plus tard qu’un autre ami, l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, était prévu pour le voyage de juin que Weissmann avait initialement prévu.

Lors du voyage de mai, Weissmann a déclaré avoir demandé à Nargeolet, un explorateur expérimenté de l’épave du Titanic, s’il craignait que quelque chose ne se passe mal pendant une mer profonde. plonger. Weissmann a écrit dans Travel Weekly que Nargeolet lui avait dit qu’il n’était pas inquiet.

« Sous cette pression, vous seriez mort avant de savoir qu’il y avait un problème », a déclaré Nargeolet avec un sourire, selon Weissmann.

Après le voyage, Weissmann a déclaré avoir rencontré Harding, qui s’est enquis de ce à quoi s’attendre sur le Titan.

« Il m’a demandé comment ça s’était passé et comment s’était déroulée l’opération », raconte le journaliste. « J’ai été franc avec lui sur le fait qu’il y avait chaque jour une liste interminable de choses sur lesquelles il fallait travailler à propos du sous-marin. »

Les huit jours de Weissmann avec Rush lui ont fait voir le PDG comme un « être humain en trois dimensions », a-t-il déclaré. En un instant, Rush a montré pourquoi il était « un leader de son équipe qui était attentionné, inclusif, réfléchi et même averse au risque », a déclaré Weissman. Dans d’autres, Weissmann a noté à quel point Rush pouvait sembler trop confiant.

« Je ne l’ai connu que huit jours, mais j’ai vu une autre facette de lui », a déclaré Weissmann. « Et je pense que ce côté de lui va être perdu parce qu’il est tellement éclipsé par ce qui finalement, et littéralement, était un défaut fatal. »