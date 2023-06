Le sous-patron du Titanic, Stockton Rush, m’a dit que plonger était «plus sûr que de traverser la rue» et a essayé de fouetter des billets bon marché, dit le magnat

Un TYCOON qui a refusé des billets sur le sous-marin Titan condamné a révélé à quel point Stockton Rush s’est vanté qu’il était « plus sûr que de traverser la rue ».

Jay Bloom a partagé des textes du patron d’OceanGate montrant que lui et son fils se sont vu offrir un « prix de dernière minute » de 120 000 £ chacun – une réduction sur le coût habituel de 195 000 £.

Le magnat Jay Bloom et son fils Sean, qui se sont vu offrir des places sur Titan à prix réduit Crédit : Facebook

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, a déclaré que le sous-marin était « plus sûr que de traverser la rue » Crédit : Facebook/haasschoolofbusiness-us-berkeley

Titan a « catastrophiquement » implosé lors d’une plongée sur l’épave du Titanic – tuant les cinq personnes à bord Crédit : Expéditions OceanGate

Jay Bloom a déclaré à Stockton Rush que son fils était « préoccupé » par le voyage

Des textes montrent M. Rush parlant à M. Bloom d’une plongée en mai – qui a été reportée au 18 juin

L’homme d’affaires Shahzada Dawood et son fils Suleman, 19 ans, avaient pris leur place et sont morts aux côtés de Rush, du milliardaire britannique Hamish Harding et du vétéran de la marine française Paul-Henri Nargeolet.

Un sous-marin robotique en haute mer a trouvé cinq débris majeurs de Titan à deux milles sous la surface jeudi après une implosion « catastrophique ».

M. Bloom était sur le point de plonger avec son fils Sean – mais a soulevé des problèmes de sécurité avec M. Rush.

Il a déclaré: « J’ai exprimé des inquiétudes en matière de sécurité et Stockton m’a dit: » Bien qu’il y ait évidemment un risque, c’est bien plus sûr que de voler dans un hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine « .

« Il était absolument convaincu que c’était plus sûr que de traverser la rue.

« Je suis sûr qu’il croyait vraiment ce qu’il disait. Mais il avait très tort. Il croyait passionnément en ce qu’il faisait. »

M. Rush a demandé à M. Bloom et à son fils de plonger sur le Titanic en mai.

Mais les deux voyages de mai ont été reportés en raison du mauvais temps – et retardés jusqu’à la plongée condamnée du 18 juin.

M. Bloom a déclaré: « Je lui ai dit qu’en raison du calendrier, nous ne pouvions pas y aller avant l’année prochaine.

« Nos sièges sont allés à Shahzada Dawood et à son fils de 19 ans, Suleman Dawood, deux des trois autres qui ont perdu la vie lors de cette excursion, le cinquième étant Hamish Harding.

« RIP Stockton et son équipe. Quant à Sean et moi… nous allons prendre une minute pour nous arrêter et sentir les roses.

« Demain n’est jamais promis. Profitez au maximum d’aujourd’hui. »

Les textes montrent comment M. Rush a tenté à plusieurs reprises de rassurer M. Bloom sur la sécurité du sous-marin.

M. Bloom a déclaré que son fils s’inquiétait des risques.

M. Rush lui a dit: « Je suis heureux d’avoir un appel vidéo avec lui.

« Je suis curieux de savoir ce que les non-informés diraient du danger et s’il est réel ou imaginaire. »

M. Rush a reconnu le risque en écrivant: « Bien qu’il y ait évidemment un risque, c’est beaucoup plus sûr que de voler dans un hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine.

« Il n’y a même pas eu de blessure en 35 ans chez les sous-marins non militaires. »

Titan a disparu moins de deux heures après sa descente vers l’épave du Titanic dimanche.

Les équipes de recherche cherchaient frénétiquement le navire dans l’Atlantique après qu’il ait perdu la communication dimanche avec seulement 96 heures de survie.

Le sous-marin n’a pas refait surface plus tard dans l’après-midi – avec son « ping » final au vaisseau-mère Polar Prince plaçant le sous-marin directement au-dessus des ruines.

OceanGate a confirmé que les cinq membres d’équipage étaient morts dans un communiqué jeudi après-midi.

Le Dr Dale Molé, ancien directeur de la médecine sous-marine et de la santé radiologique de l’US Navy, a révélé ce qui se serait passé pendant les derniers instants tragiques de l’équipage.

Une violente implosion aurait arraché le capot arrière, le cadre d’atterrissage et déchiré la coque du sous-marin, écrasant les passagers à l’intérieur.

Molé a déclaré au Daily Mail: « Cela aurait été si soudain, qu’ils n’auraient même pas su qu’il y avait un problème, ou ce qui leur était arrivé.

« C’est comme être ici une minute, puis l’interrupteur est éteint. Vous êtes vivant une milliseconde, et la milliseconde suivante vous êtes mort. »

Le réalisateur hollywoodien James Cameron – qui a effectué 33 plongées vers l’épave – pense que l’équipage aurait entendu des craquements dans le sous-marin avant qu’il n’implose, tuant les cinq personnes à bord.

« C’est une perspective assez horrible », a-t-il déclaré à CNN.

Il a également établi des comparaisons avec le naufrage du Titanic en 1912 après qu’OceanGate ait été critiqué pour des erreurs de sécurité cruciales.

La société a fait face à une action en justice par crainte pour la sécurité du sous-marin – et un ancien passager a révélé que le navire avait également disparu l’année dernière.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace », a déclaré Cameron à ABC.

Jay Bloom – photographié avec le président américain Joe Biden – s’est vu offrir des sièges sur Titan Crédit : Facebook