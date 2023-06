Le sous-passager disparu du Titanic appartient au même club des explorateurs que Jeff Bezos, Josh Gates, l’astronaute Buzz Aldrin

Hamish Harding, l’un des cinq passagers à bord du submersible touristique Titanic disparu, appartient à une société internationale d’aventuriers qui comprend le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, le célèbre astronaute Buzz Aldrin et l’explorateur vétéran Josh Gates.

Harding, un millionnaire britannique, connu pour ses escapades exploratoires à travers le monde, est membre fondateur du conseil d’administration de The Explorers Club. Résident de Dubaï, il préside également la section Moyen-Orient du club.

Selon son site Internet, l’Explorers Club « soutient des expéditions scientifiques de toutes disciplines et unit nos membres dans des liens de bonne camaraderie depuis plus d’un siècle ».

Le président du club, Richard Garriott de Cayeux, écrit en ligne qu’il avait parlé avec Hamish la semaine dernière au Global Exploration Summit et que son enthousiasme pour l’expédition à venir était « palpable ».

« Je sais qu’il avait hâte de mener des recherches sur le site », a déclaré Garriott de Cayeux. « Nous nous joignons tous au fervent espoir que le submersible soit localisé le plus rapidement possible et que l’équipage soit en sécurité. »

Harding, 58 ans, est réputé pour ses ambitions de voyage élevées, avec un curriculum vitae comprenant un tour du monde record de la Terre, une expédition en Antarctique avec l’astronaute d’Apollo 11 Buzz Aldrin et un siège à bord du cinquième vol humain de la fusée New Shepard de Blue Origin. année.

Jeff Gates, membre du Fellow Explorers Club, qui anime une série télévisée, a révélé mercredi sur Twitter que le sous-marin manquant d’OceanGate « n’a pas bien fonctionné » lorsqu’il a lui-même plongé à bord du navire.

Parmi les autres passagers à bord du submersible disparu figurent l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet, le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le milliardaire pakistanais Shahzada Dawood et son fils, Suleman.

Mercredi, les sauveteurs ont dépêché plus de navires et de navires dans la zone où un submersible a disparu en route vers le site de l’épave du Titanic, espérant que les sons sous-marins qu’ils ont détectés pour une deuxième journée consécutive pourraient aider à affiner leur recherche dans une mission de plus en plus urgente.

Les équipages parcouraient une zone deux fois plus grande que le Connecticut dans des eaux profondes de 2 1/2 miles, a déclaré le capitaine Jamie Frederick du First Coast Guard District, qui a noté que les autorités gardaient toujours l’espoir de sauver les cinq passagers à bord du Titan.

« Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage, à 100% », a-t-il déclaré. « … Nous continuerons à mettre tous les atouts disponibles dont nous disposons dans un effort pour retrouver le Titan et les membres d’équipage. »

Mais même ceux qui ont exprimé leur optimisme ont averti que de nombreux obstacles subsistaient : de la localisation du navire à son atteinte avec du matériel de sauvetage, en passant par sa remontée à la surface – en supposant qu’il soit toujours intact. Et tout cela doit se produire avant que l’approvisionnement en oxygène des passagers ne soit épuisé, ce qui, selon certains, pourrait se produire dès jeudi matin.

Michael Ruiz de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.