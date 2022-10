Le sous-marin tueur de Poutine, Belgorod, vu à 270 miles de la frontière de l’OTAN sur une photo satellite

Le sous-marin “city-killer” de VLADIMIR Poutine armé de torpilles “drone apocalypse” a été repéré à seulement 270 miles de la frontière de l’OTAN, selon de nouvelles images.

Le tristement célèbre Belograd a été aperçu amarré dans un port de Severodvinsk, – près de l’Arctique russe – dans ce qui est considéré comme le dernier avertissement effrayant de Poutine à l’Occident.

Le méga sous-marin a été repéré à seulement 270 milles de la frontière de l’OTAN

Le sous-marin nucléaire K-329 Belgorod est équipé de torpilles “apocalypse drone” Crédit : Alamy

Selon l’expert en défense HI Sutton, le sous-marin “serait de retour depuis un certain temps” après un passage dans la mer de Barents, au nord de la péninsule russe de Kola.

Le puissant K-329 Belgorod pourrait déclencher des tsunamis radioactifs et anéantir les côtes ennemies avec sa torpille de drone sous-marin, Poséidon.

Et alors que le tyran poursuit son invasion chaotique de l’invasion de l’Ukraine, on craint que la torpille géante à capacité nucléaire de la Russie ne soit amorcée et prête.

Plus tôt cette année, nous avons rapporté comment la marine russe a pris livraison du sous-marin “tueur de ville” – qui, à 604 pieds, est le sous-marin le plus long jamais construit au monde – en juillet après des essais réussis.

Les détails du système de propulsion sous-marine à grande vitesse de 200 km/h du sous-marin sont depuis longtemps un secret russe bien gardé.

Mais les dernières images suggèrent que Poutine fait tout pour cacher l’emplacement de la machine de guerre de 14 700 tonnes, ce qui incite les experts à spéculer sur le fait qu’elle pourrait être utilisée comme une démonstration de force, rapporte Naval News.

Mad Vlad avait précédemment juré d’utiliser “tous les moyens” pour défendre les quatre régions ukrainiennes annexées à la Russie, mais ces dernières semaines, il a vu ses forces battues par des forces ukrainiennes héroïques en première ligne.

En conséquence, les membres de l’OTAN craignent que le Belgorod ne devienne bientôt une option réaliste alors que les troupes russes continuent de subir des humiliations dans la guerre en Ukraine.

Le sous-marin monstre, qui était auparavant salué comme un “changeur de jeu” pour la marine de Poutine, peut transporter jusqu’à huit Poséidons, chacun de 79 pieds de long, prêts à libérer Armageddon.

HI Sutton avait précédemment déclaré à La Reppubblica : “C’est un tout nouveau type d’arme qui obligera les marines occidentales à modifier leur planification et à développer de nouvelles contre-mesures.”

Annoncé pour la première fois en 2015, certains pensaient que le Poséidon ne se concrétiserait pas – mais il a tranquillement pris la mer pour la première fois l’année dernière au milieu des menaces de couler des navires de guerre britanniques et américains dans la mer Noire.

Il aurait été en développement depuis avant l’effondrement de l’Union soviétique.

La conception révolutionnaire – basée sur les sous-marins de missiles de croisière de classe Oscar II – a été considérablement modifiée pour se spécialiser dans les missions secrètes.

Le sous-marin a été conçu de manière à pouvoir transporter les dévastatrices torpilles Poséidon à pointe nucléaire guidées par l’intelligence artificielle.

Des images étranges d’un “test sur le terrain” réussi du Poséidon l’année dernière ont montré que l’arme était larguée par des soldats sur un sous-marin et présentait des vagues vertes à la suite supposée de l’explosion.

La bombe nucléaire peut être larguée sur le fond marin par un sous-marin ou un navire et passer devant les défenses sous-marines à des vitesses signalées comprises entre 70 et 125 nœuds.

Une ogive de deux mégatonnes est conçue pour déclencher un tsunami, générant un mur d’eau radioactive de 300 pieds pour dévaster les villes côtières.

Le sous-marin a également des compartiments secrets de style Bond pour lancer des mini-sous-marins et des drones pour des opérations secrètes de sabotage et d’espionnage – comme couper des câbles sous-marins – aux côtés de ses armes nucléaires.

Christopher A Ford, ancien secrétaire d’État adjoint à la sécurité internationale et à la non-prolifération, a déclaré à CNN que la torpille était conçue pour “inonder les villes côtières américaines de tsunamis radioactifs”.

L’OTAN a émis pour la première fois un avertissement effrayant de guerre nucléaire après le discours dérangé de Poutine le mois dernier.

Jens Stoltenberg, qui dirige l’alliance militaire occidentale, a déclaré que la décision de Poutine de faire de quatre régions de l’Ukraine une partie de la Russie a rapproché le monde d’un Armageddon nucléaire.

Il n’y a aucun contrôle sur M. Poutine… tout comme il a pris la décision irresponsable d’envahir l’Ukraine, vous savez, il pourrait prendre une autre décision Lloyd Austin

“Poutine a mobilisé des centaines de milliers de soldats supplémentaires, s’est livré à des détonations nucléaires irresponsables et a annexé illégalement davantage de territoires ukrainiens”, a-t-il déclaré.

“Ensemble, cela représente la plus grave escalade depuis le début de la guerre.

“L’OTAN réaffirme son soutien indéfectible à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

“Nous restons résolus à apporter un soutien à l’Ukraine alors qu’elle continue de se défendre contre l’agression russe, aussi longtemps qu’il le faudra.”

Pendant ce temps, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a averti que les menaces nucléaires de Poutine pourraient ne pas être un bluff.

Il a déclaré à CNN: “Il n’y a aucun contrôle sur M. Poutine. Tout comme il a pris la décision irresponsable d’envahir l’Ukraine, vous savez, il pourrait prendre une autre décision.”

Austin a déclaré que ce qui se passera ensuite dans la guerre en Ukraine est “difficile à prévoir”.

Mais l’ancien directeur de la CIA et général quatre étoiles à la retraite David Petraeus a déclaré que les États-Unis et leurs alliés détruiraient les troupes russes si Poutine utilisait des armes nucléaires dans le pays.

Il a déclaré à ABC News : “Cela peut encore empirer pour Poutine et pour la Russie… vous devez prendre la menace au sérieux.

« Juste pour vous donner une hypothèse, nous répondrions en dirigeant un effort de l’OTAN – un collectif – qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir et identifier sur le champ de bataille en Ukraine et aussi en Crimée et tous les navires en mer Noire. .”

Et bien que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN, une “réponse des États-Unis et de l’OTAN” serait de mise si la Russie utilise des armes nucléaires, a déclaré Petraeus.

Petraeus a admis que la probabilité que les radiations atteignent les pays de l’OTAN pourrait être considérée comme une attaque contre un membre de l’OTAN.

“Peut-être que vous pouvez faire ce cas. L’autre cas est que c’est tellement horrible qu’il doit y avoir une réponse – cela ne peut pas rester sans réponse”, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté: “Vous ne voulez pas, encore une fois, entrer dans une escalade nucléaire ici. Mais vous devez montrer que cela ne peut en aucun cas être accepté.”

Le Belgorod peut provoquer des tsunamis radioactifs et anéantir les côtes ennemies 1 crédit : East2West