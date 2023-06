Le sous-marin touristique du Titanic disparaît, déclenchant une mission de recherche effrénée alors que le submersible pour voir l’épave disparaît dans l’Atlantique

Un SOUS-MARIN utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic a disparu.

Les équipes de sauvetage recherchent frénétiquement l’océan Atlantique après la disparition du navire.

Un sous-marin utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic a disparu Crédit : Reuters

Le Titanic a coulé le 15 avril 1912, faisant 1 517 morts après avoir navigué dans un iceberg Crédit : Alamy

On ne sait pas combien de personnes – le cas échéant – étaient à bord, rapporte la BBC.

Le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural à New York le 14 avril 1912, après avoir heurté un iceberg.

Plus de 1 500 des 2 200 passagers et membres d’équipage à bord ont été tués.

L’épave du navire condamné se trouve à 12 400 pieds sous le niveau de la mer dans les eaux sombres et glacées de l’océan Atlantique Nord.

Parfois, de petits sous-marins sont réservés par des touristes payants pour visiter le navire submergé, qui est sous l’eau à environ 600 km au large de Terre-Neuve, au Canada.

Il est entendu que les voyages peuvent coûter plus de 90 000 £ pour voir les ruines du bateau.

L’épave en décomposition du paquebot de 822 pieds a été découverte pour la première fois en 1985, mais en raison de sa profondeur et de ses courants forts, même les meilleures caméras sous-marines n’ont offert qu’un petit instantané de ses restes colossaux.

Sa proue et sa poupe se sont séparées lors du naufrage à plus de 2 600 pieds l’une de l’autre et sont entourées d’un champ sans fin de débris exposés.

Mais le mois dernier, l’épave obsédante du navire a été révélée comme jamais auparavant dans des scans 3D incroyablement détaillés au fond de l’océan.

Les scientifiques espèrent que les images numériques haute résolution – la vue la plus claire jamais vue sur le naufrage le plus célèbre au monde – pourraient apporter un nouvel éclairage sur la catastrophe.