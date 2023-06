Le sous-marin OceanGate Titan exploité par un contrôleur de jeu vidéo, déclare le PDG

Le sous-marin Titan OceanGate a facturé aux touristes environ 250 000 $ chacun pour monter est exploité par un contrôleur de jeu vidéo bon marché, a révélé son PDG dans une interview vidéo l’année dernière.

Stockton Rush, pendant un segment diffusé par « CBS Sunday Morning », a déclaré « nous exécutons le tout avec ce contrôleur de jeu » tout en tenant ce qui semble être une manette de jeu sans fil Logitech F710 modifiée.

L’appareil a fait ses débuts en 2011, selon le site Web de jeux Dexerto, et une version remise à neuf de celui-ci se vend actuellement 30 $ sur Amazon.

Dans la vidéo de CBS, la version de Rush semble avoir des bâtons allongés et modifiés pour aider à contrôler le sous-marin Titan.

Sur le site Web de Logitech, il est indiqué que le contrôleur F710 à piles AA dispose d’un « D-pad à quatre commutateurs pour un contrôle précis », fonctionne sur « Fast 2,4 GHz sans fil via un nano-récepteur USB » et offre « un retour de vibration à double moteur ».

Les expéditions d’OceanGate vers le Titanic partent de St. John’s, Terre-Neuve, vers l’épave du Titanic à environ 370 miles de là. Les voyages durent huit jours, et chaque plongée vers l’épave et remontée à la surface prendrait environ huit heures. Les passagers paient environ 250 000 $ pour participer au voyage.

OceanGate, qui a été fondée en 2009 par Rush, possède plusieurs submersibles construits sur mesure, dont Titan, qui a été conçu pour atteindre des profondeurs de 13 123 pieds nécessaires pour visiter l’épave du Titanic, qui se trouve à une profondeur d’environ 12 500 pieds. Le Titan utilise le système de communication par satellite Starlink de SpaceX lorsqu’il est en mer.

Le site Web de la société indique que le Titan dispose de capacités de survie suffisantes pour soutenir son équipage de cinq personnes pendant 96 heures. Selon la Garde côtière, le submersible a quitté le navire de recherche canadien Polar Prince dimanche matin pour son voyage vers le Titanic, et le navire a perdu le contact avec le sous-marin après environ 1 heure et 45 minutes.

La Garde côtière a déclaré mardi qu’elle n’avait trouvé aucune trace du sous-marin après avoir fouillé 10 000 milles carrés.

Rush, dans une interview avec un correspondant de « CBS Sunday Morning » l’année dernière, a également déclaré qu’il craignait que des objets empêchent le navire de revenir à la surface.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface. Les surplombs, les filets de pêche, les risques d’enchevêtrement », a déclaré Rush à David Pogue sur le podcast « Unsung Science ». « Et, c’est juste une technique, une technique de pilotage. C’est assez clair – si c’est un surplomb, ne passez pas en dessous. S’il y a un filet, ne vous en approchez pas. Donc, vous pouvez les éviter si vous êtes juste lent et régulier. »

