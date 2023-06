Le sous-marin du Titanic porté disparu depuis dimanche, recherches en cours

Une opération de recherche et de sauvetage est en cours pour localiser un sous-marin porté disparu dimanche lors d’une expédition touristique vers l’épave du Titanic.

Les garde-côtes américains et canadiens recherchaient le sous-marin lundi après sa disparition lors d’un voyage qui a débuté à St. John’s, à Terre-Neuve.

Selon la garde côtière américaineles équipages de surface ont perdu le contact avec le submersible environ une heure et 45 minutes après sa descente dans l’océan dimanche matin.

« Hier après-midi, nous avons été informés par l’opérateur du navire submersible qu’il était en retard et qu’il avait cinq personnes à bord », a déclaré lundi le contre-amiral John Mauger, commandant du First Coast Guard District basé à Boston, lors d’une conférence de presse. . « Nous travaillons très étroitement à ce stade pour nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour localiser le submersible et sauver ceux à bord. »

Mauger, qui dirige l’effort de recherche et de sauvetage, a déclaré que des avions américains et canadiens parcouraient déjà les lieux tandis que des navires de la garde côtière des deux pays étaient également en route.

« Souvent, nous comptons sur des opérateurs commerciaux pour être les premiers navires sur place, et nous avons donc été en contact avec d’autres navires commerciaux qui opèrent dans la région », a expliqué Mauger. « Ajouter à la complexité de cette affaire est le fait qu’il s’agissait d’un navire submersible, et nous devons donc nous assurer que nous cherchons à la fois à la surface pour le navire… mais nous devons également chercher dans la colonne d’eau . »

Le voyage vers le Titanic est organisé par OceanGate Expeditions, une société basée aux États-Unis. Il utilise un submersible pour cinq personnes nommé Titan pour atteindre l’épave à 3 800 mètres sous la surface. Le site Web d’OceanGate annonce un voyage de sept nuits sur le Titanic pour 250 000 $ US par personne, soit environ 330 000 $ CAN. Le submersible a été déployé à partir d’un navire nommé le Polar Prince.

Fabriqué en fibre de carbone et en titane, le Titan de 6,7 mètres de long peut fournir de l’oxygène et un soutien vital jusqu’à 96 heures, soit quatre jours, selon OceanGate. Le Titan transporte généralement un pilote et quatre passagers.

« Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité », a déclaré lundi un porte-parole d’OceanGate dans un e-mail à CTV News. « Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles. »

OceanGate organise des expéditions sur le Titanic depuis 2021.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et sociétés de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible », a déclaré le porte-parole de la société. « Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d’équipage. »

du Canada Centre conjoint de coordination de sauvetage à Halifax a chargé un avion CP-140 Aurora de se joindre à l’effort de recherche dirigé par les États-Unis. L’Aurora a des capacités de détection de sous-marins et aurait largué des bouées sonar pour écouter le submersible perdu. Au moins deux avions C-130 Hercules américains et un canadien utilisent également un radar et parcourent visuellement la surface tandis que des navires comme le navire de la Garde côtière canadienne Kopit Hopson 1752 et d’autres actifs se dirigent vers les lieux.

« Ces actifs seraient capables de le détecter et de lui prêter assistance s’il atteignait la surface par lui-même », a déclaré lundi Andrew Norris, capitaine à la retraite des garde-côtes américains, à CTV News Channel. « En dehors de cela, cependant, s’il s’agit d’une opération de sauvetage pour le récupérer à partir d’une certaine profondeur… organiser une opération de sauvetage jusqu’au fond marin, si en fait c’est ce qui doit se produire, c’est une proposition infiniment plus difficile. »

L’expert du Titanic Larry Daley, qui a passé 12 heures à explorer l’épave dans un submersible en 2003, espère que la mission de recherche et de sauvetage sera couronnée de succès. Il dit que le plus grand défi sera la profondeur du submersible.

« La plongée submersible profonde est très dangereuse, mais c’est de la haute technologie », a déclaré Daley, affilié à CTV, NTV, à St. John’s. « Nous avons notre propre système respiratoire à bord et s’il est bien entretenu, comme changer votre filtre et votre épurateur de CO2, vous pouvez rester là-bas pendant plusieurs heures. »

Le 17 juin, le président d’une compagnie d’aviation d’affaires a écrit qu’il partirait dans le submersible tôt dimanche matin.

« Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin », a écrit Hamish Harding sur Facebook samedi. « L’équipe du sous-marin compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980, dont PH Nargeolet. »

Paul-Henry (PH) Nargeolet est un explorateur français et expert de premier plan sur le Titanic, qui a visité l’épave à plusieurs reprises.

Harding était également passager du cinquième vol spatial habité de la société Blue Origin de Jeff Bezos. Le milliardaire et explorateur signalé détient également trois records du monde Guinness, dont deux réalisés lors d’une expédition sous-marine de 13 heures en 2021.

Un autre passager présumé de Polar Prince s’est tourné vers les médias sociaux pour faire savoir aux gens qu’il était en sécurité.

« Nous sommes tous concentrés à bord ici pour nos amis », a écrit lundi Rory Golden sur Facebook. « La réaction et les offres d’aide dans le monde sont vraiment étonnantes et ne font que montrer la vraie bonté des gens à un moment comme celui-ci. »

C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.

Le paquebot britannique Titanic appareille de Southampton, en Angleterre, au début de son voyage voué à l’échec le 10 avril 1912. LA PRESSE CANADIENNE/AP