Le sous-marin du Titanic n’est pas la première expédition à avoir mal tourné

Au milieu d’une recherche effrénée et continue pour localiser un submersible OceanGate qui a disparu lors d’une plongée vers le Titanic, un scientifique et ancien animateur de télévision qui a été piégé sur le site de l’épave il y a plus de 20 ans partage son histoire.

« Nous avons juste eu la malchance d’être pris dans un courant sous-marin très fort », a déclaré mercredi Michael Guillen à Heather Butts de CTV News Channel. « C’était complètement inattendu. »

Guillen dit que bien qu’il n’ait pas paniqué sur le moment, il s’est immédiatement rendu compte que les personnes à bord étaient dans une situation de vie ou de mort, et en tant que « résolveur de problèmes professionnel », il a commencé à essayer de penser à une solution, mais s’est rapidement rendu compte que il ne pouvait rien faire – ils étaient complètement dépendants du pilote du véhicule.

Cependant, selon Guillen, la principale différence entre l’incident auquel il a participé en 2000 et celui d’aujourd’hui est que son équipe n’a pas perdu de contact avec la surface.

« Notre pilote était en communication constante… avec le vaisseau-mère, le vaisseau de recherche au-dessus de nous », explique Guillen.

Après avoir été coincé à près de 4 000 mètres sous terre pendant « la plus grande partie d’une heure », le submersible de Guillen a finalement pu refaire surface, mais les heures passées à remonter à la surface ont constitué une expérience « à se ronger les ongles » qui le laisse encore « physiquement et émotionnellement » épuisé quand il le raconte.

Guillen a également un avertissement sévère à quiconque prévoit de visiter le site de l’épave : « Ayez du respect pour Mère Nature. … Ce n’est pas une balade. »



