Le sous-marin du Titanic a disparu pendant des HEURES l’année dernière après que le système de communication soit tombé en panne, révèle un ancien passager

UN SOUS-MARIN porté disparu avec cinq passagers a également disparu pendant des HEURES lors d’une autre expédition l’année dernière.

Un ex-passager qui a entrepris un voyage pour voir l’épave du Titanic dit que le navire a été « perdu » à cause du mauvais temps l’été dernier.

Les passagers du voyage, dont le journaliste de CBS Sunday Morning David Pogue, n’ont jamais eu la chance de voir l’épave après avoir perdu la communication avec le navire de surface.

Il a expliqué: « Il n’y a pas de GPS sous l’eau, donc le navire de surface est censé guider le navire jusqu’au naufrage en envoyant des SMS.

« Mais lors de cette plongée, la communication a en quelque sorte été interrompue. Le sous-marin n’a jamais trouvé l’épave. »

Un autre passager a ajouté : « Nous étions perdus. Nous nous sommes perdus pendant deux heures et demie.

Cela survient alors que les équipes de sauvetage recherchent frénétiquement l’océan Atlantique après la disparition du sous-marin dimanche.

Le sous-marin a quitté St John’s à Terre-Neuve dimanche à 7 heures du matin.

À peine une heure et 45 minutes après le début de l’expédition, le sous-marin a perdu le contact avec son navire de transport – le Polar Prince.

Vers minuit lundi matin, le navire a été signalé « en retard ».

On pense que c’est à ce moment-là que l’alarme a été déclenchée et que la Garde côtière a été avertie.

OceanGate, l’une des rares entreprises proposant des excursions pour voir les ruines, a confirmé qu’une importante mission de recherche avait été lancée pour « ramener l’équipage en toute sécurité ».

Les billets pour les touristes pour voir l’épave – qui se trouve à environ 600 km au large de Terre-Neuve, au Canada – coûtent jusqu’à 195 000 £.

L’un des passagers disparus a été nommé aviateur et homme d’affaires Hamish Harding.

Harding a publié sur Facebook les mauvaises conditions météorologiques avant le début du voyage.

On craint également que le pilote de submersible français Paul-Henry Nargeolet ne soit à bord.

M. Nargeolet est directeur du programme de recherche sous-marine chez Premier Exhibitions, RMS Titanic, Inc.

L’expert en plongée a précédemment parlé franchement des dangers extrêmes de l’exploration en haute mer dans une interview.

On pense que le couple était accompagné de Stockton Rush, PDG et fondateur d’OceanGate Inc – la société qui a mené l’expédition.

