Le sous-financement fédéral du logement autochtone entraîne des listes d’attente de plusieurs années et de la frustration

Stefania Giesbrecht espérait qu’à la fin de ses études, elle pourrait retourner dans sa communauté de la Première Nation Saugeen.

Mais après neuf ans sur une liste d’attente, la mère célibataire de trois enfants a déclaré qu’elle ne savait pas quand elle pourrait déménager dans la communauté sur les rives du lac Huron près d’Owen Sound, en Ontario.

« Je me suis inscrite sur la liste d’attente, et ma mère s’est inscrite sur la liste d’attente et ma sœur s’est inscrite sur la liste d’attente », a-t-elle déclaré.

« Et aucun d’entre nous n’a eu de mises à jour. »

Giesbrecht a déclaré qu’elle souhaitait vivre dans la réserve pour immerger ses enfants dans leur culture. C’est quelque chose que sa mère ne pouvait pas faire lorsqu’elle était enfant de la rafle des années 60, lorsque des enfants autochtones ont été retirés de force de leur famille et placés dans des foyers d’accueil par les autorités de protection de l’enfance.

Giesbrecht a déclaré qu’elle ne blâmait pas les dirigeants de la communauté, souvent appelés responsables du bureau de bande, pour la longue attente.

Mais elle tient le gouvernement fédéral responsable du sous-financement chronique qui a affecté des générations et qui rend difficile la croissance des communautés des Premières Nations.

«Lorsque le gouvernement canadien avait l’intention d’assimiler les peuples autochtones au corps politique, il n’avait aucune intention de nous fournir des logements pour une population plus nombreuse», a-t-elle déclaré.

La pénurie de logements au Canada est devenue un problème majeur dans la politique fédérale alors que les gens ont du mal à payer le prix des maisons et le loyer.

Mais dans certaines communautés autochtones, le logement inadéquat n’a rien de nouveau.

Des milliards de dollars d’investissements nécessaires : APN

L’Assemblée des Premières Nations (APN) avait déclaré l’année dernière qu’il fallait 44 milliards de dollars pour répondre aux seuls besoins actuels en matière de logement dans les réserves, plus 16 milliards de dollars supplémentaires pour tenir compte de la croissance démographique prévue jusqu’en 2040.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a noté ce chiffre lorsqu’elle a déclaré au Globe and Mail avant le budget de l’an dernier qu’elle avait fait une demande « ambitieuse », bien qu’elle n’ait pas précisé le montant précis qu’elle souhaitait voir.

Le budget fédéral de 2022 a fini par engager 4 milliards de dollars sur sept ans pour la construction et la réparation de logements dans les communautés autochtones, dont 2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour le logement dans les réserves des Premières Nations.

Les communautés disent que les investissements sont loin de répondre à leurs besoins.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré qu’elle avait fait un plaidoyer «ambitieux» pour obtenir de l’argent lors de la préparation du dernier budget. Les 4 milliards de dollars sur sept ans qui ont finalement été engagés pour le logement autochtone étaient bien en deçà de ce qui était nécessaire, selon les communautés. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Seulement quelques milliers de personnes vivent dans la réserve de la Première nation Peguis, au nord de Winnipeg, mais il manque 800 maisons.

Le chef Stan Bird a déclaré que les familles sont obligées de vivre dans des maisons surpeuplées et que la situation devient de plus en plus grave.

Une famille de 11 personnes partage une maison de trois chambres, a-t-il déclaré. Deux des personnes qui y vivent ont des problèmes de santé chroniques.

« Nous sommes dans une crise du logement », a déclaré Bird. « Nous sommes dans cette position depuis plusieurs années. »

« Les gens sont fatigués – je suis fatigué », a-t-il déclaré. « Les gens sont de plus en plus en colère. »

Pourtant, l’AFN espère pouvoir combler l’écart avant 2030.

L’organisation de défense des droits des Autochtones travaille avec le gouvernement fédéral pour élaborer et mettre en œuvre conjointement une stratégie nationale pour le logement des Premières Nations et les infrastructures connexes.

En août, le coût estimatif pour mettre le logement et l’infrastructure dans les réserves aux normes canadiennes générales était de plus de 342 milliards de dollars, le logement représentant à lui seul 135 milliards de dollars.

Le manque d’investissements fédéraux adéquats dans le logement autochtone est également une préoccupation hors réserve.

Un rapport du directeur parlementaire du budget en 2021 a révélé qu’après avoir pris en compte les programmes actuels, il y avait un écart annuel de 636 millions de dollars entre ce que les ménages autochtones des régions urbaines, rurales et nordiques peuvent se permettre de payer pour un logement adéquat, et le coût d’obtention il.

Le budget fédéral de cette année a affecté 4 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2024-2025, à la mise en œuvre d’une stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui est élaborée conjointement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Cela s’ajoutait aux 300 millions de dollars sur cinq ans du budget 2022.

Mais c’est moins que ce que le Conseil national du logement, un organe consultatif du gouvernement fédéral, avait déclaré nécessaire. Le conseil avait recommandé au moins 6,3 milliards de dollars sur deux ans à compter de 2022-2023.

En juin, le gouvernement fédéral a également annoncé un « financement immédiat » de 287,1 millions de dollars pour répondre au besoin critique de projets de logements autochtones sûrs et abordables.