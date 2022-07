Le sous-estimé Gerhardsson espère mener la Suède à la gloire de l’Euro

Stockholm (AFP) – En “expert du changement d’avis”, le Suédois Peter Gerhardsson, seul entraîneur masculin parmi les quatre derniers de l’Euro 2022, préfère faire profil bas et laisser ses joueurs briller.

Son équipe affrontera l’Angleterre, pays hôte, en demi-finale à Bramall Lane mardi, avec une place finale contre la France ou l’Allemagne à gagner.

Lorsque Gerhardsson a pris la tête de l’équipe nationale féminine suédoise en 2017, elle semblait être sur une trajectoire descendante, après avoir abandonné le top 10 mondial pour la première fois.

L’équipe avait alors été dirigée par Pia Sundhage, qui a repris le flambeau après avoir guidé les États-Unis vers deux médailles d’or olympiques successives.

Contrairement à son prédécesseur, qui était une figure de proue qui a amené le football féminin à de nouveaux niveaux en Suède, Gerhardsson n’a pas été une figure aussi proéminente dans les interviews et les émissions télévisées du matin, optant plutôt pour un rôle plus anonyme.

«Je suis constamment à la recherche de la perfection, et c’est bien sûr pour être au sommet. Mais je serais encore plus heureux en voyant les joueurs être heureux, gagner l’or… cela me donnerait encore plus », a déclaré le joueur de 62 ans au journal Dagens Nyheter en juin.

« Depuis que je sais combien ils se sont battus. Donc la joie de les voir gagner aurait probablement contribué à me faire complètement flipper », a-t-il ajouté.

En repensant à l’époque où il a pris la relève, il a déclaré que l’un de ses principaux objectifs avait été de ne pas être le centre de l’attention.

“Je veux que les joueurs soient ceux qui sont exposés”, a-t-il déclaré.

Depuis sa prise de fonction, Gerhardsson a guidé l’équipe vers une médaille de bronze en Coupe du monde en 2019 et une médaille d’argent olympique en 2021.

– “Je ne me fais pas confiance” –

Actuellement classée numéro deux mondiale, après les États-Unis, la Suède figurait parmi les favorites d’avant-tournoi en Angleterre.

« Pia Sundhage a élevé le football féminin. Peter Gerhardsson a élevé l’équipe nationale », a écrit le commentateur sportif Anders Lindblad dans un commentaire pour le journal Svenska Dagbladet avant le match à domicile de la Suède contre le Brésil, actuellement dirigé par Sundhage, en juin.

L’équipe de Gerhardsson a réussi à s’imposer 3-1 devant un nombre record de 33 000 fans à la Friends Arena de Stockholm.

Avant de diriger l’équipe nationale, Gerhardsson a entraîné le club masculin de Göteborg BK Hacken, qui joue dans l’élite suédoise.

Malgré ses distinctions, l’attitude humble et parfois insouciante de Gerhardsson transparaît.

“Je suis un expert pour changer d’avis”, a-t-il déclaré aux journalistes avant le match d’ouverture de l’Euro entre la Suède et les Pays-Bas.

Lorsqu’on lui a demandé si la formation de départ avait été décidée et si elle irait avec une défense à trois ou quatre joueurs, il a provisoirement dit oui, mais a immédiatement noté qu’il avait déjà décidé de telles choses auparavant, mais qu’il avait ensuite changé d’avis juste avant le match. .

“Je pense que j’ai pris ma décision maintenant, mais je ne me fais pas confiance”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une conversation avec un entraîneur adjoint pourrait l’influencer, ce qui laisse les autres équipes se demander si elles feront face à un 4- 3-3 ou 3-4-3.

À Sheffield, la Suède tentera d’atteindre la finale de l’Euro pour la cinquième fois, mais la première depuis 2001.