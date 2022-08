Le “sourire maléfique” de Rishabh Pant devient viral alors qu’Urvashi Rautela au match Inde-Pakistan Sparks Memes

Rishabh Pant, qui a été omis de l’équipe indienne lors du match d’ouverture de la Coupe d’Asie 2022 contre le Pakistan, a réussi à suivre la tendance sur le site de microblogging Twitter après avoir été photographié avec un “sourire diabolique” sur la touche alors que Dinesh Karthik était amené. Urvashi Rautela, l’actrice indienne et mannequin, était également présente à Dubaï pour assister à l’affrontement passionnant. Ces deux situations peuvent être sans rapport pour un étranger, mais ceux qui ont vu Pant et Rautela dans un vilain crachat hors du terrain dans un passé récent n’ont pu s’empêcher de ricaner.

Urvashi Rautela a assisté au match Inde contre Pakistan. pic.twitter.com/OVPdohRLtF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 28 août 2022

Puis ont suivi les mèmes, beaucoup d’entre eux.

Seule personne ayant mal rigolé après avoir vu urvashi rautela dans le stade#INDvPAK pic.twitter.com/MDfylgxivC – un. (@abhaysrivastavv) 28 août 2022

Urvashi rautela après avoir regardé le XI d’aujourd’hui#INDvPAK pic.twitter.com/eFkUWcHiyU — tweetakudu (@tweetakudu) 28 août 2022

#INDvsPAK

Urvashi Rautela et Rishabh Pant pendant le temps mort : pic.twitter.com/kyq3c8me2S — رومانا (@RomanaRaza) 28 août 2022

urvashi rautela dans le stade pour recréer la scène de fin de mujhse shaadi karogi avec un pantalon rishabh – vipin (@djfrankkie) 28 août 2022

Urvashi rautela match dekhne aayi hai, aur aaj hi rishabh pant ko nhi khilaya, achha nhi kiye ye rohit bhai. Se sentir triste pour le pantalon. #INDvPAK — Prayag (@theprayagtiwari) 28 août 2022

Rishabh Pant après avoir vu Urvashi Rautela dans les gradins pic.twitter.com/AVHxGt4Eh8 — Vikas Trivedi🇮🇳 (@IamVtrived) 28 août 2022

Rishabh Pant et Urvashi Rautela au stade pic.twitter.com/HRodTfsRvi – PRINCE (@Prince8bx) 28 août 2022

Le pantalon est retiré de l’équipe.

Urvashi rautela : pic.twitter.com/G6niBAUotL — SurCastic (@surbhi_1312) 28 août 2022

Quel est le boeuf, demandez-vous?

Pour les non-initiés, tout a commencé après qu’Urvashi Rautela, dans une récente interview, ait affirmé que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi. « Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : Urvashi Rautela revient sur Rishabh Pant et dit que “Chotu Bhaiya devrait jouer au Bat Ball”

Suite à cela, Rishabh Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Cependant, Rishabh a ensuite supprimé ce message.

Rishabh Pant et Urvashi Rautela seraient déjà sortis ensemble.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici