Le sourire incroyable de la reine a illuminé toutes les pièces – mais peu lui ont dit quel excellent travail elle avait fait, déclare Arthur Edwards du Sun

Je faisais la queue pour déjeuner dans mon école d’East London lorsque le directeur est entré et a dit: “On vient d’annoncer que le roi est décédé.”

Cela ne signifiait rien pour moi et j’ai continué à chercher ma nourriture.

Il fallait juste attendre qu'elle sourie, mais ce sourire incroyable illuminerait toute la pièce

Comme moi, des millions de personnes se sentiront chanceuses qu'elle soit notre reine

La reine a traversé des récessions, des guerres et des chagrins d'amour personnels et chaque fois qu'elle a rebondi

Trois ou quatre mois plus tard, nous avons tous été conduits de notre école de Stepney à Whitechapel pour voir la jeune reine passer en voiture.

C’était la première fois que je voyais notre nouveau monarque, la femme que je serais destinée à photographier toute ma vie.

J’avais 11 ans lorsque la reine est montée sur le trône en février 1952, et pour la grande majorité des gens aujourd’hui, elle était le seul monarque qu’ils aient jamais connu.

Ils pleureront sa disparition avec une grande tristesse.

J’ai couvert la mort de Diana à l’été 1997 et j’ai été témoin de scènes comme je n’en avais jamais vécues auparavant.

Cinq ans plus tard, j’ai regardé des files d’attente qui ont duré des jours alors que des milliers et des milliers de personnes rendaient leurs derniers hommages alors que la reine mère était en état.

Mais ces événements seront désormais éclipsés à l’approche des funérailles de la reine Elizabeth II.

J’étais avec elle en Écosse en septembre 2015 le jour où elle a passé le record de 63 ans et 216 jours sur le trône de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

Elle a dit que cela signifiait simplement qu’elle avait vécu longtemps. Mais quand on pense qu’elle n’avait que 25 ans lorsqu’elle est devenue reine, cela montre à quel point elle l’a fait avec brio, le tout sans chichi.

Lors de tournées à l’étranger, elle organisait une réception pour les médias, et ce serait toujours une conversation banale.

Mais deux mois après la mort de la princesse de Galles, nous étions en Inde et je n’ai pas pu m’empêcher de lui dire : « Madame, votre discours à la nation au sujet de Diana était fantastique. Je l’ai regardé dans un pub de Westminster.

Elle a dit: “Tu étais dans un pub?”

Et je lui ai dit que tout l’endroit s’était tu en l’écoutant.

Plus tard, alors que la reine partait, sa dame d’honneur revint et dit: “Merci d’avoir dit ces belles choses à la reine.”

C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que peu de gens lui avaient jamais dit à quel point elle avait fait un excellent travail tout au long de son long règne.

À une autre occasion, j’ai demandé à la reine : “Pourquoi continuez-vous à aller à Balmoral pendant vos vacances ?”

Elle a dit simplement : « Eh bien, je me plais là-bas. Où pourrais-je aller d’autre ?

Plus tard, une dame d’honneur m’a raconté comment, chaque été, lorsque la reine franchissait les portes de son domaine écossais, elle enlevait ses chaussures avec délice.

Pendant trois mois, elle a vécu la vie d’une personne normale. Là-haut, les gens l’ignoraient. À moins qu’elle ne leur parle, les habitants continuaient leur travail et les agents de protection de la police étaient cachés dans des boîtes autour du domaine, de sorte qu’elle ne pouvait pas les voir.

La reine embrasse son petit-fils Harry, dans son uniforme d’Eton, en 2010

Sa Majesté lève son verre au prince Philip au tournant du nouveau millénaire Crédit : Le Soleil

Quelqu’un à l’ambassade américaine m’a dit un jour que les États-Unis avaient voulu une visite royale et qu’on leur avait dit : “Nous pouvons vous envoyer Charles et Diana.” Et les Américains ont dit: “Non, non, nous voulons la reine.”

Puis quand j’ai obtenu mon MBE en 2003, à qui ai-je voulu me le présenter ? Charles? William? Anne ? Non, j’étais comme tout le monde. Je voulais la reine.

J’ai pris ma toute première photo de la reine alors qu’elle sortait de sa voiture avec le prince Philip et Edward, qui avait environ 12 ans.

En tant que photographe, vous deviez vous concentrer à 100 % car la reine ne ferait jamais de cascade pour une photo facile, comme lancer une fléchette ou ramasser une queue de billard.

Il fallait juste attendre qu’elle sourie. Mais ce sourire incroyable illuminerait toute la pièce.

Et elle avait un grand sens de l’humour. Elle a dévoilé une statue d’Eric Morecambe à Morecambe, Lancs, en 1999, le montrant dans sa pose Bring Me Sunshine.

La statue m’a fait rire et je savais que la reine riait aussi, mais j’ai fait un tir de dos. Vous n’aviez pas besoin de voir son visage, vous saviez qu’elle souriait.

La meilleure photo que j’aie jamais prise d’elle, cependant, était au Derby en 2005. Sa Majesté portait du vert et sa compagne, Lady Angela Oswald, lui a clairement dit quelque chose de drôle, car elle a juste éclaté de rire.

C’était une séquence fantastique de photos que je n’ai jamais pu battre.

La reine a traversé des récessions, des guerres et des chagrins d’amour personnels et à chaque fois, elle a rebondi.

Mais quand le prince Philip est mort, elle a perdu la seule personne à qui elle pouvait se confier, et je suis sûr qu’il a désespérément manqué à la reine.

Quand je l’ai vue pour la première fois il y a toutes ces années dans l’est de Londres, elle s’était déjà engagée à consacrer toute sa vie – «qu’elle soit courte ou longue» – à son peuple.

En parcourant le monde avec elle pendant 40 ans, elle m’a rendu fier d’être britannique – et si fier qu’elle soit notre reine.

Elle a dévoilé une statue d’Eric Morecambe à Morecambe, Lancs, en 1999, le montrant dans sa pose Bring Me Sunshine Crédit: News Group Newspapers Ltd