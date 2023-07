Le Sound Device Lab de Samsung explique comment l’audio façonne l’expérience télévisuelle – Samsung Global Newsroom

Le son a le pouvoir de transformer la façon dont nous apprécions les médias visuels, des films aux émissions de télévision. L’audio premium donne vie au contenu en invoquant des émotions — complétant ce qui est à l’écran et parfois même préfigurant ce qui va suivre. Le son ajoute de la profondeur et de la texture au récit, améliorant la connexion du spectateur à l’histoire qui se déroule.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Sunmin Kim et Seongsu Park du Sound Device Lab au sein de l’activité d’affichage visuel de Samsung Electronics pour discuter de l’importance de l’audio pour offrir une expérience visuelle supérieure ainsi que des dernières innovations de Samsung en matière de qualité du son et de l’image.



Donner vie au contenu grâce au son

« Le son joue un rôle très important pour rendre le contenu que nous consommons immersif », a déclaré Sunmin Kim, responsable du Sound Device Lab, Visual Display Business chez Samsung Electronics. Qu’il s’agisse de films romantiques, d’émissions de télévision amusantes ou même d’émissions sportives en direct, Kim pense que la majorité de l’impact émotionnel du contenu visuel est transmis par le son. « Par exemple, c’est souvent la musique de fond et les effets sonores qui rendent les films d’horreur plus terrifiants. Si vous deviez couper le son, de nombreuses scènes ne seraient pas aussi effrayantes. En fait, vous pouvez même trouver certaines scènes amusantes.

« Les réalisateurs de cinéma, de télévision et de musique sont tous des artistes. Et ce qui est important pour moi, c’est qu’ils travaillent pour amplifier les histoires à travers des effets sonores et de la musique », a déclaré Kim. « L’objectif ici au Sound Device Lab est de fournir du contenu aux téléspectateurs comme le souhaitaient les artistes. »

Cela peut être une tâche ardue car les environnements de production et de visualisation ont tendance à varier considérablement. Seongsu Park, qui supervise le développement des haut-parleurs et l’évaluation audio au sein du Sound Device Lab, a partagé certains des défis auxquels son équipe est confrontée.

«Le son des films et des émissions de télévision, en général, est mixé à un niveau de référence d’environ 85 décibels (dB), équivalent aux niveaux de volume trouvés dans une salle de cinéma. Cependant, à la maison, de nombreux téléspectateurs regardent le contenu à des volumes inférieurs. Selon nos recherches, de nombreux téléspectateurs réduisent le volume à environ 60 dB, et certains même à 20 dB, pour éviter de déranger les voisins », a expliqué Park. Cela signifie que des dialogues qui auraient été audibles dans le studio de mixage peuvent être indiscernables dans le salon. Les ingénieurs doivent tenir compte des différences supplémentaires dans les environnements de visualisation des consommateurs tels que les rideaux, les meubles et d’autres éléments susceptibles d’absorber ou de dévier les ondes sonores.

Le Sound Device Lab a trouvé des solutions sous la forme d’innovations matérielles et logicielles. Du côté matériel, plusieurs haut-parleurs spécialisés plus petits ont été introduits pour fournir un son surround. Le côté logiciel a réglé ces haut-parleurs pour former une expérience audio équilibrée et a remixé les signaux sonores pour s’assurer que les principaux facteurs sonores sont transmis aux téléspectateurs.

De quelques haut-parleurs orientés vers l’avant à de nombreux haut-parleurs orientés partout

Les téléviseurs sont généralement limités à leur facteur de forme défini lors de la production de son. Récemment, cette limitation est devenue de plus en plus restrictive pour les ingénieurs du son car les téléviseurs sont devenus plus minces à la fois de l’avant et des côtés. « Dans le passé, d’énormes haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant se trouvaient de chaque côté de l’écran du téléviseur. Les conceptions actuelles des téléviseurs refusent un tel placement », a déclaré Park. « Nous avons été obligés de creuser profondément. »

Le Sound Device Lab a relevé le défi en développant plusieurs haut-parleurs plus petits pour ses téléviseurs et en les plaçant à l’abri des regards. En disposant ces unités dans différentes directions et en coordonnant la sortie audio, l’équipe a pu simuler un son surround.

Cette technologie est encore poussée dans les modèles dotés d’unités de traitement neuronal (NPU), tels que le processeur quantique neuronal que l’on trouve sur certains modèles de téléviseurs Neo QLED, en déverrouillant des fonctionnalités telles que le son de suivi d’objet (OTS). OTS identifie les objets image et audio sur l’écran en temps réel avant de faire correspondre, de suivre et de coordonner plusieurs haut-parleurs pour créer un paysage sonore tridimensionnel dynamique.

Pour prendre en charge des cadres plus minces et des conceptions de téléviseurs plats contre le mur, les ingénieurs du son ont également dû réduire la taille physique des haut-parleurs. Les haut-parleurs fonctionnent en expulsant physiquement l’air, donc dans de nombreux cas, les performances des haut-parleurs sont directement affectées par la taille. Comme le Sound Device Lab ne pouvait pas agrandir physiquement les haut-parleurs, il s’est plutôt concentré sur l’amplitude des mouvements.

« Disons que la plage mobile d’un haut-parleur est de 100. L’utilisation de 50 à 70 % de cette plage était considérée comme suffisante. Cependant, pour répondre aux conceptions de téléviseurs plus minces, nous avons augmenté cette plage à 80-85 % », a expliqué Park. « En installant des haut-parleurs plus petits mais plus efficaces dans nos téléviseurs, nous avons non seulement pu nous adapter à la conception plus mince, mais nous avons également fini par améliorer les performances sonores collectives. »

Créer un équilibre parfait sous tous les angles

Bien que l’ajout de haut-parleurs ait abouti à une expérience audio plus immersive et dynamique, cela a posé un autre défi. Les ingénieurs du son ont dû affiner et équilibrer les multiples haut-parleurs pour obtenir un mélange parfait de son. Avec de nombreux haut-parleurs fonctionnant à différentes plages de fréquences et tous orientés dans des directions différentes, les régler pour qu’ils fonctionnent à l’unisson comme une seule unité équilibrée est devenu exponentiellement difficile. — mais il fallait le faire.

L’effort a commencé par la collecte de données précises. Dans des chambres anéchoïques et semi-anéchoïques, les membres du Sound Device Lab ont mesuré les sons de la télévision à partir de 323 points différents, couvrant toute la gamme de visionnement de la télévision, pour chacun des réglages jusqu’à ce que l’équilibre de fréquence et de volume soit optimal. Après cela, ils ont emmené chaque modèle dans des salles d’écoute et ont simulé divers réglages de salon réels pour s’assurer que les haut-parleurs étaient réglés à la perfection.

Un son évolutif

En tant que leader mondial du marché de la télévision pendant 17 années consécutives, Samsung reste déterminé à innover en matière d’expérience télévisuelle. Alors, quelle est la prochaine étape ?

« J’ai été choqué lorsqu’un collègue m’a dit que les touches de volume sont les touches les plus fréquemment enfoncées sur une télécommande de téléviseur. Cela signale un inconvénient évident. C’est donc devenu une de mes visions de supprimer complètement les boutons de volume de la télécommande », a partagé Park, exprimant son désir de permettre aux téléviseurs Samsung de régler automatiquement le volume en fonction du bruit environnant.

« Une excellente technologie produit et délivre un son précis », a déclaré Kim. « Nous continuerons d’intégrer notre expertise de longue date avec des technologies plus récentes telles que l’IA pour créer un son de référence aussi proche que possible. »

Dans la prochaine partie de cette série, Samsung Newsroom explorera le rôle de l’IA dans l’amélioration des performances audio et des expériences sonores.

1 Les emplacements des haut-parleurs peuvent varier selon le modèle.