Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont tendance à plaisanter sur la quantité de Rapide et furieux films que nous avons dû endurer. Bien que faire des blagues soit rarement le Transformateurs franchise jamais mentionnée. Nous avons vu Optimus Prime se faire battre dans le monde entier sur une demi-douzaine de films, mais nous en voulons toujours plus. Paramount a essayé de nous fournir plus de films solo tant attendus de Bumblebee en 2018.

Depuis la sortie de Bourdon des rumeurs ont suggéré qu’un nouveau film Transformers se dirigerait vers nous et aujourd’hui nous avons la confirmation. Le premier regard sur Transformers : le soulèvement des bêtes est arrivé complet avec le synopsis complet.

Revenant à l’action et au spectacle qui ont captivé les cinéphiles du monde entier, Transformers: Rise of the Beasts emmènera le public dans une aventure de globe-trotter des années 90 avec les Autobots et présentera une toute nouvelle race de Transformer – les Maximals – à la bataille existante sur terre entre les Autobots et les Decepticons. Réalisé par Steven Caple Jr. et mettant en vedette Anthony Ramos et Dominique Fishback, le film arrive en salles le 9 juin 2023.