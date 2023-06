Le soulagement pour les emprunteurs à long terme pourrait être de courte durée, la Fed visant à relever les taux à 5,6 % cette année

Pour les emprunteurs à long terme, Jerome Powell de la Réserve fédérale américaine a annoncé de bonnes et de mauvaises nouvelles qui pourraient affecter les Canadiens qui espèrent renouveler leur hypothèque ou prolonger d’autres prêts.

La bonne nouvelle est que la banque centrale américaine suit l’exemple de la Banque du Canada et après 10 hausses de taux consécutives, a décidé de faire une pause et de laisser son taux de référence à environ 5,1 %.

Mais la mauvaise nouvelle est que, comme l’homologue canadien de Powell, Tiff Macklem, qui a interrompu les hausses de taux juste pour les reprendre, la Fed s’attend à d’autres hausses cette année, atteignant peut-être 5,6 %. Dans le passé, Powell avait suggéré qu’une pause à la canadienne pourrait être risquée.

« Nous comprenons les difficultés causées par une inflation élevée et nous restons fermement déterminés à ramener l’inflation à notre objectif de 2% », a déclaré le président de la Réserve fédérale dans son allocution d’ouverture. Powell a déclaré que l’inflation nuit à tout le monde et qu’elle nuit le plus aux plus pauvres et à ceux qui ont un revenu fixe.

Décalages et vents contraires

Malgré ce qu’il a appelé la priorité la plus importante de la banque centrale de ramener l’inflation à l’objectif que la Fed partage avec la Banque du Canada, Powell et le comité qui le conseille ont décidé de faire une pause.

« Compte tenu du chemin parcouru dans le resserrement de la politique, des retards incertains avec lesquels la politique monétaire affecte l’économie et des vents contraires potentiels du resserrement du crédit, nous avons décidé aujourd’hui de laisser notre taux d’intérêt directeur inchangé », a déclaré Powell lors de sa conférence de presse de mercredi. .

Mais il a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une pause, pas de la fin des hausses de taux.

Une maison à vendre à Windsor, en Ontario. Les acheteurs qui espèrent une pause dans les hausses d’intérêts à long terme en obtiennent une, mais cela pourrait être de courte durée car la Réserve fédérale américaine ne fait que s’arrêter. (Don Pittis/CBC)

« Pour l’avenir, presque tous les participants au comité considèrent qu’il est probable que de nouvelles augmentations de taux seront appropriées cette année pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps », a-t-il déclaré.

Pour tous ceux qui pensent que les hausses de taux d’intérêt aux États-Unis s’arrêtent à la frontière, il est regrettable qu’alors que les taux flottants canadiens à court terme montent et descendent avec le taux directeur actuel de 4,75 % de la Banque du Canada, les prêteurs qui offrent des prêts à long terme comme des taux fixes -les prêts hypothécaires à taux les garantissent au prix nord-américain de l’argent étalonné par la Fed.

Une autre façon de penser est que les taux d’intérêt actuels de la Fed signifient qu’un prêteur pourrait obtenir plus de 5 % de rendement sur des obligations d’État américaines sûres. Pourquoi risqueraient-ils de vous prêter de l’argent moins cher ?

Arracher le pansement

L’autre partie de la mauvaise nouvelle pour les emprunteurs est que parmi les principaux experts qui conseillent Powell, ces «participants au comité», aucun ne s’attend à ce que les taux d’intérêt baissent cette année. En fait, la plupart s’attendent à ce que les taux d’intérêt augmentent d’un autre demi-point de pourcentage au cours des six prochains mois, culminant cette année à 5,6 %, ce qui, pour de nombreux emprunteurs, signifie des taux hypothécaires bien supérieurs à 7 %.

Lors de la conférence de presse de Powell mercredi, les journalistes avaient deux questions principales. Pourquoi, si Powell et ses conseillers pensaient qu’ils avaient plus de travail à faire pour vaincre l’inflation, ne l’ont-ils pas simplement fait. Un journaliste a plaisanté dans sa question: « Pourquoi ne pas simplement arracher le pansement et augmenter les taux aujourd’hui? »

L’autre question était, si Powell était prêt à attendre que les taux d’intérêt entrent en vigueur, pourquoi la Fed n’a-t-elle pas simplement attendu un peu plus longtemps ? Powell avait des réponses pour les deux.

Les prix de l’essence aux États-Unis au-dessus de 6 dollars en mai de l’année dernière ont chuté de près de moitié, mais moins la nourriture et le carburant volatils, la soi-disant inflation de base reste obstinément élevée. (David Swanson/Reuters)

La pause, a-t-il dit, permettrait à la banque centrale de faire le point, de recueillir des informations et de laisser plus de temps à l’économie pour s’adapter. Il est largement admis que les hausses et les baisses de taux d’intérêt opèrent avec un décalage dans le temps, mais Powell a déclaré que les recherches sur le sujet ne sont pas concluantes.

La pause a également permis au secteur bancaire, qui a fait face à des turbulences après la faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres banques américaines, de se stabiliser.

Mais quant à pourquoi ne pas attendre plus longtemps et attendre des effets plus tardifs de la longue série de hausses de taux, Powell a déclaré que la Fed n’était pas encore convaincue que l’inflation continuerait de baisser aux taux d’intérêt actuels.

‘Pas encore fixé’

Il y avait beaucoup de bons signes, a-t-il dit. La croissance commençait à ralentir. Les salaires n’augmentaient pas aussi vite et la pénurie de main-d’œuvre semblait s’améliorer. Les pénuries d’approvisionnement qui ont contribué à lancer l’inflation en 2021 s’amélioraient « mais pas encore résolues », a-t-il déclaré.

Powell a déclaré que si l’inflation avait chuté de 9,1% à son sommet en juin dernier à 4% mardi, il n’y avait tout simplement pas suffisamment d’indications que les prix continuaient de baisser. Il a noté que l’inflation sous-jacente – le taux sans éléments volatils comme l’essence – était bloquée au-dessus de 5%.

ÉCOUTEZ | Plus de hausses de taux signifient plus de souffrances pour les emprunteurs : Le courant19:12Les Canadiens en difficulté font face à une autre hausse des taux La Banque du Canada a de nouveau relevé son taux directeur mercredi. Matt Galloway parle à des personnes qui étaient déjà en difficulté et qui se retrouvent maintenant dans une situation encore plus serrée. De plus, un économiste dissèque si l’approche de la banque fonctionnera pour réduire l’inflation ou blessera de manière disproportionnée les Canadiens à faible revenu.

Il craignait que si les gens commençaient à penser qu’une inflation de 4 et 5 % était normale, il y avait un danger que l’inflation ne descende jamais à son objectif de 2 %.

« Si vous regardez l’ensemble des données sur l’inflation, en particulier les données de base, vous ne voyez tout simplement pas beaucoup de progrès au cours de la dernière année », a-t-il déclaré.

Interrogé à plusieurs reprises sur le type de preuves qui le convaincraient que la hausse des prix avait été maîtrisée, il a répondu : « Ce que nous aimerions voir, ce sont des preuves crédibles que l’inflation atteint son maximum et commence à baisser, bien sûr, c’est ce que nous voudrions voir. .”

Powell a déclaré qu’à l’époque où l’inflation dépassait les 9%, il était essentiel pour la banque centrale de relever les taux fortement et rapidement, même au risque d’un dépassement. Mais maintenant que l’objectif semble à portée de main, il y a moins besoin d’urgence.

« Et idéalement, en prenant un peu plus de temps, nous n’irons pas bien au-delà du niveau où nous devons aller. »