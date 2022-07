Le soulagement échappe à de nombreux locataires alors que la Fed augmente les taux d’intérêt

Déjà, la construction de nouvelles maisons a fortement chuté à mesure que les coûts d’emprunt grimpent, diminuant de 14,4% en mai pour atteindre le taux le plus bas depuis plus d’un an. Les premières données suggèrent que la construction d’appartements est également touchée, ce dont les dirigeants de l’industrie peuvent témoigner.

David Wali, qui dirige le bureau de Boise de la Gardner Company, un promoteur de propriétés résidentielles et commerciales dans toute la montagne ouest, a déclaré que la question de savoir s’il fallait construire a été assombrie par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la perturbation continue des chaînes d’approvisionnement, ce qui fait craindre aux constructeurs de terminer des projets, d’être prêts à louer les unités et de se retrouver sans appareils électroménagers.

Les gains d’emplois continuent de maintenir leur rythme impressionnant, atténuant les craintes d’un ralentissement économique, mais compliquant les efforts de lutte contre l’inflation.

Ces risques ont à leur tour poussé les prêteurs à devenir plus conservateurs en obligeant les promoteurs à investir davantage de leur propre argent dans les projets, ce qui a encore freiné le développement.

M. Wali a déjà commencé à retarder des projets, dont 500 appartements dans la région de Boise, et il a déclaré qu’à mesure que le manque de nouveaux développements se frayera un chemin dans le système dans les mois à venir, l’offre sera encore plus restreinte. Le revers de la médaille – bon pour lui, mauvais pour les locataires – est que la demande locative croissante le fait se sentir bien au sujet des niveaux de loyer des appartements que son entreprise possède déjà.

“Ce sont fantastiques”, a-t-il déclaré.

La nation peut voir un changement géographique dans lequel les marchés locatifs sont chauds. Au début de la pandémie, alors que le travail à distance offrait aux gens une flexibilité géographique, des endroits comme Orlando et Tampa, en Floride, et Rochester, NY, ont connu une croissance prononcée des loyers. Maintenant, certaines villes du centre du pays se refroidissent, alors même que les bureaux rappellent les travailleurs et que les marchés côtiers comme New York se réchauffent.

“Je pratique depuis 42 ans et je n’ai jamais vu l’énorme demande généralisée d’augmentations de loyer que je vois maintenant”, a déclaré Samuel Himmelstein, avocat spécialisé dans les droits des locataires à New York. a déclaré que les clients le contactaient régulièrement maintenant pour voir s’ils pouvaient faire quelque chose au sujet des demandes du propriétaire pour un loyer de 20 à 30% plus élevé.