Le soulagement de SALT est toujours possible malgré les informations indiquant qu’il n’est « plus en jeu »

Alors que les démocrates débattent de Build Back Better, le plan de dépenses sociales et climatiques peut toujours inclure des modifications à la limite de 10 000 $ sur la déduction fédérale pour les impôts étatiques et locaux, connue sous le nom de SALT, malgré les informations selon lesquelles la mesure pourrait être annulée.

« Je suis heureux d’apprendre que les dispositions SALT ne sont plus en jeu pour Build Back Better », a déclaré le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., dans un tweet. « Les démocrates doivent se concentrer sur la classe ouvrière en difficulté, et non accorder davantage d’allégements fiscaux aux riches. »

Cependant, il n’est pas clair si un projet de loi sans modifications SALT bénéficie du soutien de tous les sénateurs démocrates. Et la mesure est un problème clé pour certains démocrates de la Chambre qui ont menacé de bloquer le projet de loi sans allègement SALT.

« SALT reste une priorité absolue », a déclaré les représentants Tom Suozzi, DN.Y. ; Josh Gottheimer, DN.J. ; et Mikie Sherrill, DN.J., dans une déclaration conjointe.

« Nous soutenons le programme du président, et s’il y a des efforts qui incluent une modification du code des impôts, alors un correctif SALT doit en faire partie. Pas de SALT, pas d’accord », ont-ils déclaré.

Les démocrates de la Chambre ont adopté en novembre un programme de dépenses portant le plafond SALT à 80 000 $ de 2021 à 2030 avant de rétablir la limite de 10 000 $ en 2031. Cependant, le projet de loi a calé en décembre après que le sénateur modéré Joe Manchin, DW.Va. dit qu’il ne voterait pas pour.