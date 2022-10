Le soulagement de l’ouragan Ian devient politique – News 24

Alors que la Floride comptait les morts et les dégâts causés par l’ouragan Ian, le sénateur Marco Rubio s’est retrouvé interrogé par ABC et CNN au sujet d’une autre tempête il y a dix ans. Les deux médias ont évoqué le vote de Rubio contre le financement de l’ouragan Sandy, lui demandant s’il voterait contre l’aide à son État d’origine cette fois. Rubio, un républicain, a expliqué qu’il avait voté contre le projet de loi de secours Sandy parce qu’il avait été “chargé” avec des articles non urgents.

“Pourquoi d’autres sénateurs devraient-ils voter pour un soulagement pour votre État alors que vous n’avez pas voté pour un paquet pour aider le leur ?” Dana Bash de CNN a demandé à Rubio lors de son émission du dimanche, faisant référence à la facture de 50 milliards de dollars pour aider le New Jersey et d’autres États du nord-est touchés en 2012.

“J’ai voté pour chaque programme de secours en cas de catastrophe qui est propre”, Rubio a répondu, soulignant que le projet de loi de secours de Sandy comprenait un financement pour “Un toit pour un musée à Washington DC, pour la pêche en Alaska, il avait été chargé d’un tas de choses qui n’avaient rien à voir avec les secours en cas de catastrophe.”

Noah Karl d’ABC a également interrogé Rubio sur son vote Sandy, exigeant de savoir si le républicain de Floride le ferait. “prendre la même position” quand son propre état était en jeu. Encore une fois, Rubio a déclaré qu’il avait voté pour de nombreux projets de loi sur les secours en cas de catastrophe, mais s’est opposé aux dispositions qui auraient dû suivre la procédure régulière, du toit du Smithsonian aux nouvelles voitures pour la sécurité intérieure.















“Ce que je ne soutiendrai pas, ce sont des choses qui ne sont pas des secours d’urgence”, insista le sénateur.

Bash et Karl ont tous deux demandé à savoir si Rubio voterait contre l’aide d’Ian s’il contenait un financement pour des questions non liées, ce à quoi le sénateur a répondu que la Floride ne demanderait pas de fonds non liés, donc la question était sans objet.

“C’est notre état, donc si nous ne le demandons pas et que nous disons que nous n’en avons pas besoin et que cela n’a rien à voir avec l’aide d’urgence pour la Floride, alors pourquoi serait-ce là-dedans?” Rubio a déclaré à l’animateur d’ABC.

Les médias et les démocrates ont également attaqué le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un autre républicain, pour sa gestion de l’ouragan Ian. La tempête de catégorie 5 qui a frappé la semaine dernière a tué au moins 88 personnes, déplacé plus de 40 000 personnes et causé des milliards de dégâts matériels.

Les sondages actuels montrent que Rubio a quatre points d’avance sur le challenger démocrate Val Demings – un ancien manager du premier procès en destitution du président Donald Trump – avant les élections de mi-mandat de novembre. DeSantis a six points d’avance sur le démocrate Charlie Crist.