LE SOULAGEMENT COMIQUE DE LA RETRAITE : Il est temps de changer | Actualités, Sports, Emplois

Avouons-le. Les choses s’usent. Comme cela m’est arrivé, parfois, un objet qui est important pour vous doit simplement disparaître. Il y a quelque temps, j’ai enfilé ma casquette de baseball préférée en sortant par la porte arrière. Rita m’a arrêté. « C’est l’heure, » dit-elle.

« Le temps pour quoi? » J’ai demandé.

« Il est temps de dire « au revoir » à ce chapeau. » fut sa réponse. « On ne peut pas être vu en public avec quelque chose comme ça. Donnez-le ici, « » demanda-t-elle en tendant la main.

Quand elle l’a mis au fond de la poubelle, un sentiment perdu depuis longtemps. Je suis revenu – quand ma mère m’a dit qu’il était temps de me séparer de ma couverture préférée. Je l’ai emporté partout avec moi.

Apparemment, d’autres choses s’usent et doivent être supprimées maintenant. L’une de mes deux articulations du genou préférées est aussi en lambeaux et déchirée que ma casquette (qu’elle se déchire). Mais le processus de remplacement d’un genou est plus compliqué que le choix d’une casquette de rechange parmi une douzaine d’extras dans le placard. Je me fiche de l’apparence de la nouvelle charnière, mais j’espère que le tailleur pourra l’adapter et lui donner la sensation de ressembler à son prédécesseur.

On dit que le temps de récupération peut varier, mais avoir un « entraîneur » guider le processus est essentiel. De toute évidence, le travail du coach est de veiller sur vous, de s’assurer que vous vous comportez bien, que vous faites ce qu’on vous dit et que vous suivez les instructions – ce qui est à peu près identique au mariage à bien des égards.

Au cours d’une réunion de deux heures et demie la semaine dernière pour expliquer à quoi s’attendre après une opération au genou, les instructeurs ont décrit les choses à faire et à ne pas faire que mon entraîneur, Rita, doit faire respecter. Elle se redressait à chaque fois « douleur » a été déclarée un élément essentiel du processus de redressement. Lorsque je travaillais comme orthodontiste, j’évitais le mot « P » comme la peste. A la place, j’ai utilisé « inconfort » en discutant de ce à quoi s’attendre. J’ai perdu la trace du nombre de fois où j’ai grincé des dents lorsque les instructeurs en arthroplastie du genou parlaient « douleur » suite à une intervention chirurgicale.

« Ne t’inquiète pas, chérie, »Rita m’a dit,« Je veillerai à ce que vous fassiez ce que vous avez à faire. »Son regard et son commentaire ont déclenché une image saisissante de ce qui s’est passé après l’accident de voiture de James Caan à« Misère, »Le livre de Stephen King de 1987 et son film ultérieur (1990). Katherine Bates dans le rôle d’Annie Wilkes« coaché ​​»La convalescence de Caan alors que ses jambes étaient hors service.

Alors que vous lisez cette chronique aujourd’hui, je me rends à l’hôpital. Mon Annie Wilkes me reconduira chez moi demain pour commencer à coacher mon rétablissement. Mais avant de quitter la maison, tous les rubans adhésifs et les morceaux de corde égarés autour du garage ont été rassemblés et cachés hors de vue. De plus, la masse a été déplacée au fond de la rivière Souris. Dire au revoir à mon genou usé pourrait être plus traumatisant que d’abandonner cette casquette préférée qui était autrefois une partie essentielle de mon existence.

