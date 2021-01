Wikipédia, source de connaissances pour des millions de personnes dans le monde, a célébré vendredi son 20e anniversaire. C’est sans aucun doute l’une des sources d’information les plus pratiques, les plus facilement accessibles et les plus gratuites aujourd’hui. Comme les millions de personnes qui bénéficient du vaste référentiel de connaissances, Elon Musk est également heureux que Wikipedia existe.

Le PDG de Tesla s’est rendu samedi sur Twitter pour exprimer sa gratitude envers Wikipédia et a souhaité à la plate-forme mondiale d’information son anniversaire.

Consultez l’article ici:

Joyeux anniversaire Wikipedia! Tellement content que tu existes. – Elon Musk (@elonmusk) 15 janvier 2021

Musk a partagé le clip que Wikipedia avait publié il y a un jour sur Twitter dans lequel diverses personnes du monde entier parlent de leurs expériences d’utilisation du site Web. Les visuels montraient également des personnes célébrant le 20e anniversaire du site Web.

Jimmy Wales et Larry Sanger sont à l’origine du lancement de Wikipedia le 15 janvier 2001. Avec plus de 55 millions d’articles dans plus de 300 langues, c’est actuellement le septième site Web le plus populaire au monde. Le site Web est consulté environ 21 milliards de fois par mois par des personnes du monde entier qui recherchent des informations sur divers sujets, allant de la politique au sport en passant par la musique, l’histoire et presque tout le reste.

Le site Web est géré par une communauté d’éditeurs comprenant plus de 280 000 personnes de tous horizons qui se portent volontaires pour ajouter et éditer des informations à ce sujet en utilisant un système d’édition basé sur un wiki.

«Dans un monde où l’information est de plus en plus banalisée, le modèle de Wikipédia a toujours été basé sur la conviction que la connaissance appartient à tous les humains», a déclaré le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales dans un déclaration.

Wikimedia, l’organisation à but non lucratif qui héberge Wikipédia, a ajouté que cette année, ils marquaient «deux décennies d’efforts mondiaux pour soutenir la libre connaissance, la collaboration ouverte et la confiance sur Internet».

La société a déclaré que Wikipédia avait connu une croissance record du trafic quotidien pendant la pandémie de Covid-19, car de nombreux professionnels de la santé ont apporté leurs connaissances sur le sujet et des millions de personnes ont visité pour obtenir des informations pertinentes à ce sujet.

La Fondation Wikimedia a organisé un événement virtuel vendredi pour mettre en évidence les contributions des communautés bénévoles mondiales de Wikipédia. L’événement a lancé une célébration d’un an sur le thème «20 ans d’humains».

Lorsque la personne la plus riche du monde souhaite l’anniversaire de quelqu’un, les adeptes sont tenus de faire de même. Des centaines d’utilisateurs de médias sociaux ont souhaité à Wikipédia son anniversaire.

Un utilisateur a appelé Wikipedia son meilleur ami à l’école. Plusieurs utilisateurs l’ont remercié et ont demandé des dons au site Web pour les aider à mener à bien leur bon travail.