Le souhait d’anniversaire mignon de Raveena Tandon pour sa fille Chaya fera fondre votre cœur

Chaya est hôtesse de l’air.

L’actrice Raveena Tandon a laissé tomber quelques photos de retour sur Instagram pour souhaiter sa fille Chaya samedi. Elle partage un montage vidéo illustrant des moments adorables entre le duo mère-fille. Le montage mettait également en vedette la fille de Raveena Tandon, Rasha.

On peut les voir passer du temps dans la piscine et voyager ensemble sur ces vieilles photos. Raveena Tandon a inclus le morceau «Chhoti Si Aasha» du film Roja comme musique de fond de la vidéo.









Son message comprenait également une note sincère qui disait : « Joyeux anniversaire mon OG Pudding ! @chaya.mm Que le seigneur Shiva accomplisse tout ce que ton cœur désire et t’apporte le bonheur à chaque pas que tu fais dans la vie… Yashasvi Bhava ! Tu mérites tout l’amour, toute la joie que ce monde peut vous donner… .. Alors allez-y et saisissez et vivez chaque moment d’or de la vie… Vous avez toujours mes bénédictions parce que je crois en vous.

Dans une ancienne interview accordée à Hindustan Times, Raveena Tandon a déclaré : « Mes filles sont mes meilleures amies. Je me souviens, quand je me suis marié, c’est eux qui étaient assis dans la voiture et qui m’ont conduit au mandap. Et maintenant, j’ai eu la chance de les accompagner dans l’allée. C’est un sentiment tellement spécial. »

Alors que Chaya est hôtesse de l’air, son autre fille Pooja travaille comme gestionnaire d’événements.

Raveena Tandon s’est mariée avec le distributeur de films Anil Thadani en 2004. Ces deux-là sont les parents d’une fille Rasha, née en 2005, et d’un fils Ranbirvardhan, né en 2008.

Sur le plan professionnel, Raveena Tandon fera partie de la prochaine comédie romantique Ghudchadi. Sanjay Dutt, Parth Samthan et Khushali Kumar joueront les rôles principaux dans le film. Réalisé par Binoy Gandhi, le film est produit par Nidhi Dutta, Bhushan Kumar et Krishan Kumar sous les bannières de Keep Dreaming Pictures et T-Series.