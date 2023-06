Le souhait d’anniversaire de Mohanlal pour sa femme Suchitra est un pur objectif de couple

Le message de Mohanlal comprenait une photo romantique avec sa femme.

Mohanlal est l’un des noms les plus connus de l’industrie cinématographique malayalam. En plus de charmer les fans avec ses talents d’acteur impeccables, il continue également de les traiter avec d’adorables publications sur les réseaux sociaux. Plus récemment, l’acteur a utilisé son compte Instagram et a souhaité à sa douce moitié Suchitra Mohanlal pour son anniversaire : « Joyeux anniversaire, chère Suchi ! Avec un amour et des prières sans fin, je te souhaite une année bénie à venir ! » Le message comprenait une photo romantique du couple, très probablement prise lors de l’une de leurs vacances.









En avril, Mohanlal a célébré son 35e anniversaire de mariage avec Suchitra Mohanlal. Marquant l’occasion spéciale, la star de Malayalam a publié un message réconfortant sur son compte Instagram, qui a donné un aperçu des célébrations de l’anniversaire, « De Tokyo avec amour : Celebrating 35 years of love & soulmateship ! » La photographie montrait Mohanlal en train de nourrir adorablement sa femme avec un morceau de gâteau. Le couple a célébré son 35e anniversaire de mariage au Japon sur les plateaux de Barroz de Mohanlal.













Les prochains projets de Mohanlal



Présenté comme l’une des entreprises malayalam les plus chères de tous les temps, Barroz est actuellement dans la dernière étape de la production. En plus de diriger le drame, Mohanlal joue également le rôle principal dans le film. Basé sur le roman Barroz: Guardian of D’Gama’s Treasure, le film aura également Maya, Sara Vega, Tuhin Menon, Guru Somasundaram et Cesar Lorente Raton dans des rôles cruciaux.

En dehors de cela, Mohanlal a également terminé le premier programme de son drame très attendu Malaikottai Vaaliban. Réalisé par Lijo Jose Pallisery, le film présente également Manikandan R. Achari, Sonalee Kulkarni et Hareesh Peradi. Prashant Pillai a interprété la musique du film.

En plus de cela, Mohanlal retrouvera Prithviraj Sukumaran pour la suite de leur film à succès de 2019, Lucifer. L’acteur reprendra son personnage emblématique Stephen Nedumpilly alias Khuresh Ab’raam dans L2 : Empuraan.

Mohanlal devrait également reprendre son rôle de George Kutty dans le troisième volet de la populaire franchise Drishyam. Jeethu Joseph prendra en charge le réalisateur du film. Meena, Ansiba et Esther Anil jouent des rôles essentiels dans Drishyam 3. Le casting restant du film a été gardé secret pour le moment.