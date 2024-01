Le Soudan suspend son adhésion au bloc régional de l’IGAD | Actualités sur les conflits

Le gouvernement du Soudan, ravagé par la guerre, a annoncé avoir suspendu son adhésion à l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le bloc régional d’Afrique de l’Est qui a tenté de négocier des négociations entre les parties belligérantes du pays.

L’annonce de samedi a été faite par le ministère des Affaires étrangères, fidèle à Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée et leader de facto du Soudan.

L’armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) se battent depuis neuf mois dans une guerre qui a tué des milliers de personnes et déplacé plus de sept millions de personnes.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que Burhan avait envoyé une lettre au président de Djibouti Ismail Omar Guelleho, actuel président de l’IGAD, “pour l’informer de la décision du gouvernement soudanais de suspendre son adhésion à cette organisation”.

Le gouvernement avait annoncé cette semaine qu’il gelait ses relations avec le bloc avant une réunion en Ouganda jeudi, après avoir invité le chef de RSF, Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo. Il a accusé le bloc de « violer la souveraineté du Soudan » et de créer un « dangereux précédent ».





Lors de son sommet de jeudi, l’IGAD a réitéré son appel à « un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel » dans la « guerre injuste qui affecte le peuple » du Soudan.

Le bloc s’est également dit « toujours prêt à offrir ses bons offices pour faciliter un processus de paix global » et a de nouveau appelé à une réunion face-à-face entre les deux parties.

Un communiqué final de l’assemblée extraordinaire donnait aux généraux deux semaines pour se réunir.

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré que c’était ce point, inscrit à l’ordre du jour sans l’approbation du Soudan, qui l’avait conduit à suspendre son adhésion.

Le ministère a également accusé le communiqué du sommet de violer la souveraineté du Soudan et de « blesser les sentiments des victimes des atrocités des milices rebelles », une référence aux RSF.

L’IGAD, parallèlement aux États-Unis et à l’Arabie Saoudite, a tenté à plusieurs reprises de servir de médiateur entre les deux parties, en vain.

Des mois de guerre

La guerre a éclaté à la mi-avril suite à un projet soutenu par la communauté internationale visant à fusionner les RSF dans l’armée et à lancer une transition vers des élections.

L’armée et les RSF avaient partagé le pouvoir après le renversement du dirigeant de longue date Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire en 2019. Avant d’en venir aux mains, ils ont organisé conjointement un coup d’État en 2021 qui a bouleversé les efforts visant à guider le Soudan vers la démocratie.

Tout au long du conflit, les deux parties ont été accusées de crimes de guerre, notamment de bombardements aveugles de zones résidentielles, de torture et de détention arbitraire de civils.

Les RSF ont également été accusées de massacres à motivation ethnique – en particulier au Darfour – ainsi que de pillages effrénés et de recours au viol comme arme de guerre.

Plus de 13 000 personnes ont été tuées dans le conflit, selon une estimation prudente de l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

On estime que 7,5 millions de civils ont fui les combats, soit à l’étranger, soit vers d’autres régions du pays, selon les chiffres des Nations Unies.