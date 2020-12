« Aujourd’hui, nous retournons à la communauté internationale avec toute notre histoire, la civilisation de notre peuple, la grandeur de notre pays et la puissance de notre révolution », tweeté Premier ministre Abdalla Hamdok. Il ajoutée que cette décision contribuerait à réformer l’économie, à créer des emplois et à attirer les investissements.

Dans un déclarationle Département d’Etat a qualifié la suppression de « changement fondamental » et a souligné le rôle du mouvement de protestation au Soudan dans la création des conditions pour ce nouveau cours.

Le département d’État continue de pointer La Corée du Nord, l’Iran et la Syrie en tant qu’États parrains du terrorisme, les empêchant de recevoir de l’aide américaine ou des accords de défense et de s’engager avec des institutions de crédit dominées par les États-Unis telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

La décision de lundi intervient après une vague de négociations entre Khartoum et l’administration Trump qui portaient toutes les caractéristiques de la diplomatie transactionnelle. En échange d’être retiré de la liste du terrorisme, le gouvernement soudanais temporaire non élu, mis en place depuis la chute de Béchir, s’est engagé à normaliser les relations avec Israël – dans le cadre du dernier effort de l’administration Trump pour rétablir les relations entre Israël et Les nations arabes sous les accords d’Abraham. «

Le gouvernement soudanais a également accepté de payer 335 millions de dollars pour régler les réclamations des victimes des bombardements de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie et du bombardement de l’USS Cole au large des côtes du Yémen en 2000.

Cependant, un accord avec les victimes des attentats du 11 septembre 2001 n’a pas été conclu, et les avocats représentant ce groupe ont rejeté l’accord Washington-Khartoum, affirmant que les victimes du 11 septembre méritaient une compensation beaucoup plus élevée.

Au Soudan, l’annonce a été célébrée comme une étape importante de l’ère émergente de l’après-Béchir et une opportunité pour de nombreux Soudanais de réintégrer l’économie mondiale. Les bénéficiaires potentiels vont des étudiants en herbe à la recherche d’une bourse dans les pays occidentaux aux entreprises à la recherche d’accords commerciaux et à un gouvernement avide d’investissements étrangers dans son économie phare.

«C’est une excellente nouvelle», a déclaré Sidgi Kaballo, économiste soudanais et professeur à Omdurman, une ville à croissance rapide juste de l’autre côté du Nil de Khartoum. « Cela permettra l’intégration du système financier soudanais avec les réseaux mondiaux fonctionnant en dollars américains et le transfert aisé de fonds vers et depuis le Soudan. »

Certains des avantages de cette décision seraient immédiats, en particulier dans le commerce et les finances quotidiennes, mais les changements les plus importants ne viendront qu’avec des investissements majeurs des plus grandes coopératives de crédit du monde.

Le Soudan est allé un programme de surveillance d’un an avec le FMI en septembre, après quoi il devrait recevoir des prêts et des investissements à grande échelle pour relancer une économie dévastée par la montée de l’inflation, les infrastructures vétustes et l’incapacité des entreprises étrangères à investir facilement.

Les États-Unis ont levé la plupart de leurs sanctions bilatérales contre le Soudan en 2017, mais leur désignation continue en tant que commanditaire du terrorisme a limité une grande partie du potentiel de croissance de leur économie.

Les gens à travers le pays ont montré un optimisme prudent quant au fait que le moment pourrait marquer le début d’un renversement d’années de malheur.

Mohamed Mahmoud, 33 ans, agriculteur du vaste système d’irrigation d’al-Gezira au sud de Khartoum, a déclaré qu’il était impatient d’importer de nouvelles pièces pour son équipement agricole qui avait auparavant été bloqué par les sanctions américaines.

« Al-Gezira était en train d’émerger avant 1993 », a-t-il dit. « Nous espérons revoir cela avec de nouveaux investissements des pays occidentaux. »

Les luttes de certaines personnes sous les sanctions étaient plus personnelles. Asmaa Bashir, 26 ans, a toujours voulu quitter le Soudan et étudier en Europe ou aux États-Unis, mais les étudiants soudanais ne peuvent pas obtenir de bourses dans les collèges de ces pays.

«Je n’ai même pas pu être payée via PayPal pour le tutorat d’arabe que j’ai effectué sur Preply», a-t-elle déclaré, faisant référence à la plate-forme d’éducation en ligne basée aux États-Unis qui relie des gens du monde entier pour des cours occasionnels. « Les Soudanais ont tellement de talents, et nous espérons pouvoir les partager plus largement avec le monde ».

Cependant, les négociations en cours entre les familles des victimes du 11 septembre et le Congrès américain ont laissé ouverte la question de savoir combien le Soudan devra en fin de compte payer dans le cadre d’un accord dans lequel le Congrès accordera la «paix légale» – une autre désignation du Soudan recherchée par Le Soudan pour le protéger de nouvelles poursuites américaines contre son gouvernement.

« Autant que cela devrait être un moment de célébration et de fierté pour les Soudanais, il y a un astérisque qui y est attaché », a déclaré Cameron Hudson, un ancien responsable du département d’Etat et de la CIA spécialisé dans le Soudan. « Ce serait une terrible injustice et une autodestruction de la politique américaine si nous abandonnions le Soudan, pour continuer à subir l’humiliation de nouvelles revendications liées au terrorisme, tout cela parce que nous ne pouvions pas réglementer notre propre politique intérieure. »

Sens démocratique. Charles E. Schumer (NY) et Robert Menendez (NJ), dont les États abritaient la majorité des victimes du 11 septembre, ont bloqué le passage de la paix légale pour le Soudan à la recherche d’un règlement de règlement plus large que les deux sénateurs ont introduit la semaine passée.

« Nous avons proposé deux versions dans un esprit de coopération et de compromis, qui ont toutes deux surmonté de graves problèmes avec l’accord du Département d’Etat avec le Soudan, opposant tragiquement différents groupes de victimes du terrorisme les uns contre les autres », ont déclaré les sénateurs. dans une déclaration commune.

Un avocat des familles des victimes du terrorisme a exposé leur opposition en termes plus nets en incluant un règlement dans un accord américano-soudanais au-dessus de la liste du terrorisme et en normalisant les relations avec Israël.

Les familles du 11 septembre ne demandent pas de faveurs spéciales, mais sont laissées seules pour poursuivre leur long procès contre le Soudan et d’autres parties régionales pour avoir soutenu Al-Qaïda afin qu’il devienne l’organisation terroriste internationale qui l’a tué. beaucoup d’innocents « , a déclaré Jack Quinn, avocat des familles du 11 septembre. » Ils ne font pas partie de cette colonie soudanaise et ils ne le demandent pas. «

Actualités ABC rapporté la semaine dernière que l’administration Trump avait offert au groupe de victimes du 11 septembre 700 millions de dollars, soit plus du double du montant annoncé précédemment, pour faire passer l’accord de paix légal.

Cependant, la révocation de la désignation de terrorisme par l’État soudanais a été inscrite au registre fédéral, sans objection du Congrès, pendant une période de 45 jours afin de revoir ses conditions.

« Cela aurait dû se produire il y a longtemps », a déclaré Ihab Osman, président du Business Council américano-soudanais. « Il annonce ce que nous espérons être le début d’un avenir long et prospère pour les partenariats politiques, économiques et environnementaux entre les États-Unis et le Soudan. »