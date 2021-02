LE CAIRE (AP) – Le Soudan a nommé trois représentants de groupes rebelles armés à des postes importants dans le gouvernement intérimaire du pays dans le cadre d’un accord de paix signé l’année dernière, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle.

Le Soudan est en train de passer à un régime démocratique après qu’un soulèvement de masse a forcé l’armée à destituer le dictateur de longue date Omar el-Béchir en 2019 et à essayer d’étouffer des années de conflit dans ses régions rebelles.

L’instance dirigeante du pays, le Conseil souverain, a déclaré dans un communiqué publié par l’agence de presse de l’État soudanais qu’il avait nommé Alhadi Idris Yehia, un chef du Mouvement de libération du Soudan, Malik Agar, chef de la faction Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord dans le État du Nil Bleu et Al-Taher Abu Bakr Hagar, président des Forces de libération du Soudan, en tant que nouveaux membres.

Tous tombent sous l’égide du Front révolutionnaire soudanais, une alliance de groupes armés centrés dans les régions de l’ouest du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil bleu avec lequel le gouvernement a signé un accord de paix l’année dernière.

Les trois chefs rebelles rejoindront les 11 autres membres du Conseil souverain au pouvoir, formé en 2019 à la suite d’un accord de partage du pouvoir entre les commandants militaires et les manifestants civils, qui ont dirigé le soulèvement de cinq mois qui a conduit à l’éviction d’al-Béchir.

Parvenir à un règlement négocié avec les rebelles dans les provinces les plus éloignées du Soudan a été un objectif crucial pour le gouvernement de transition. L’accord a été salué comme une étape vers la relance de l’économie malmenée du Soudan et le retour à la communauté internationale après des années d’isolement.

Mais le gouvernement n’a pas réussi à conclure des pactes de paix similaires avec deux autres factions armées clés, y compris le plus grand groupe rebelle du Soudan, le Mouvement de libération du Soudan-Nord dirigé par Abdel-Aziz al-Hilu, et le Mouvement de libération du Soudan – Armée, qui est dirigé par Abdel-Wahid Nour.

L’accord de paix, signé en octobre à Juba après des mois de négociations, accordait l’autonomie aux provinces méridionales du Nil Bleu, du Kordofan Sud et du Kordofan occidental et stipulait que les forces rebelles devaient être intégrées dans les forces armées soudanaises. Dans le cadre du même accord, les rebelles se sont également vu promettre des postes ministériels et 75 sièges législatifs dans un parlement de transition encore à former.

Un remaniement ministériel devrait être annoncé la semaine prochaine, a rapporté mercredi soir l’agence de presse officielle de l’État SUNA.